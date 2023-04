Skubiai įspėja lietuvius: jokiu būdu nerinkite tokių grybų

Po grybautojų įrašais, kuriuose šie dalinasi rastais bobausiais, komentaruose netruko įsisukti ir prieštaringa diskusija. Vieni grybautojai teigia, kad bobausius valgyti – nuodinga, o kiti – kad būtina mokėti juos tinkamai paruošti. Ir abi šios pusės teisios.

„Bobausiai yra stipriai nuodingi grybai. Valgomais tampa tik juos nuverdant 2-3 kartus ir išpilant nuovirą. Geriau nebūti prie puodo, jei nėra gero gartraukio, kadangi Europoje kasmet būna daug apsinuodijimų dėl netinkamo šių grybų paruošimo“, – aiškina mikologas Almantas Kulbis.

Pas gamtininkas teigia niekuomet bobausių neviręs, tačiau ragina klausyti grybų specialistų rekomendacijų, kuriose šie siūlo bobausių nevalgyti dėl saugumo.

„Visai kas kita – panašūs grybai briedžiukai, kurie visai nenuodingi, bet kiek panašus į bobausius, reikia tik gerai išmokti požymius“, – dalinasi saugesne grybų alternatyva A. Kulbis.

Kiek anksčiau naujienų portalo tv3.lt skaitytojams mikologas Almantas Kulbis buvo ir detaliau apžvelgęs, kuo išskirtiniai yra bobausiai.

Bobausiai – blogis ar gėris?

Dažniausiai grybautojai bobausius randa atvirose miško erdvėse: „Bobausis – miškų grybas, dažniausiai aptinkamas ne pačiame miške, tankmėje, o tokiose vietose kaip kirtavietės, jų čia randama gausiausiai. Taip pat prie kvartalinių linijų, smėlėtose vietose, miško takelių pakraščiuose.“

Šie grybai pasirodo ne tik pavasarį, tačiau ir rudenį. Skirtumas tas, kad rudeniniai bobausiai yra smulkesni ir dėl to dažnai rudens sezonu grybautojų akių nepatraukia.

Pavasarį pasirodžiusių valgomųjų bobausių pavadinimas, kaip anksčiau teigė A. Kulbis, yra klaidinantis, nes šie grybai yra nuodingi – juose yra nuodingos medžiagos giromitrino.

„Apsinuodijimai grybais gali būti labai stiprūs ir netgi mirtini, bet įdomi šio grybo savybė ta, kad jo nuodingumas priklauso nuo skirtingų augimo vietų. Pavyzdžiui, Europos miškuose, kur vyrauja lapuočiai, jis yra žymiai nuodingesnis, negu mūsų kraštuose, kur vyrauja spygliuočių miškai“, – tą kartą aiškino specialistas.

Bobausiuose esantis giromitrinas – pakankamai nuodinga medžiaga. Statistika rodo, kad pagal mirčių nuo apsinuodijimo grybais atvejų bobausiai patenka į nuodingiausių penketuką.

Vienas svarbiausių dalykų, kurį būtina padaryti norint valgyti bobausius – tinkamai juos paruošti. Tačiau toks procesas yra ne tik varginantis bei sudėtingas, tačiau ir nesaugus, kadangi galima apsinuodyti nuoviro garais. Norint juos virti, reikia įsitikinti, kad namuose turi gerą gartraukį.

„Tinkamai paruoštas grybas, be abejo, valgomas, bet dauguma mikologų to nerekomenduoja, dėl to, kad šio grybo paruošimas yra specifinis, jį galima valgyti keletą kartų nuvirus, tarpuose verdant nupilti vandenį. Tai užima laiko ir tam tikras rūpestis jį paruošti, virti keletą kartų“, – anksčiau naujienų portalo tv3.lt buvo aiškinęs mikologas.

Taip pat bobausius, kad dingtų jų nuodingumas, galima džiovinti, tačiau tai reikia daryti gana ilgai, maždaug porą mėnesių.

„Paruoštas atsargiai, išmanant grybas būna valgomas, jame esanti nuodinga medžiaga neturi savybės kauptis mūsų organizmuose, nėra taip, kad pavalgius po metų ar dviejų jo susikaups pakankamai daug ir pajusime poveikį. Bet visą laiką išlieka rizika“, – tada įspėjo gamtininkas.

Neragavusiems, bet norintiems išbandyti šiuos grybus, gamtininkas rekomendavo nepulti valgyti didžiausios paruoštų bobausių porcijos. Pirmą kartą geriausia suvalgyti maždaug šaukštelį grybų ir, jei nepasireiškia nepageidaujamos reakcijos, suvalgyti daugiau.

Vietoje bobausių rinkitės briedžiukus

Norint pasimėgauti pirmaisiais pavasario grybais, A. Kulbis vietoje bobausių siūlė pasirinkti saugesnę alternatyvą – briedžiukus. Šie grybai visiškai nenuodingi, o užsienio šalyse yra laikomi net delikatesu. Atskirti briedžiukus ir bobausius nėra itin sunku.

Prieš einant grybauti, A. Kulbis rekomendavo pasidomėti grybais ir internete pažiūrėti, kaip jie atrodo: „Bobausio ir briedžiuko kepurėlė skiriasi – bobausių kepurėlė tamsiai rudos spalvos, šiek tiek aksominės ir savo tekstūra primena smegenis. Briedžiukų kepurėlė dažniausiai yra kūgiško kontūro, šviesiai rusvos spalvos.“

Be to, briedžiukai auga visai kitose vietose nei bobausiai – briedžiukų ieškokite miško pakraščiuose. Taip pat jie gali būti aptinkami pačiose netikėčiausiose vietose, kur daugelis nė nesugalvotų grybauti, pavyzdžiui, gėlynuose, parkuose, pievelėse.

„Valgomasis briedžiukas skanus, lengvai paruošiamas. Jei abejojame dėl supainiojimo su bobausiais, juos taip pat galima porą kartų nuvirti, tačiau jeigu esame įsitikinę, kad tai briedžiukas, valgymui vartoti galima be papildomo nuvirimo“, – tą kartą įspėjo A. Kulbis.

Vis dėl to, gamtininkas nuramino – jei tik yra noras paragauti grybų, nieko baisaus nenutiks, jei suvalgysite ir nedidelį kiekį tinkamai paruoštų bobausių, svarbu nepervertinti savo jėgų ir elgtis atsargiai.