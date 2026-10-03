Skrandžio vėžį išduoda šie simptomai: pastebėkite juos laiku

Skrandžio vėžys, dar vadinamas skrandžio karcinoma, neretai nustatomas jau pažengusios stadijos. Taip nutinka todėl, kad pirmieji simptomai gali būti neryškūs ir priminti gerokai dažnesnes virškinimo sistemos problemas.
Apie penkis ankstyvuosius skrandžio vėžio požymius rašo „The Cancer News“. Gydytojas Ronanas Hsiehas, gastrointestinalinės onkologijos specialistas iš „Swedish Cancer Institute“, pasakojo, kad pacientai, pajutę pirmuosius simptomus, neretai juos palaiko apsinuodijimu maistu ar kitu nesudėtingu negalavimu. Pasak jo, kai kuriems pacientams pagrindiniai požymiai būna vos keli – pilvo skausmas ar juodos išmatos.
Tačiau svarbu pabrėžti, kad vien šie simptomai savaime nereiškia skrandžio vėžio. Daugelį jų gali sukelti ir kitos, kur kas dažnesnės priežastys. Vis dėlto jeigu jie užsitęsia ar kartojasi, verta pasikonsultuoti su gydytoju.
Skrandžio vėžio simptomai
1. Pilvo skausmas
Vienas dažniausių simptomų, galinčių pasireikšti sergant skrandžio vėžiu, yra pilvo skausmas. Jis gali būti nuolatinis, nestiprus ar jaučiamas viršutinėje pilvo dalyje.
Vis dėlto pažymėtina, kad šis simptomas nėra specifinis skrandžio vėžiui – pilvo diskomfortą gali sukelti daugybė kitų virškinimo sistemos sutrikimų.
Ankstyvose ligos stadijose skausmas gali būti labai nestiprus ir priminti paprastą nevirškinimą. Būtent todėl žmogus gali nekreipti į jį dėmesio ir manyti, kad nemalonūs pojūčiai greitai praeis. Jeigu pilvo skausmas nepraeina ar pradeda kartotis, jo nereikėtų ignoruoti.
2. Mažakraujystė
Dar vienas galimas požymis – mažakraujystė, ypač geležies stokos anemija. Ji gali atsirasti dėl nepastebimo kraujavimo virškinamajame trakte. Tokiu atveju žmogus gali net nežinoti, kad netenka kraujo. Mažakraujystę taip pat gali išduoti išblyškusi oda, nuovargis ir bendras silpnumas.
Geležies stokos anemija gali būti susijusi su įvairiomis ligomis, todėl vien jos buvimas nereiškia, kad žmogus serga vėžiu. Tačiau nustačius neaiškios kilmės mažakraujystę gydytojas gali rekomenduoti atlikti papildomus tyrimus.
3. Nuovargis
Nuolatinis nuovargis – dar vienas požymis, kurį galima pastebėti sergant skrandžio vėžiu. Jis gali būti susijęs su mažakraujyste, nepakankama mityba ar organizmo pokyčiais dėl ligos. Nuovargiui įtakos taip pat gali turėti prastas miegas ar skausmas.
Pats nuovargis yra labai dažnas ir gali atsirasti dėl daugybės priežasčių. Tačiau jeigu žmogus be aiškios priežasties ilgą laiką jaučiasi išsekęs, ypač kartu su kitais virškinimo sistemos simptomais, verta pasikalbėti su gydytoju.
4. Dingęs apetitas
Sumažėjęs arba visiškai dingęs apetitas taip pat gali pasireikšti sergant skrandžio vėžiu. Vis dėlto šis simptomas nėra dažnas ankstyvose ligos stadijose. Todėl vien dėl sumažėjusio apetito nereikėtų iš karto manyti, kad priežastis yra vėžys.
Apetitą gali paveikti stresas, infekcijos, virškinimo sistemos sutrikimai, vaistai ir daugybė kitų veiksnių.
Tačiau jei apetito stoka užsitęsia, kartu mažėja svoris ar atsiranda kitų neįprastų simptomų, reikėtų kreiptis į gydytoją.
5. Juodos išmatos
Vienas svarbesnių simptomų, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, yra juodos, deguto spalvos išmatos. Jos gali rodyti kraujavimą virškinamajame trakte. Sergant skrandžio vėžiu kraujavimas gali atsirasti dėl naviko pažeidimo ar išopėjimo.
Juodos išmatos ypač svarbios tada, kai kartu nustatoma mažakraujystė. Vis dėlto ir šis požymis nebūtinai reiškia vėžį – išmatų spalvai įtakos gali turėti ir tam tikras maistas ar vaistai.
Tačiau pastebėjus neįprastai juodas ar deguto spalvos išmatas, ypač jei jos kartojasi, reikėtų kreiptis į gydytoją.
Kodėl skrandžio vėžį kartais sunku pastebėti?
Skrandžio vėžio simptomai dažnai nėra specifiniai. Žmogus gali jausti pilvo diskomfortą, nuovargį ar apetito pokyčius ir manyti, kad tai susiję su mityba, stresu ar paprastu virškinimo sutrikimu.
Gydytojas R. Hsiehas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad skrandį gali dirginti įvairūs veiksniai. Jo teigimu, lėtinis uždegimas gali didinti vėžio riziką, o su skrandžio gleivinės dirginimu labiau siejami aštrus maistas, alkoholis ir rūkymas.
Skrandžio vėžio rizikai įtakos gali turėti ir kiti veiksniai, tarp jų Helicobacter pylori infekcija, daug druskos ar rūkytų produktų turinti mityba, rūkymas, nutukimas, vyresnis amžius, genetika ir kai kurie aplinkos veiksniai. Tačiau svarbu nepamiršti – rizikos veiksnys dar nereiškia, kad žmogus būtinai susirgs.
Kada reikėtų kreiptis į gydytoją?
Vienas pilvo skausmo epizodas ar trumpam dingęs apetitas dažniausiai nėra priežastis iš karto galvoti apie onkologinę ligą. Vis dėlto užsitęsę ar pasikartojantys simptomai turėtų būti įvertinti specialisto.
Ypač svarbu neatidėlioti, jei kartu atsiranda keli požymiai – nuolatinis pilvo skausmas, nepaaiškinamas nuovargis, mažakraujystė, apetito stoka, ankstyvas sotumo jausmas ar juodos išmatos.
Ankstyvas simptomų įvertinimas gali padėti laiku nustatyti jų priežastį ir, jei reikia, pradėti gydymą. Svarbiausia – nebandyti patiems sau nustatyti diagnozės vien pagal internete rastus simptomų sąrašus.
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