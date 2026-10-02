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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Siūlo vėl svarstyti, kad darbuotojai galėtų dvi dienas sirgti be nedarbingumo pažymos

2026-10-02 08:25 / šaltinis: BNS
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2026-10-02 08:25
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Premjero patarėja sveikatos klausimais buvusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė siūlo grįžti prie svarstymų, ar nustatyti tvarką, pagal kurią sergantys porą dienų į darbą neitų darbdaviui leidus, nesikreipus į šeimos gydytoją dėl nedarbingumo pažymos.

Darbuotojai galėtų dvi dienas sirgti be nedarbingumo pažymos? Siūlo naują tvarką Andrius Ufartas/ELTA

Premjero patarėja sveikatos klausimais buvusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė siūlo grįžti prie svarstymų, ar nustatyti tvarką, pagal kurią sergantys porą dienų į darbą neitų darbdaviui leidus, nesikreipus į šeimos gydytoją dėl nedarbingumo pažymos.

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„Diskusiją, turbūt, būtų prasminga tęsti ir jeigu poreikis pasitarus ir toliau tarp partnerių yra, tai tikrai ir Vyriausybės lygmeniu tikrai galėtumėme šitą diskusiją atnaujinti ir klausimą išspręsti“, – penktadienį LRT radijui teigė M. Jakubauskienė.

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„Man atrodo, kad pati idėja, kad mes galėtumėm pereiti prie to dviejų dienų nedarbingumo pažymėjimo nereikalavimo darbuotojui susirgus, ji nėra nepriimtina apskritai visiems. Eina kalba apie reguliavimą ir įgyvendinimo detales“, – pridūrė ji.

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Premjero patarėja: reikia tęsti diskusiją, ar leisti žmogui sirgti dvi dienas be biuletenio

M. Jakubauskienė sako, kad būtų galima pabandyti šią praktiką kaip pilotinį projektą, juolab kad tokia tvarka veikia Vakarų Europoje – Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje.

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Premjero patarėjos teigimu, būtų galima nustatyti, kiek kartų darbuotojas per metus galėtų pasinaudoti tokia tvarka.

Jai taip pat kyla klausimas, kaip tvarka būtų taikoma, kai darbuotojas turi kelis darbdavius. 

Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentės Aurelijos Maldutytės teigimu, nustačius siūlomą tvarką, atsiras daug piktnaudžiavimo atvejų, ypatingai prieš šventes ar po jų.

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„Yra labai neramu, kad gali didelė dalis darbuotojų tam tikrose įstaigose, įmonėse ar aptarnavime neateiti į darbą“, – teigė ji.

Šeimos gydytojų profesinės sąjungos vadovė Alma Astafjeva teigė, kad šią savaitę sulaukė 10 pacientų, kuriems reikėjo tik nedarbingumo pažymėjimo.

„Nereikėjo konsultacijos, nes jie galėjo gulėti lovoje, gert skysčius, išsiplaut nosį jūros vandeniu, bet iš esmės jie buvo priversti ateiti į gydymo įstaigą ir laukti bendroje eilėje prie kitų sergančių, kad aš juos priimčiau“, – teigė medikė.

Dabar nedarbingumo pažymos reikia nuo pirmos ligos dienos, o tai, pasak gydytojų, didina eiles poliklinikose.

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2026-10-02 09:08
kas būtų jeigu būtų.Jei būtų pritarta pvz.6 dienos per metus žmonėms sirgti be nedarbingumo pažymos.Yra žmonių ,kurie naudojasi ir mamadieniais,kitomis nedarbo dienomis,teisėtai,viskas yra gerai.Bet.....2 mamadieniai per mėnesį-jau 24 per metus,6 sirgimo dienos,jau bus 30 dienų,o kur dar 20 kasmetinių atostogų,ligos dienų su ligonlapiais.Tai kiek jau priskaičiavome-50 kažkur.Kai kurie darbdaviai dar duoda sveikatinimo dienas(3), savišvietos dienas (2).Tad nereikia čia didelio skaičiavimo,kai kurie žmonės gali nedirbti net po 60 dienų per metus.Daugoka,sakyčiau.Juk kažkas tuo metu turi dirbti už juos,o ir darbdaviui našta tikrai ne maža,tiek organizuojant apskaitą, na, ir finansiškai ne kaip atrodo.Nieko asmeniško,nekritikuoju nieko, tik bandau suskaičiuoti,nes tokį darbą dirbu ir dirbu gerai.
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