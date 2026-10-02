Siūlo vėl svarstyti, kad darbuotojai galėtų dvi dienas sirgti be nedarbingumo pažymos

„Diskusiją, turbūt, būtų prasminga tęsti ir jeigu poreikis pasitarus ir toliau tarp partnerių yra, tai tikrai ir Vyriausybės lygmeniu tikrai galėtumėme šitą diskusiją atnaujinti ir klausimą išspręsti“, – penktadienį LRT radijui teigė M. Jakubauskienė.
„Man atrodo, kad pati idėja, kad mes galėtumėm pereiti prie to dviejų dienų nedarbingumo pažymėjimo nereikalavimo darbuotojui susirgus, ji nėra nepriimtina apskritai visiems. Eina kalba apie reguliavimą ir įgyvendinimo detales“, – pridūrė ji.
Premjero patarėja: reikia tęsti diskusiją, ar leisti žmogui sirgti dvi dienas be biuletenio
M. Jakubauskienė sako, kad būtų galima pabandyti šią praktiką kaip pilotinį projektą, juolab kad tokia tvarka veikia Vakarų Europoje – Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje.
Premjero patarėjos teigimu, būtų galima nustatyti, kiek kartų darbuotojas per metus galėtų pasinaudoti tokia tvarka.
Jai taip pat kyla klausimas, kaip tvarka būtų taikoma, kai darbuotojas turi kelis darbdavius.
Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentės Aurelijos Maldutytės teigimu, nustačius siūlomą tvarką, atsiras daug piktnaudžiavimo atvejų, ypatingai prieš šventes ar po jų.
„Yra labai neramu, kad gali didelė dalis darbuotojų tam tikrose įstaigose, įmonėse ar aptarnavime neateiti į darbą“, – teigė ji.
Šeimos gydytojų profesinės sąjungos vadovė Alma Astafjeva teigė, kad šią savaitę sulaukė 10 pacientų, kuriems reikėjo tik nedarbingumo pažymėjimo.
„Nereikėjo konsultacijos, nes jie galėjo gulėti lovoje, gert skysčius, išsiplaut nosį jūros vandeniu, bet iš esmės jie buvo priversti ateiti į gydymo įstaigą ir laukti bendroje eilėje prie kitų sergančių, kad aš juos priimčiau“, – teigė medikė.
Dabar nedarbingumo pažymos reikia nuo pirmos ligos dienos, o tai, pasak gydytojų, didina eiles poliklinikose.
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