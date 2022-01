Šiukštu nedarykite to laidotuvėse: teks raudonuoti iš gėdos

„Huffpost“ kalbėjosi su etiketo ekspertais, kad išskirtų dažniausias klaidas daromas laidotuvių metu.

Patricia Rossi, etiketo ekspertė ir knygos „Kasdienis etiketas“ autorė. „Jei pavėluosite, įlįskite į šonines duris ir eikite į šoninį suolą“, – pradėjo ji.

Nesinaudokite telefonu

Tai gali atrodyti akivaizdu, bet vis tiek kai kurie žmonės tokiomis progomis pamiršta nutildyti savo telefonus ir juos padėti į šalį. Rossi sakė mačiusi, kad žmonės aktyviai rašo žinutes per laidotuves. „Tai visiškai nemandagu“, – pridūrė ji.

Nefotografuokite be leidimo

„Kadangi beveik visi turi išmanųjį telefoną, tapo įpročiu užfiksuoti bet kurią akimirką ir paskelbti įrašus socialiniuose tinkluose. Būtų nejautrumu skelbti kieno nors laidotuvių nuotraukas be leidimo“, – sakė Diane Gottsman, etiketo ekspertė, knygos „Modern Etiquette for a Better Life“ autorė. Nors laidotuvėse nutinka daug ypatingų akimirkų, jos nėra vakarėlis ir, nors kai kas tai gali žiūrėti kaip į kažkieno gyvenimo šventę, fotografuojant reikia laikytis pagarbaus elgesio.

Rossi sakė, kad gavo keletą laiškų el. paštu, kuriuose pasakojo, kaip žmonės fotografavo laidotuvėse.

„Fotografuoti yra pats blogiausias skonis. Nedarykite to“, – pažymėjo ji. „Ir dėl Dievo, jokių asmenukių su kūnu“.

Nesirenkite lyg į klubą

„Kiekvienos laidotuvės yra skirtingos, bet apranga turi būti pagarbi ir tinkama. Kai kurie žmonės gali dėvėti džinsus ir marškinius, o kiti žmonės apsirengti lyg eidami šventę“, – sako ji ir pridūrė, kad gedintieji turėtų vengti dėvėti blizgančius, trumpus drabužius.

„Nebereikia dėvėti juodos ir pilkos spalvos drabužių, tačiau dabar ne laikas išsitraukti iš spintos zebrinį sijoną ar ryškiai žalias kelnes. Tai ne diskoteka“, – sakė Rossi.

Nesineškite savo kavos

Išgerkite kavą prieš eidami į laidotuves.

„Jei užsukate į kavinę ir nusiperkate kavos, nesineškite jos su savimi į laidotuves. Išgerkite ją prieš ateidami arba palikite automobilyje“.

Neblaškykite kitų

„Nekramtykite gumos ir nekelkite blaškančių garsų“, – patariama.

Ceremonijos metu, net jei nesate susipažinę su atliekamais ritualais, stenkitės sekti, ką daro visi kiti, arba bent jau nekreipkite į save dėmesio.

„Kai žmonės stovi, stovėkite ir jūs“, – pridūrė. „Jei žmonės klaupiasi, nebūtinai turite klūpėti, bet būkite pagarbūs žmonėms, kurie meldžiasi būtent tokiu būdu“.

Per daug neklausinėkite

Kai turite galimybę pasikalbėti su mirusiojo artimaisiais, neklauskite informacijos apie mirtį.

„Ne tavo reikalas žinoti kiekvieną detalę, kaip ir kodėl žmogus mirė. Jei informacija neatskleidžiama, neklausinėkite“.

Nesakykite „jie geresnėje vietoje“

„Yra būdų, kaip išreikšti savo užuojautą ir didelę pagarbą kažkam, nebūnant nejautriems. „Jis dabar geresnėje vietoje“ gali skambėti guodžiamai, kai tai sakai, bet gedinčiam žmogui tai gali atrodyti taip, lyg kažkas pasakytų: „Geriau, kad jų nebėra“.

Rekomenduojama būti atsargiems su savo žodžiais, nes žmonės yra jautrioje būsenoje.

Nepadarykite visko apie save

Neatimkite dėmesio iš mirusiojo ir jo artimųjų.

„Negalvokite apie save. Net jei ką nors praradote, nesakykite: „Aš žinau, kaip jautiesi“. Kai praradau močiutę, jaučiausi taip ar kitaip. Skamba keistai, nes paprastai etiketo pasaulyje mes stengiamės būti empatiškesni. Tačiau sielvartas yra labai išskirtinė patirtis, ir žmonėms nepatinka, kai jiems sakoma, kad tu tiksliai supranti, ką jie jaučia.

Vietoj to tiesiog pasakykite, kad apgailestaujate dėl jų netekties, pasakykite jiems, kad galvojate apie juos, galbūt paminėkite gerą prisiminimą apie tą asmenį ir judėkite toliau“.

Nieko neskelbkite socialiniuose tinkluose

Šiomis dienomis norisi socialiniuose tinkluose skelbti informaciją ir mintis apie svarbius įvykius, pavyzdžiui, mirtis ir laidotuves, tačiau tai nebūtinai yra gerai.

„Jei šeima jums nedavė leidimo nieko skelbti socialiniuose tinkluose, nedarykite to“, – sakė tarptautinė etiketo ekspertė Jacqueline Whitmore. „Neturite būti pirmasis žmogus, paskelbęs pranešimą apie žmogaus mirtį, jei nesate artimiausia šeima“.

Neigiamai neatsiliepkite apie mirusįjį

Tokiose situacijose geriausia žiūrėti teigiamai ir vengti neigiamų komentarų ar juokelių apie mirusį asmenį.

„Laidotuvės – tai laikas parodyti pagarbą šeimai ir mirusiam žmogui. Jei sėdite šalia žmogaus, kuris sako ką nors neigiamo, drąsiai pasakykite: „Aš labai mylėjau mirusįjį ir žaviuosi jo įsipareigojimu jo šeimai“.

„Humoras yra galingas įrankis, kuris gali puikiai padėti situacijai suteikti švelnumo, perteikti artumą, tačiau jis taip pat gali būti klaidingai interpretuojamas ir suprastas ne taip, kaip tikitės. Taigi geriausia būti atsargiems“, – pridūrė.

Nesakykite žmonėms, kaip liūdėti

Gedėjimas yra labai asmeniškas ir individualus procesas, todėl leiskite žmonėms gedėti taip, kaip jie nori.

Specialistai priduria, kad geriausia vengti sakyti žmonėms: „Tu turėtum valgyti“ ar priversti juos valgyti. „Kai gedi, nėra „turėtų“. Leiskite žmonėms gedėti ir išgyventi sielvarto procesą taip, kaip jie nori – savo sąlygomis ir laiku“.

„Neprognozuokite, kaip jie jausis ateityje“, – pridūrė Rossi. „Nesakykite tokių dalykų kaip „laikas gydo visas žaizdas“.

Neduokite tuščių pažadų

Jei pasakysite gedinčiajam, kad su jais susisieksite ar kažką nuveiksite, būtinai laikykitės pažado. Taip pat galite pasiūlyti prižiūrėti vaikus, tvarkyti dokumentus ar bet ką kitą, ką reikia padaryti po netekties.