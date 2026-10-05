Šios uogos – gamtos dovana organizmui: nepraeikite pro šalį

Bruknės Lietuvoje auga pušynuose, spygliuočių ir mišriuose miškuose, o jų derlius renkamas nuo vasaros pabaigos iki rudens – jų dar galima rasti miškuose, tad verta suskubti prisirinkti.
Atminkite, kad vienas produktas stebuklų nepadarys, tačiau gali būti naudinga pilnavertės mitybos ir sveikos gyvensenos dalis.
Bruknių uogų nauda sveikatai
Alytaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos specialistai primena, kuo ši miško uoga vertinga ir kaip ją įtraukti į savo mitybą.
„Bruknė – nedidelė, ryškiai raudona miško uoga, kuri Lietuvoje gerai pažįstama nuo seno. Ji auga pušynuose, spygliuočių ir mišriuose miškuose, o prinokusias uogas galima rinkti nuo vasaros pabaigos iki rudens.
Bruknės pasižymi rūgščiu, gaiviu skoniu ir yra vertingos dėl jose esančių įvairių naudingųjų medžiagų.
Jas galima valgyti šviežias ar šaldytas, dėti į košes, jogurtą, desertus ar glotnučius. Renkantis produktus iš bruknių verta atkreipti dėmesį į pridėtinio cukraus kiekį.
Bruknė – maža Lietuvos miškų uoga, primenanti rudenį, miško kvapą ir natūralią gamtos dovaną“, – „Facebook“ dalijosi Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
Pateiktame vizuale pateikiama moksliniais šaltiniais paremta informacija, kuo naudingos bruknės – jos yra natūralus naudingųjų medžiagų šaltinis, o nors uoga nedidelė, ji turi didelę naudą sveikatai:
„Bruknė (Vaccinium vitis-idaea L.) – miško uoga, išsiskirianti didele polifenolių ir kitų biologiškai aktyvių junginių koncentracija.
Pagrindinės bioaktyviosios medžiagos:
- Antocianinai;
- Proantocianidinai;
- Flavonoidai;
- Fenolinės rūgštys;
- Vitaminas C ir mineralai.
Antioksidacinė apsauga. Bruknių polifenoliai pasižymi antioksidaciniu aktyvumu, kuris mažina oksidacinį stresą organizme.
Širdies ir kraujagyslių sveikata. Bruknių polifenoliai tiriami dėl poveikio kraujagyslių funkcijai, kraujospūdžio reguliavimui ir širdies bei kraujagyslių ligų rizikos mažinimui.
Gliukozės atsakas. Tyrimai rodo, kad bruknių vartojimas kartu su angliavandeniais padeda sušvelninti gliukozės ir insulino šuolius po valgio.
Žarnyno mikrobiota. Bruknių polifenoliai gali skatinti naudingų bakterijų augimą ir mažinti potencialiai kenksmingų mikrobų aktyvumą.
Daugiau nei tik vitaminai. Bruknėse gausu skaidulų, vitamino C, mineralų (kalio, magnio, mangano) ir kitų vertingų medžiagų, kurios palaiko bendrą organizmo veiklą.
Kaip valgyti? Šviežios, šaldytos, nesaldintos. Bruknes galima valgyti vienas, dėti į košę, jogurtą, varškę, glotnučius. Rinkitės natūralias uogas be pridėtinio cukraus.
Svarbu! Bruknės nėra vaistas. Jų nauda sveikatai vertinama kaip subalansuotos mitybos dalis, o ne kaip konkrečių ligų gydymo priemonė.
Įdomu! Bruknių sudėtis gali skirtis priklausomai nuo augimo vietos, veislės, sunokimo ir laikymo sąlygų.“
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