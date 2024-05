Sigito sukurta pramoga Lietuvoje išpopuliarėjo žaibiškai: išbandyti kviečia visus

Pats montebolo sukūrėjas Sigitas Kalkys (60) – iki pat širdies gelmių tikras Totorkalnio kaimo apylinkėse užaugęs biržietis, kuris be galo myli ir puoselėja savo gimtinę.

Nors trumpam jis buvo išvykęs į Vilnių ir baigė tuometinį inžinerinį statybos institutą, sukūręs šeimą Sigitas čia neužsibuvo ir vedinas tėviškės ilgesio netrukus sugrįžo į mylimus Biržus.

Sigito sukurta pramoga išpopuliarėjo žaibiškai: išbandyti kviečia visus (9 nuotr.) Sigito sukurta pramoga išpopuliarėjo žaibiškai: išbandyti kviečia visus (nuotr. asm. archyvo) Sigito sukurta pramoga išpopuliarėjo žaibiškai: išbandyti kviečia visus (nuotr. asm. archyvo) Sigitas Kalkys (nuotr. asm. archyvo) +5 Sigito sukurta pramoga išpopuliarėjo žaibiškai: išbandyti kviečia visus (nuotr. asm. archyvo) Sigito sukurta pramoga išpopuliarėjo žaibiškai: išbandyti kviečia visus (nuotr. asm. archyvo) Sigito sukurta pramoga išpopuliarėjo žaibiškai: išbandyti kviečia visus (nuotr. asm. archyvo) Albina ir Rokas (nuotr. asm. archyvo) Dvaras (nuotr. asm. archyvo) Sigito sukurta pramoga išpopuliarėjo žaibiškai: išbandyti kviečia visus (nuotr. asm. archyvo)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Sigito sukurta pramoga išpopuliarėjo žaibiškai: išbandyti kviečia visus

Neeilinis pirkinys – iš pirmo žvilgsnio sužavėjęs dvaras

Sugrįžęs į Biržus iš pradžių Sigitas ir toliau dirbo statybos inžinieriumi, tačiau 1990 metais kartu su bičiuliu Rimantu Čygu jis įkūrė alaus daryklą, kurioje sėkmingai dirba iki šiol. O 2008 metais S. Kalkys ryžosi ganėtinai drąsiam, tačiau svajonių kupinam žingsniui – jis ėmė ir nusipirko seną Mantagailiškio dvarą.

Kaip sako pats Sigitas, jis praleisti tokio pirkinio pro akis tikrai negalėjo, nes vos išvydus šį dvarą vyrą jis kaip mat sužavėjo:

„Man, augusiam gamtos apsuptyje, didelės reikšmės turėjo išskirtinis šio dvaro parkas su išlikusiais senais medžiais. Dvarvietės erdvės turtingos autentiškais dvaro fragmentais, savitu kraštovaizdžiu, augmenija, gyvūnija, karstinėmis įgriuvomis, t.y. smegduobėmis.

Be to ši vieta unikali savo praeitimi – dvaro ištakos nukelia į XVI amžių, o šalia dvaro sodybos yra rasta IV–V amžiaus senovės gyvenvietė“, – pasakoja dvaro savininkas.

„Tai ką gi nuveikė dvaro savininkas per visus šiuos metus?“, – paklausti norėtų dažnas. O Sigitas sudėjęs rankų dvaro kieme tikrai nesėdėjo.

Šiuo metu jau yra atlikti išsamūs dvaro sodybos archeologiniai bei architektūriniai tyrimai, dvaras restauruojamas, tvarkomas parkas, kuriame ir vyksta užpatentuoto žaidimo montebolo (angl. monteball) čempionatas. Beje, net ir šis žaidimas yra pavadintas dvaro garbei.

Montebolas – žiemos naktyje sugalvota idėja

Pašnekovo paklausus, kaip gi įsigijus dvarą jam kilo idėja čia sukurti dar ir sportinį žaidimą, Sigitas nusikelia į 2008-uosius metus, kai Mantagailiškio dvaras visai šalia Biržų buvo tik apleista, žolėmis ir krūmais apaugusi dvarvietė, o dvaro rūmai – avarinės būklės.

„Pradėjau tvarkyti aplinką ir pamažu vėrėsi įspūdingos erdvės. Vis dažniau pastebėdavau tose erdvėse besilankančius žmones. Susimąsčiau: kaip galėčiau racionaliai išnaudoti šias erdves?

Iš pradžių kilo mintis įrengti golfo aikštyną, bet kirbėjo galvoje, kad reikia kažko visai paprasto, kad tiktų visoms amžiaus grupėms, nebūtų brangi pramoga.

O golfo, dėl Lietuvoje vyraujančių klimato sąlygų, sezoniškumas labai trumpas, be to aikštyno įrengimas reikalauja daug investicijų. Dėl to šio sumanymo teko atsisakyti“, – prisiminimais dalijasi vyras.

Atsisakius golfo idėjos, prieš pat gimtadienį, Sigitui šovė aukso vertės mintis. Vieną 2010-ųjų vasario mėnesio naktį Sigitas ryžosi sukurti savo sportinį žaidimą. Vyras atvirauja, kad jo šeima iš pradžių į tokį sumanymą žiūrėjo gana skeptiškai, tačiau jis nusprendė nenuleisti rankų ir jau atėjusį pavasarį ėmėsi darbų:

„Suprojektavau pirmąsias duobutes, po to susikviečiau draugų kompaniją ir sužaidėm pirmąjį montebolo (angl. monteball) žaidimą. Iš karto pajutau, kad šis žaidimas žaidėjams patiko, todėl nieko nelaukęs nusprendžiau šį žaidimą užpatentuoti. Laukdamas atsakymo iš patentų biuro šio žaidimo nereklamavau, reklama plito iš lūpų į lūpas.

Sulaukus teigiamo atsakymo iš patentų biuro ir pradėjus viešinti, šis žaidimas įgavo pagreitį ir žaibiškai išpopuliarėjo. Per 2023 metų sezoną šį žaidimą sužaidė apie 5 tūkstančiai žmonių“.

Tačiau Sigito užmojai ties sukurtu lauko žaidimu nesibaigė, vyras nusprendė, kad šį žaidimą vertėtų žaisti ne tik lauke, bet ir viduje, todėl šių metų pradžioje atsirado dar vienas žaidimas – stalo montebolas (angl. table monteball), kuris yra žaidžiamas dvare ant stalo.

Kaip sako pats žaidimų sukūrėjas, stalo montebolas yra tarsi sumažinta originalaus lauko montebolo žaidimo versija, kurią galima žaisti nepriklausomai nuo oro sąlygų. Sigitas neslepia džiaugsmo, kad šiemet pirmą kartą įvyks ir montebolo žaidimo mėgėjų čempionatas, kurio prizinis fondas siekia net 15 tūkst. eurų.

Sukurtas žaidimas tapo tikra Biržų legenda

Sigitas – pats užkietėjęs savo sugalvoto sporto žaidimo montebolo fanas, kurį su malonumu žaidžia kiekvieną savaitę. Galima sakyti, kad vyras visą savo laisvą laiką praleidžia dvare bendraudamas su žmonėmis, puoselėdamas aplinką. Kaip jis pats sako – „būtent taip aš atsipalaiduoju“.

Taigi, kaip atrodo tas žaibiškai išpopuliarėjęs montebolo žaidimas ir kaip jį reikia žaisti? O ši pramoga – visai paprasta, tinkanti ne tik vaikams, bet ir senjorams. Montebolo žaidimo principas lengvas ir suprantamas – laikantis montebolo žaidimo taisyklių reikia per kuo mažiau spyrių pataikyti montebolo kamuolį į duobutes.

„Kiekvienoje žaidimo duobutėje žaidėjui suteikiama 10 taškų. Su kiekvienu smūgiavimu šie taškai mažėja po 1 tašką. Pavyzdys: jeigu iš pirmo karto pataikėte kamuolį į duobutę, pelnote 10 taškų, jeigu iš antro – 9 ir t.t.

Viso žaidimo metu komandai teisėjauja teisėjas, kuris skaičiuoja žaidėjų taškus. Su taisyklėmis žaidėjai yra supažindinami prieš kiekvieną žaidimą. Žaidimo metu negalima naudoti necenzūrinių žodžių, kamuolį galima spirti tik vidine pėdos dalimi, neįsibėgėjus ir kt.“, – sako Sigitas.

Sigitas nė pats nespėjo pastebėti, kaip montebolas išpopuliarėjo žaibo greičiu, o į Biržus traukiantys lankytojai vis dažniau čia užsuka būtent dėl Sigito sutvarkyto dvaro ir sugalvoto žaidimo.

Pasiteiravus, ar jis pats įsivaizduoja, kodėl šis žaidimas tapo toks populiarus, vyras šypteli ir tikina, kad tam tikriausiai yra kelios priežastys:

„To priežastys, manyčiau, slypi tame, jog šis žaidimas nereikalauja jokio išankstinio fizinio pasirengimo, nereikia skubėti, lavina dėmesio koncentraciją, be to sava draugų kompanija, azartas, nuotaikingos emocijos ir grynas oras išskirtinėje gamtos apsuptyje“.

Sigitas mielai visus norinčius kviečia apsilankyti Biržuose ir čia aplankyti ne tik savo dvarą, bet ir išbandyti jo paties sukurtą žaidimą. Be to šį žaidimą nuo šiol gali išbandyti ir Vilniaus gyventojai bei lankytojai, nes visai neseniai verslininkai Albina Staciukovič ir Rokas Ranonis čia atidarė naujausią Montebolo aikštyną.

O tiems, kurie nori sužinoti visą dvaro istoriją, Sigitas rekomenduoja perskaityti 2019 metais išleistą išsamią dvaro istoriją atskleidžiančią knygą „Mantagailiškio dvaras: Iš praeities į dabartį“, kurią sudarė archeologė Roma Songailaitė.