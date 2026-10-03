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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šie ženklai išduoda, kad vitamino D vartojate per daug: nenumokite į juos ranka

2026-10-03 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 10:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Trumpėjant dienoms ir vis mažiau matant saulę, daugelis žmonių griebiasi vitamino D papildų, kad išvengtų jo trūkumo. Tačiau persistengti taip pat nereikėtų – per didelis vitamino D kiekis gali sukelti toksinį poveikį organizmui.

Trumpėjant dienoms ir vis mažiau matant saulę, daugelis žmonių griebiasi vitamino D papildų, kad išvengtų jo trūkumo. Tačiau persistengti taip pat nereikėtų – per didelis vitamino D kiekis gali sukelti toksinį poveikį organizmui.

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Kaip atpažinti, kad vitamino D organizme gali būti per daug, ir kaip saugiai jį vartoti, pasakoja medicinos informacijos portalas patient.info.

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FOTOGALERIJA. Vitaminas D

Kas nutinka, kai vitamino D organizme per daug?

Vitamino D toksinis poveikis pasireiškia tada, kai organizme susikaupia per daug šio vitamino. Dažniausiai taip nutinka vartojant per dideles maisto papildų dozes.

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Vien nuo saulės šviesos ar su maistu gaunamo vitamino D toksinis poveikis pasireiškia retai, tačiau ilgą laiką vartojant dideles papildų dozes rizika padidėja.

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Per didelis vitamino D kiekis gali padidinti kalcio koncentraciją kraujyje. Dėl to gali pasireikšti pykinimas, nuovargis, dažnas šlapinimasis, inkstų veiklos sutrikimai, o sunkiais atvejais – ir širdies problemos.

Kaip nurodo patient.info, suaugusiesiems įprastai rekomenduojama per dieną suvartoti 10 mikrogramų (400 tarptautinių vienetų) vitamino D, o saugia viršutine riba laikoma 100 mikrogramų (4000 tarptautinių vienetų) per dieną. Tačiau kokie požymiai gali išduoti, kad vitamino D vartojama per daug?

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1. Pykinimas ir vėmimas

Vienas pirmųjų vitamino D toksinio poveikio požymių gali būti pykinimas arba vėmimas. Kai organizme susikaupia per daug vitamino D, žarnynas pradeda pasisavinti daugiau kalcio. Dėl padidėjusio kalcio kiekio gali sutrikti virškinimo sistema.

Žmogus gali pradėti jausti pykinimą po valgio, prarasti apetitą ar net pradėti vemti. Jeigu vartojate dideles vitamino D papildų dozes ir pastebėjote tokius simptomus, verta pasitarti su gydytoju.

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2. Sumažėjęs apetitas

Sumažėjęs noras valgyti – dar vienas galimas įspėjamasis ženklas. Per didelis vitamino D kiekis gali padidinti kalcio koncentraciją kraujyje, o tai gali turėti įtakos organizmo veiklai.

Galite pastebėti, kad valgote mažiau nei įprastai arba maistas staiga nebekelia apetito. Ilgainiui tai gali lemti neplanuotą svorio kritimą ar maistinių medžiagų trūkumą.

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3. Dažnas šlapinimasis ir didelis troškulys

Jeigu pastebėjote, kad tapote neįprastai ištroškę ir į tualetą tenka vaikščioti gerokai dažniau, tai taip pat gali būti vienas iš vitamino D pertekliaus požymių.

Per didelis vitamino D kiekis gali padidinti kalcio koncentraciją kraujyje, o organizmas bando pašalinti jo perteklių. Dėl to gali padažnėti šlapinimasis ir atsirasti stiprus troškulys.

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Tokie simptomai gali būti panašūs ir į kitų sveikatos sutrikimų, pavyzdžiui, cukrinio diabeto, požymius. Todėl jų nereikėtų ignoruoti.

4. Silpnumas, nuovargis ar raumenų skausmas

Nors vitaminas D svarbus kaulų ir raumenų sveikatai, per didelis jo kiekis gali sukelti raumenų skausmus ir nuovargį.

Padidėjusi kalcio koncentracija kraujyje gali sutrikdyti įprastą raumenų veiklą. Dėl to žmogus gali jaustis silpnas, vangus ar pastebėti neaiškios priežasties raumenų skausmus.

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Jeigu net ir pakankamai išsimiegoję jaučiatės nuolat pavargę arba raumenis pradeda skaudėti be aiškios priežasties, nereikėtų skubėti visko nurašyti stresui ar fiziniam krūviui.

5. Sumišimas ar kiti psichikos pokyčiai

Sunkiais vitamino D toksinio poveikio atvejais itin padidėjęs kalcio kiekis kraujyje gali paveikti ir smegenų veiklą. Gali atsirasti sumišimas, dirglumas ar sunkumai susikaupti.

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Kai kurie žmonės tokį pojūtį apibūdina kaip „smegenų rūką“ arba jausmą, kad sunkiau aiškiai mąstyti. Tokie simptomai gali rodyti, kad kalcio kiekis kraujyje yra pavojingai aukštas.

Jeigu kartu su kitais požymiais pastebėjote staigius nuotaikos, atminties ar koncentracijos pokyčius, reikėtų kreiptis į gydytoją.

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Kaip saugiai vartoti vitaminą D?

Vartojant vitamino D papildus svarbu neviršyti rekomenduojamos dozės. Patient.info nurodo, kad daugumai suaugusiųjų rekomenduojama vitamino D paros norma yra 10 mikrogramų (400 tarptautinių vienetų), o viršutinė saugi riba – 100 mikrogramų (4000 tarptautinių vienetų) per dieną.

Vitaminas D geriau pasisavinamas vartojant jį su maistu, kuriame yra riebalų. Taip pat svarbu saugiai būti saulėje – trumpas buvimas saulėje kelis kartus per savaitę gali prisidėti prie vitamino D gamybos organizme.

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Nereikėtų vienu metu vartoti kelių skirtingų didelės dozės vitamino D papildų. Jeigu vitaminą D vartojate ilgą laiką ar didesnėmis dozėmis, dėl tinkamos dozės reikėtų pasitarti su gydytoju.

Vitaminas D – daugiau nebūtinai reiškia geriau

Vitaminas D organizmui yra būtinas, tačiau jo perteklius taip pat gali būti žalingas. Nors vitamino D trūkumas yra dažna problema, per didelės papildų dozės gali padidinti kalcio kiekį kraujyje ir sukelti nemalonių ar net pavojingų simptomų.

Norint išvengti perdozavimo, svarbu laikytis rekomenduojamų dozių ir atkreipti dėmesį į galimus pertekliaus požymius. Jei kyla abejonių dėl vartojamo vitamino D kiekio, geriausia pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

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