TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Šias plastines operacijas Lietuvoje galite gauti nemokamai: apie tai žino ne visi

2025-11-12 14:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 14:20

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos socialiniame tinkle „Facebook“ primena gyventojams, kad kai kurios plastinės operacijos Lietuvoje gali būti apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų. Nors plastinė chirurgija dažnai siejama su estetiniais poreikiais, tam tikrais atvejais ji yra būtina gydymo dalis ir padeda spręsti sveikatos problemas.

Tokios procedūros vadinamos rekonstrukcinėmis, o jų tikslas – ne grožio gerinimas, bet žmogaus fizinės sveikatos atstatymas.

VLK apmoka kai kurias plastines operacijas

VLK pabrėžia, kad pacientai, turintys medicinines indikacijas, gali gauti šias paslaugas nemokamai, jei gydymo įstaiga turi sutartį su ligonių kasa. Šis priminimas svarbus visiems, kurie kenčia dėl įgimtų ar įgytų kūno defektų, keliančių fizinį diskomfortą ar sveikatos riziką.

„Primename, kad kai kurias plastines operacijas apmoka Valstybinė ligonių kasa.

Nors dažnai plastinė chirurgija asocijuojasi su estetiniais poreikiais, kai kuriais atvejais ji tampa būtina sveikatos priežiūros dalimi. Tokios operacijos vadinamos plastinėmis rekonstrukcinėmis – jų tikslas nėra grožio gerinimas, o sveikatos problemos sprendimas.

Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų gali būti apmokamos tokios procedūros kaip:

  • vokų pakėlimo operacija, kai nusileidę vokai riboja regėjimą;
  • krūtų mažinimo operacija, kai dėl didelių krūtų atsiranda nugaros ir stuburo problemų;
  • pilvo plastika, kai išsiplėtusi pilvo siena kelia išvaržos riziką;
  • įgimtų defektų (pvz., vilko gomurio, atlėpusių ausų vaikams) šalinimo operacijos;
  • rekonstrukcinės operacijos po didelių nudegimų ir kt.

Norint gauti tokią paslaugą, reikia kreiptis į šeimos gydytoją arba gydantį specialistą, kuris, esant medicininėms indikacijoms, siųs plastinės rekonstrukcinės chirurgijos specialisto konsultacijai gauti. Svarbu, kad pasirinkta gydymo įstaiga turėtų sutartį su ligonių kasa dėl paslaugų apmokėjimo.

Šios paslaugos pacientams nieko nekainuoja – nebent operacijai pasirenkamos brangesnės nei bazinės priemonės“, – rašoma įraše.

 

Sveikata.lt
