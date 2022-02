Ši optinė iliuzija veda internautus iš proto: ką joje matote?

„Twitter“ socialinio tinklo vartotojas @benonwine paskelbė įrašą, kuriame matyti juodai balto apskritimo iliuzija, rodanti paslėptus skaičius, dėl kurių vartotojai negali rasti bendro sutarimo.

Apskritimo formos zigzago raštas priverčia akį manyti, kad vaizdas juda. Pasinaudodamas šia apgaule, „Twitter“ vartotojas ant nuotraukos parašė: „Ar matote skaičių? Jei taip, kokį?“

Atsakymų komentarų skiltyje buvo galima rasti įvairių. Vienas vartotojas komentavo: „Matau 45 283, o kas yra? Ar jau turėčiau rezervuoti vizitą pas savo šeimos gydytoją?“

Dar kitas rašė, kad mato tik vieną skaičių – 528 ir sunerimo, ar tai gali reikšti, kad jo regėjimas jau visai prastas. Kitas „Twitter“ vartotojas komentuodamas nesigaudė kas vyksta: „1528? O kas čia vyksta?“

Tačiau ilgai sukti galvos bei primerkti akių nereikėjo, kadangi vienas komentatorius išdavė, jog kiekvienas asmuo mato skirtingą skaičių todėl, kad skiriasi pačių akių veiklos funkcijos.

DO you see a number?



If so, what number? pic.twitter.com/wUK0HBXQZF