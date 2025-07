Šį karališkosios šeimos narį laiko slaptu ginklu: nustebsite, kas jis

Karalius Karolis III patikėjo svarbiai karališkosios šeimos narei, dar vadinamai šeimos „slaptuoju ginklu“, jo vardu surengti svarbų vizitą užsienyje, rašo mirror.co.uk.

Edinburgo kunigaikštienė Sophie (9 nuotr.) Ediburgo kunigaikštienė Sophie (nuotr. SCANPIX) Ediburgo kunigaikštienė Sophie (nuotr. SCANPIX) Edinburgo kunigaikšienė Sophie (nuotr. SCANPIX) +5 Edinburgo kunigaikšienė Sophie (nuotr. SCANPIX) Ediburgo kunigaikštienė Sophie (nuotr. SCANPIX) Edinburgo kunigaikšienė Sophie (nuotr. SCANPIX) Karališkoji šeima (nuotr. SCANPIX) Karališkoji šeima (nuotr. SCANPIX) Ediburgo kunigaikštienė Sophie (nuotr. SCANPIX)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Edinburgo kunigaikštienė Sophie

Į kelionę vietoj karaliaus išvyko „slaptu ginklu“ vadinama šeimos narė

Skelbiama, kad Edinburgo hercogienė Sophie šios savaitės pabaigoje išvyko į Bosniją ir Hercegoviną, kur monarcho vardu dalyvavo renginyje, skirtame Srebrenicos genocido 30-osioms metinėms paminėti.

1995 m. liepos mėn., Bosnijos karo metu, Srebrenicos mieste buvo nužudyta daugiau kaip 8 tūkst. vyrų ir berniukų.

Per minėjimą Sophie padėjo gėlių memorialinėse kapinėse, be to, jai buvo patikėta svarbi užduotis renginio metu perskaityti asmeninę žinią iš karaliaus, kuris vis dar gydosi nuo vėžio.

Hercogienė savo trijų dienų kelionę pradėjo ketvirtadienį, Sarajeve susitiko su taikdariais ir Bosnijos ir Hercegovinos dingusių asmenų instituto atstovais.

Taip pat iš anksto buvo planuojama, kad ji susitiks su nukentėjusiomis nuo konfliktų metu patirto seksualinio smurto. Tai – tema, su kuria Sophie jau seniai sieja savo gyvenimo misiją.

Be dalyvavimo atminimo pamaldose, ji taip pat susitiko su religiniais lyderiais ir Jungtinės Karalystės kariais, tarnaujančiais NATO pajėgose regione.

2023 m. Edinburgo hercogiene tapusi Sophie pastaraisiais metais buvo vadinama karališkosios šeimos „slaptuoju ginklu“ dėl ypač rimto požiūrio į savo vaidmenį.

Sophie – itin mylima karališkojoje šeimoje

Sophie buvo velionės karalienės favoritė, o viešumoje išpopuliarėjo po to, kai karališkosios šeimos gretose buvo pripažinta kaip žmogus, kuris padėjo išlaikyti balansą šeimoje sudėtingu laikotarpiu.

Kaip daugiau nei 70 organizacijų globėja, ji keliavo į konfliktų zonas, taip pat visame pasaulyje vykdė kampaniją už seksualinio smurto aukas.

Dvariškiai ir labdaros organizacijų vadovai vadina Sophie patikima figūra monarchijoje, kurios vaidmuo dar labiau sustiprėjo karaliui Karoliui III ir Velso princesei Kate Middleton diagnozavus vėžį.

Kunigaikštienė buvo nufotografuota dedanti ranką Kate ant nugaros, kai princesė, kuri po vėžio gydymo pasiekė remisiją, viešai pasirodė Atminimo dieną prie Kenotafo, pasibaigus itin sunkiems metams.

Ji taip pat tapo pirmąja karališkosios šeimos nare, apsilankiusia Ukrainoje po Rusijos invazijos. Balandžio mėn. ji atvyko į Kyjivą susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir pirmąja ponia Olena Zelenska, kad aptartų, kaip padėti nukentėjusiems nuo seksualinio smurto karo metu.

Spalio mėn. kelionės į Čadą metu Sophie buvo sujaudinta iki ašarų, kai susitiko su pabėgėlėmis, bėgančiomis nuo pilietinio karo Sudane, ir išgirdo jų sukrečiančias seksualinės prievartos patirtis.

Ji taip pat ragino, kad tamponai ir higieniniai įklotai būtų labiau prieinami ir būtų panaikintas menstruacijų tabu.

Sophie, JT Moterų, taikos ir saugumo darbotvarkės šalininkė, savo labdaringą veiklą sutelkė į informuotumo apie su konfliktais susijusio seksualinio smurto žalą didinimą.

Ji taip pat ilgą laiką vykdė kampaniją, skirtą užkirsti kelią išvengiamoms regėjimo praradimo formoms, nes jos dukra, ledi Louise Windsor, gimė su akių liga, dėl kurios jai buvo atlikta operacija.