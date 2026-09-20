Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

Dalis klausimų susiję su rugsėjo 20-ąją minimomis datomis ir gimtadieniais, todėl prireiks geros atminties bei bendro išprusimo. Taip pat laukia sporto istorijos klausimas, susijęs su Lietuvos olimpiniu čempionu, ir klausimai apie garsius istorinius įvykius bei pasaulio geografiją.
Neapsieisime ir be lietuvių kalbos – viename klausime teks atidžiai pastebėti rašybos klaidas. Ar pavyks prisiminti visus faktus, atpažinti teisingus atsakymus ir neapsigauti tarp panašių variantų? Išbandykite savo žinias ir sužinokite, kiek taškų pavyks surinkti!
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