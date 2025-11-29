 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Dienos testai

Savaitgalio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie lėktuvų katastrofas?

2025-11-29 12:10
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 12:10

Skrydžiai ne visada vyksta pagal planą – Vilniaus oro uoste šią savaitę nuo pakilimo tako nuriedėjo LOT keleivinis lėktuvas. Laimei, nukentėjusiųjų šios nelaimės metu nebuvo, tačiau oro uosto darbas liko sutrikdytas dar daugelį valandų.

Dienos testas

Skrydžiai ne visada vyksta pagal planą – Vilniaus oro uoste šią savaitę nuo pakilimo tako nuriedėjo LOT keleivinis lėktuvas. Laimei, nukentėjusiųjų šios nelaimės metu nebuvo, tačiau oro uosto darbas liko sutrikdytas dar daugelį valandų.

0

Didžioji dalis skrydžių baigiasi saugiai, tačiau istorijoje yra ir gražių pavyzdžių, ir skaudžių tragedijų, kurios pakeitė aviacijos saugos taisykles visam laikui.

Tad kol vieni stebi lėktuvus danguje, kiti gali pasitikrinti savo žinias apie garsiausias lėktuvų katastrofas pasaulyje.

Kiek klausimų atsakysite teisingai šiame teste? Kviečiame pasitikrinti ir pasidalinti rezultatu! ✈️

