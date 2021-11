Rinkitės šį vaisių: jūsų žarnynas jums padėkos

Kriaušės ne tik padeda stiprinti imunitetą dėl savo vitamino C gausos, tačiau ir sumažinti diabeto tikimybę, pagerinti žarnyno veiklą ar išpuoselėti jūsų grožį.

Mažesnė II tipo diabeto tikimybė

Be skaidulų, kriaušėse taip pat yra flavanolių ir anticidinių medžiagų. Šios trys sudedamosios dalys sumažina II tipo diabeto riziką.

Taip yra, nes šios medžiagos sugeba padidinti atsparumą insulinui, todėl organizmas lengviau pasisavina insuliną ir gliukozę į kraują, rašoma tips-and-tricks.co.

Naudinga jūsų žarnynui

Vidutinėje kriaušėje yra apie 20 % skaidulų, kurių mums reikia kasdien. Turbūt daugumai žinomas faktas, kad skaidulos yra naudingos virškinimo sistemai.

Kriaušėse esančios skaidulos išlieka nepakitusios, kai jos praeina per virškinimo traktą. Vienas iš privalumų yra tai, kad jis maitina sveikas žarnyno bakterijas ir valo žarnyną iš vidaus. Kriaušės taip pat veikia kaip lengvas vidurius laisvinantis vaistas, kuris gali padėti nuo vidurių užkietėjimo.

Geresnė oda

Galite pamiršti brangius kremus ir veido kaukes, jeigu paprasčiausiai valgysite daugiau kriaušių. Jose esanti ląsteliena užtikrina, kad cukraus kiekis kraujyje per daug nesvyruotų, o tai reiškia, kad jūsų odoje esantis kolagenas lieka nepažeistas.

Be to, kriaušės taip pat gali padėti kovojant su raukšlėmis. Vaisiuose taip pat yra antioksidantų, tokių kaip vitaminas C, vitaminas K ir varis, kurie padeda jūsų odai išlikti sveikai. Taip jūsų oda atrodys lygesnė, skaistesnė ir sveikesnė.