Rankšluosčiai turi nemalonų kvapą? Šios 2 priemonės tikrai padės

Yra keletas priežasčių, kodėl rankšluosčiai įgauna nemalonų kvapą. Viena jų – rankšluostis prieš jį sulankstant nebūna pilnai išdžiūvęs, todėl pradeda pelyti arba skalbdami rankšluosčius naudojate per daug skalbinių ploviklio ar audinių minkštiklio. Pastaroji priežastis dažniausiai suteikia rankšluosčiams nemalonų kvapą, rašo laundryhack.com.

Daugelis specialiai pila daugiau skalbimo priemonės, nes galvoja, kad daugiau priemonės prilygsta geresniam skalbimui. Tačiau tiesa ta, kad bėgant laikui rankšluosčiuose susikaupia skalbinių ploviklio likučiai ir jie tampa nešvarūs.

Kaupiasi nešvarumai

Be to, skalbiant rankšluosčius su skalbinių plovikliu, juose gali susikaupti nešvarumai. Dėl to ant rankšluosčio susidaro „plėvelė“, ko pasekoje jis nesugeria drėgmės. Kai rankšluostis pasidengia „plėvele“ ir nesugeria drėgmės, jis taip pat praranda minkštumą, tampa kietas ir nemalonus.

Jei susiduriate su šia problema, nesijaudinkite – yra paprastas būdas užtikrinti, kad jūsų rankšluosčiai bus švarūs, minkšti ir purūs.

Naudokite sodą ir actą

Kadangi pagrindinė priežastis, kodėl rankšluosčiai įgauna nemalonų kvapą ir nesugeria drėgmės, yra skalbinių ploviklio ar audinių minkštiklio perteklius, svarbu pakeisti skalbimo priemonę.

Kepimo soda ir actas yra du dažniausiai naudojami produktai, kuriuos galima rasti daugelio virtuvėse, tačiau nedaugelis težino, kad jie taip pat puikiai tinka rankšluosčių skalbimui.

Soda yra šarminė ir išnaikina nemalonius kvapus, o actas yra praskiesta acto rūgštis, kuri ištirpina rankšluostyje susikaupusius nešvarumus. Tad kokį rezultatą gausite, jei naudosite kepimo sodą? Sumaišyta su actu, soda:

Pagerina skalbinių ploviklio veikimą, ypač tų, kuriuose nėra reikiamų fermentų, kurie veiksmingai naikina bakterijas;

Naikina muilo ir skalbimo priemonių sankaupas;

Išplauna nešvarumus ir minkština rankšluosčius;

Pašalina ar bent jau sumažina nemalonius kvapus.

Viskas, ką reikia padaryti, kad galėtumėte džiaugtis švariais rankšluosčiais – į šiltą vandenį įpilti puodelį baltojo acto ir pamirkyti jame rankšluostį. Pilkite tik actą, jokiu būdu į vandenį nepilkite skalbinių ploviklio ar audinių minkštiklio.

Po poros minučių išpilkite skystį. Į šiltą vandenį įberkite pusę puodelio kepimo sodos ir vėl pamirkykite rankšluostį. Kepimo soda yra natūrali abrazyvinė medžiaga, todėl padės pašalinti likusius nešvarumus. Svarbiausia, kad nebūtų naudojamos kitos skalbimo priemonės.

Gelbsti naminės priemonės

Išplovus rankšluostį, išdžiovinkite jį elektrinėje džiovyklėje, nustatę karščiausią režimą, kol jis visiškai išdžius. Tai padės pašalinti drėgmę ir acto likučius iš rankšluosčio.

Vis dėlto, jei nemalonus kvapas neišnyko, pakartokite šį procesą, tačiau šįkart naudokite 2 puodelius acto. Vandenyje, sumaišytame su actu, mirkykite rankšluostį bent kelias valandas. Jei viską atlikote teisingai, rankšluostis neturės acto kvapo.

Taip pat svarbu, kad plaunant rankšluosčius nenaudotumėte kepimo sodos ir acto vienu metu. Nieko tokio, jei šiek tiek acto per klaidą pateks ant kepimo sodos, tačiau nemaišykite jų tyčia.

Atminkite, kad kepimo soda yra šarminė, o actas – rūgštinis, sumaišius šias medžiagas, įvyks neutralizavimo reakcija, ko pasekoje šis būdas neduos norimų rezultatų ir bus neveiksmingas.