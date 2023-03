Ragina rinktis šį užkandį: sveikata jums padėkos

Nepriklausomai nuo to, ar jais apibarstote salotas, ar dedate į pudingą, riešutai yra daugiau nei traškus užkandis. Riešutai pilni skaidulų, baltymų ir vitaminų, todėl gali sumažinti uždegimą ir aukštą cholesterolio kiekį.

Be to, tyrimas, paskelbtas žurnale „Food and Nutrition Research“, rodo, kad riešutai ne tik skanus užkandis – jie taip pat gali būti naudingi širdies ir kraujagyslių sistemai.

Mažina širdies ir kraujagyslių ligų riziką

Švedijos ir Norvegijos mokslininkai nustatė, kad per dieną suvalgius saują riešutų, rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis sumažėja net 25 procentais. Be to, šis užkandis ketvirtadaliu sumažina riziką mirti nuo širdies priepuolio.

REKLAMA

Tyrimo autorius Erikas Arnesenas sakė: „Jei kasdien suvalgysite saują riešutų, tai yra apie 30 gramų, rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis sumažės 20–25 procentais“.

REKLAMA

Suaugę Šiaurės šalių gyventojai per dieną suvalgo tik apie keturis gramus riešutų. Daugelis išvis nevalgo nei riešutų, nei sėklų.

Šiaurės šalių gyventojai nėra vieninteliai, kurie valgo riešutus mažais kiekiais, nes britai per dieną suvalgo tik šešis gramus riešutų, o amerikiečiai – vidutiniškai tik vieną gramą.

Oslo universiteto ir Stokholmo Karolinskos instituto komanda peržiūrėjo 60 tyrimų, siekdama įvertinti, ar yra ryšys tarp riešutų ir sėklų vartojimo bei širdies ir kraujagyslių ligų, insulto ir 2 tipo diabeto rizikos, rašo express.co.uk.

REKLAMA

Tyrimas, kuriame dalyvavo 1,9 milijono dalyvių, buvo atliktas siekiant prisidėti prie naujų Šiaurės šalių mitybos gairių.

Rezultatai parodė, kad tie, kurie valgė daug sėklų ir riešutų – maždaug 30 gramų arba saują – 25 procentais rečiau susirgdavo širdies ir kraujagyslių ligomis, o tikimybė mirti nuo šių ligų buvo 23 procentais mažesnė.

Tie, kurie vartojo daugiau riešutų, taip pat 18 procentų rečiau sirgo širdies ligomis ir 25 procentais rečiau mirė nuo šių ligų.

REKLAMA

REKLAMA

Patarė, kokius riešutus rinktis

Įdomu tai, kad migdolai, pistacijos ir graikiniai riešutai buvo veiksmingiausi, mažinant cholesterolio kiekį.

Manoma, kad graikiniuose riešutuose yra daug augalinės kilmės omega-3 alfa-linoleno rūgšties (ALA), kuri, kaip anksčiau buvo įrodyta, padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje.

Tačiau E. Arnesenas tvirtino, kad nėra įtikinamų įrodymų, kad žmonėms reikėtų rekomenduoti tik vienos rūšies riešutus. Mokslininkai teigia, kad kuo daugiau įvairių riešutų suvalgote, tuo geriau jūsų sveikatai.

REKLAMA

Nors tyrimai buvo naudingi cholesterolio kiekio mažinimo atžvilgiu, mokslininkų komanda negalėjo patvirtinti, ar riešutai gali sumažinti 2 tipo diabeto ir insulto riziką.

E. Arnesenas sakė: „Mes nesame dėl to tikri. Atrodo, kad riešutai neturi įtakos kraujospūdžiui, kuris yra vienas iš insulto rizikos veiksnių. Negalime būti tikri, ar riešutai yra naudingi cukraus kiekio kraujyje mažinimui, kuris yra susijęs su 2 tipo diabeto rizika“.

Tyrėjai padarė išvadą, kad nors riešutai negali padėti išvengti didelio cholesterolio kiekio, jų poveikis yra pakankamai reikšmingas, kad galėtų būtų naudojami kaip prevencinė priemonė.