Prašo skubiai grąžinti 1 prekę Lietuvoje: pasitikrinkite, ar nepirkote

Nurodoma, kad iš prekybos išimamas medinis žaislas veiklos namelis GERARDOS TOYS, SS26, GT61242, EAN 4743345612427, Tiekėjas – Karupoeg Puhh OÜ.
„Rimi“ atšaukė prekę – jei pirkote, grąžinkite
Atšaukimo priežastis – prekė neatitinka saugumo reikalavimų. Žaislo apatinėje pusėje esantis lipdukas gali atsiskirti. Atsiskyrusi dalis kelia pavojų užspringti vaikams iki 36 mėnesių.
Pradėtas viešasis prekės atšaukimas iš pirkėjų. Prekė pašalinta iš prekybos, o parduotuvėse iškabinti pranešimai apie atšaukimą.
Pirkėjai raginami grąžinti prekę į „Rimi“ parduotuvę ir susigrąžinti už ją sumokėtus pinigus. Iš parduotuvių pašalintos prekės bus grąžintos tiekėjui, o pirkėjų grąžintos prekės – utilizuotos.
Daugiau informacijos: čia
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt