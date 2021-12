Prasideda pilnatis: Budraitytė įspėja saugotis 1 dalyko

Bene žinomiausia Lietuvos būrėja Vaiva Budraitytė sako, kad ši pilnatis bus išties šventinė – ji atneš daug jausmų ir meilės, o žmonės bus energingesni.

„Viskas bus tikrai neblogai – įtampa mažėja, todėl visi žmonės jausis daugmaž neblogai, bus darbingesni, aktyvesni“, – pradžiugina ji.

Saugokitės vieno

Visgi per šią pilnatį reikėtų saugotis vieno dalyko – alkoholio, man net mažiausias jo kiekis gali paveikti labai stipriai.

„Aišku, žmonės daugiau švęs, todėl bus keistų žmonių suaktyvėjimų. Atsargiai reikėtų su alkoholiu, nes per pilnatį išgėrus atsitinka daugiau nemalonumų negu per kitas mėnulio fazes. Alkoholio poveikis per pilnatį visada būna sudėtingas. Plačiąja prasme tai geras laikas ir galima drąsiai švęsti“, – sako būrėja.

Seksis burtai

Naktį iš šv. Kūčių į šv. Kalėdas mėnulis vis dar bus pilnas, todėl pats laikas išbandyti ir šių dienų burtus. Tai tinkamiausias laikas išsiburti meilę. Visgi Vaiva Budraitytė įspėja, kad vienų burtų reikėtų vengti.

„Per pilnatį išeina stipresni burtai, o ypač susiję su moteriškomis energijomis, su meile. Kalėdiniai burtai bus tikslesni, stipresni. Tačiau reikia elgtis atsargiai. Šiais metais geriau nedarykite burtų su veidrodžiais, kuomet užsidegus žvakę norima įžvelgti ateitį. Visus kitus burtus galite daryti drąsiai“, – sako ji.