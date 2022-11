Praplėšęs bulvių traškučių pakelį vyras neteko žado, ką jame rado: negalėjo nustoti juoktis

Sakoma, niekada nežinai, kas tavęs laukia. Ši frazė gana tinkama, turint omenyje tai, kas nutiko šiam vyrui iš Anglijos. Atplėšęs traškučių pakelį ten aptiko kai ką keisto – vietoj traškučių, pakelyje buvo įdėta bulvė.

Linkolnšyro grafystėje esančios mokyklos fizikos mokytojas David‘as Boyce‘as bulvę rado brandinto čederio ir raudonųjų svogūnų skonio „Kettle Chips“ traškučių pakelyje, rašo hindustantimes.com.

Pakelio, kuriame rado bulvę, nuotrauka vyras pasidalino „Twitter“, informuodamas „Kettle Chips“ apie neįprastą radinį viename iš jų produktų.

„Šiandien atidariau „Kettle Chips“ traškučių pakelį ir jame neradau traškučių. Tik visą bulvę“, – rašė jis savo „Twitter“ paskyroje.

Po kelių valandų „Kettle Chips“ pastebėjo šį įrašą ir atsakė į vienintelį tokio pobūdžio skundą.

„Nežinia, kaip ji ten pateko! Ar galėtumėte atsiųsti mums asmeninę žinutę, kad galėtume surinkti informaciją ir paprašyti mūsų komandos išnagrinėti šį atvejį? – Zoe“, – rašė jie „Twitter“.

Pokalbis tęsėsi ir D. Boyce‘as jiems atsakė, kad vis dar turi pakuotę ir gali ją grąžinti. Nuo to laiko šis pokalbis „Twitter“ sulaukė daugybės reakcijų ir net klausimų.

So I opened a bag of @KETTLEChipsUK today to find no crisps. Just a whole potato. 😮 pic.twitter.com/PGEqGMqIWF