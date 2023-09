Patrauklus pasiūlymas jūsų namams – „Xiaomi X10“ serijos robotai-dulkių siurbliai

REKLAMA

„Xiaomi“ asortimente yra dvi savo išvaizda panašios grindų valymo sistemos: apie 750 eurų kainuojantis robotas-dulkių siurblys „X10+“ ir apie 430 eurų kainuojantis robotas „X10“. Kainų skirtumas nemažas, tad kurį rinktis?

Logiška manyti, kad jei yra roboto-dulkių siurblio „Xiaomi Robot Vacuum X10+“ versija, turi būti ir bazinė „Xiaomi Robot Vacuum X10“ versija. Manau, kad bet kuriam besidominčiam dviem panašiais robotais-siurbliais, kurių modelius žyminčios raidės ir skaičiai yra tokie patys, kils natūralus klausimas: kodėl toks didelis kainų skirtumas? Todėl, kad yra ne tik daug panašumų, bet ir esminių skirtumų. Abiejų robotų siurbimo galia – 4000 Pa. Pakankamai didelė, kad švariai išsiurbtų ne tik grindis, bet ir kilimus. Dulkes surenka pagrindinis šepetys, grindų kraštus išvalo šoninis šepetėlis. Galima rinktis 4 siurbimo režimus: tylųjį, standartinį, stiprųjį ir „turbo“. Abu turi talpią 5 200 mAh bateriją, abu siurbliai sugrįžę į stotelę automatiškai ištuština savo dulkių ertmes – dulkės išsiurbiamos į stotelėje esantį vienkartinį dulkių maišelį (ši operacija viename maišelyje gali būti atliekama iki 60 kartų). Abu „Xiaomi Robot Vacuum X10“ serijos robotai gerai siurbia ne tik dulkes, bet ir mano namuose lakstančio seterio plaukus – juose sumontuotas galingas dulkių siurblys, efektyviai siurbiantis įjungus standartinį rėžimą, be to, jie greitai ir gerai orientuojasi namuose. Dabar panagrinėkime skirtumus.

Kada reikalingas robotas „Xiaomi Robot Vacuum X10+“, o kada užteks ir „Xiaomi Robot Vacuum X10“?

Pagrindinis „Xiaomi Robot Vacuum“ modelių „X10“ ir „X10+“ skirtumas – grindų plovimo galimybės. Dėl to roboto „X10+“ stotelė ir yra aukštesnė. Galima sakyti, kad abu šie robotai plauna grindis, nes abu turi specialias tam skirtas šluostes, bet tai nebus teisinga roboto „X10+“ atžvilgiu. Roboto „Xiaomi Robot Vacuum X10“ apačioje galite pritvirtinti specialų vandeniu pripildomą bakelį su šluoste – nuolat drėkinama šluostė nubrauks tai, ko nesusiurbė robotas. Galite rinktis skirtingus rėžimus: jei robotas valo kilimą – veikia tik jo siurblys, jei valo grindis – veikia ir siurblys ir drėgna šluostė, jei reikia tik drėgnai nubraukti grindis – veikia tik drėkinama šluostė. Vandens tiekimas į šluostę gali būti dozuojamas pagal grindų tipą. Yra trys lygiai, pavyzdžiui jei patalpos grindys išklotomis plytelėmis – vandens į šluostę gali būti tiekiama daugiau, jei grindys medinės – siekiant išvengti perdrėkinimo, vandens tiekiama mažiau. Žinoma, šluostę teks periodiškai išplauti.

„Xiaomi Robot Vacuum X10+“ modelis turi dvi besisukančias ir prie grindų spaudžiamas šluostes, kurios yra nuolat drėkinamos vandeniu, esančiu specialioje roboto ertmėje. Jos grindis plauna gerokai efektyviau, tad „Xiaomi Robot Vacuum X10+“ robotas yra universalesnis namų ruošos darbininkas. Sugrįžęs į stotelę, „Xiaomi Robot Vacuum X10+“ robotas ne tik ištuština dulkių ertmę, bet ir išplauna bei išdžiovina šluostes, išpila roboto rezervuare esantį purviną vandenį ir pakeičia jį švariu. „Xiaomi Robot Vacuum X10+“ yra visiškai automatinis dulkių siurbimo ir grindų šlavimo robotas, o „Xiaomi Robot Vacuum X10“ – automatinis robotas-dulkių siurblys, galintis drėgna šluoste prabraukti grindis. Štai čia ir aiškėja pasirinkimo prioritetai: jei jūsų namuose dominuoja kiliminė danga, jums užtenka roboto – siurblio „Xiaomi Robot Vacuum X10“: jis gerai išsiurbs kilimus, šluostę panaudos tose vietose kur kilimų nėra, bet jei kambariuose kilimų mažai, reikia ne tik siurbti dulkes, bet dažnai ir švariai išplauti grindis – racionalesnis pasirinkimas bus robotas „Xiaomi Robot Vacuum X10+“. Dar vienas įdomus niuansas: jei gyvenate dviejų aukštų name, natūralu, kad antrame aukšte yra miegamieji kambariai (paprastai kilimų daugiau, grindys švaresnės nei virtuvėje ar prieangyje), o pirmame – svetainė, virtuvė ir pan. (kilimų mažiau, daugiau plikos grindų dangos, daugiau dėmių, iš lauko atsinešto purvo, kitų nešvarumų). Tokiu atveju įsigykite abu robotus: „Xiaomi Robot Vacuum X10“ darbuosis viršuje, „Xiaomi Robot Vacuum X10+“ – apačioje. Sakysite, kad nelogiška pirkti du robotus? O aš jums pasakysiu – nelogiška vieną robotą ir jo stotelę nuolat tampyti iš vieno aukšto į kitą. Be to paskaičiuokime: pirkdami abu robotus sumokėsite apie 1 180 eurų. Praktiškai tiek, kiek kainuoja vienas kito gamintojo aukštesnės klasės grindis plaunantis robotas, bet „Xiaomi Robot Vacuum X10+“ ir yra aukštesnės klasės grindis plaunantis robotas, darbinėmis savybėmis, patikimumu nenusileidžiantis gerokai brangesniems gaminiams.

Kaip orientuojasi „Xiaomi Robot Vacuum X10“ serijos robotai

Abiejų robotų pagrindinis orientavimosi įrenginys yra LiDAR (Light Detection and Ranging) – vienas iš pažangiausių robotuose-dulkių siurbliuose naudojamų šios paskirties įrenginių. LiDAR lazerio spinduliais matuoja atstumus iki įvairiausių objektų, o roboto procesorius, analizuodamas šiuos matavimus, sudaro aplinkos 3D žemėlapius. LiDAR turintys robotai tiksliau juda patalpose, geriau išvengia kliūčių. Jie skenuoja aplinką siųsdami trumpus lazerio impulsus ir matuodami laiką nuo impulso išsiuntimo iki atspindžio nuo objekto. Pagal išmatuotą laiką (atstumą), sukuriamas tikslus 3D žemėlapis. LiDAR veikia realiuoju laiku, nuolat skenuoja aplink dulkių siurblį esančią aplinką, tad operatyviai reaguoja į aplinkos pokyčius ir naujas kliūtis (perkėlėte kėdę į kitą vietą, šuva atnešė ir numetė žaislą bei pan.), o tai leidžia robotui greitai koreguoti savo judesius. Naudojant LiDAR technologiją, dulkių siurbimas ir grindų valymas tampa efektyvesnis ir tikslesnis, robotai geriau orientuojasi sunkiai pasiekiamose vietose ir apskritai tiksliau atlieka savo užduotis. „Xiaomi“ plėtoja šios technologijos galimybes savo įrenginiuose, suteikiant jai vis daugiau funkcijų.

Tačiau yra vienas skirtumas tarp šių robotų-dulkių siurblių navigacijų. Robotas „Xiaomi Robot Vacuum X10+“ priekyje turi RGB kamerą, kuri skirta ne namų filmavimui, o tiksliam arčiau esančių objektų aptikimui. Kameros duomenis apdoroja dirbtinis intelektas ir tai robotui padeda geriau „suprasti“ įvairius objektus (baldus, laiptus ir kt.), atpažinti skirtingą paviršių (medinę dangą, plyteles, kilimą), kas leidžia ir geriau orientuotis ir parinkti tinkamiausią valymo režimą.

Esu išbandęs gana daug įvairiausių robotų-dulkių siurblių ir pastebėjau, kad vienas labiausiai erzinančių dalykų – roboto blaškymasis po kambarius, kai nesupranti kodėl vienose kambario vietose robotas sukinėjasi nuolat, nors jos jau išvalytos, o kitose ilgokai nesilanko. Kalbant apie „Xiaomi Robot Vacuum X10“ serijos robotus, reikia pasakyti, kad tokio, tarsi betikslio blaškymosi nėra – abu robotai-siurbliai moka greitai ir tiksliai nuskenuoti namus. Visa tai atsispindi išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje įdiegtoje „Xiaomi Mi Home“ programėlėje, kurioje matysite savo namų kambarių planą 2D arba 3D vaizdu. Šių robotų judesius ir trajektoriją apibūdinčiau kaip racionalius, o ne chaotiškus.

„Xiaomi Robot Vacuum X10+“ automatiškai atpažįsta kilimus. Ne visi robotai tą geba daryti, todėl kitiems robotams kilimą tenka nurodyti žemėlapyje, kad jie jį išsiurbtų galingesniu režimu. Kai robotas dulkių siurblys „Xiaomi Robot Vacuum X10+“ užvažiuoja ant kilimo, jis iš karto atpažįsta dangą, padidina siurbimo galią, o grindis valančias šluostes pakelia aukštyn (kad neliestų kilimo). Tad šiam robotui nereikia nurodyti kur kilimas, o kur grindys. „Xiaomi Robot Vacuum X10“ robotui teks nurodyti kur kilimas, kad tą vietą išsiurbtų padidinta galia. Be to jis nepakelia savo šluostės, tad siurbiant kilimus, bakelį su šluostę reiktų nuimti.

Abu robotai turi daug kitų jutiklių (infraraudonųjų spindulių, ultragarso, Hallo jutiklis) suteikiančių roboto darbui reikalingą informaciją.

Išmanusis robotų – siurblių „Xiaomi Robot Vacuum X10“ valdymas

Pirmas žvilgsnis į „Xiaomi Robot Vacuum X10“ serijos robotų konstrukciją: kokybiškos medžiagos, jokių priekaištų surinkimui. Stotelės pakankamai kompaktiškos, be to, modernaus ir akiai malonaus dizaino. Paruošimas darbui – labai greitas: įdedate šoninį šepetį ir grindų šluostes, uždedate robotą ant stotelės ir prijungiate prie „Xiaomi Home“ programėlės. Visas procesas, nuo

išpakavimo iki prisijungimo programėlėje, trunka maždaug penkias minutes. Pasitelkęs LDS (LiDAR) navigacijos technologiją, „X10“ serijos robotas-dulkių siurblys patikimai ir tiksliai nuskenuos jūsų namus. Kai robotas baigs tyrinėti aplinką, „Xiaomi Home“ programėlėje galėsite peržiūrėti rezultatą. Programėlė yra paprasta, intuityvi: joje galite nusiųsti savo „X10“ į kurį nors kambario plotą padirbėti papildomai, sugrąžinti į įkrovimo stotelę, pasirinkti vieną iš keturių siurbimo lygių ir trijų grindų valymo intensyvumo lygių, taip pat nustatyti robotui virtualias sienas, nustatyti draudžiamas zonas, kad nelandžiotų kur nereikia.

Ir visada gausite naujausią informaciją apie tai, kaip sekasi jūsų robotui-dulkių siurbliui. Be to, galite sudarinėti grafikus, nurodyti kaip dažnai ir kur robotas dulkių siurblys turėtų atlikti savo darbą.

„Xiaomi Robot Vaccum X10“ robotų-dulkių siurblių baterijos

„Xiaomi Robot Vacuum X10“ ir „Xiaomi Robot Vacuum X10+“ baterijų talpa yra tokia pati – 5 200 mAh, tačiau dėl skirtingų valymo ir navigacijos funkcijų, darbo laikas skiriasi. „Xiaomi Robot Vacuum X10+“ su visiška įkrauta baterija dirba apie 120 minučių, „Xiaomi Robot Vacuum X10“ gali veikti ilgiau – iki 180 minučių.

„Xiaomi Robot Vacuum X10“ ir „Xiaomi Robot Vacuum X10+“ robotų vertinimas

Kaip matote, čia aprašyti naujieji „Xiaomi Robot Vacuum X10“ serijos robotai-dulkių siurbliai turi keletą reikšmingų skirtumų. Jei jums reikia grindų plovimo roboto, jūsų pasirinkimas turėtų būti „Xiaomi Robot Vacuum X10+“. Tačiau jei grindų plovimas jums nėra labai svarbus, „Xiaomi Robot Vacuum X10“ yra geras pasirinkimas, nes jis turi tokią pat siurbimo galią ir lazerinę navigaciją, automatiškai ištuština dulkių rezervuarą.

Galingi abiejų robotų siurbliai gerai siurbia bet kokio paviršiaus grindis ir kilimus. Jei namuose yra augintinis, galbūt pirmą kartą siurblio šepetėlis ir apsivels plaukais, tačiau jei neleisite „Xiaomi Robot Vacuum X10+“ ar „Xiaomi Robot Vacuum X10“ robotui tinginiauti, jei jis dirbs nuolat, dėl plaukų problemų neturėsite.

Abu robotai dirba tyliai, netrukdo užsiimti savo darbais, žiūrėti televizorių – net jei robotas dirba tame pačiame kambaryje kur televizorius. Garsus yra tik automatinis rezervuarų ištuštinimas (kaip paprasto dulkių siurblio garsas), tačiau šis procesas trunka trumpai.

„Xiaomi Mi Home“ programėlė leidžia ne tik valdyti robotą-dulkių siurblį, nustatyti siurbimo ir plovimo operacijų parametrus – jūs galite realiu laiku stebėti jo darbą, peržiūrėti žemėlapį, sudaryti grafikus, nurodyti darbus. Robotas programėlėje ir balsu jus įspės, kai reikės imtis atitinkamų darbų stotelėje: pakeisti pilną dulkių maišelį, o „Xiaomi Robot Vacuum X10+“ atveju išpilti nešvarų vandenį, pripildyti švaraus.

„Xiaomi Robot Vacuum X10+“ kamera nefilmuoja patalpos, ji skirta objektų atpažinimui, roboto renkami duomenys apdorojami tik jo procesoriuje. Duomenų apsauga turi akredituotus saugumo sertifikatus.

Įvertinęs šių robotų kainą ir galimybes galiu pasakyti, kad šie patikimi pagalbininkai verti į juos investuotų pinigų.