Pasiruošimas Kalėdoms be streso: 5 blizgančios dovanų idėjos

Apyrankės

Smulkios blizgančios detalės aprangoje visada suteikia daugiau elegancijos. Viena iš tokių detalių – apyrankė. Tokio tipo papuošalas gali būti lengvai pritaikomas prie jūsų turimo garderobo. Vis dėlto gali kilti klausimas: „Apyrankių juk yra „gausybės ragas“, tad kokia galėtų būti išskirtinė apyrankė, tačiau kartu ir elegancijos detalė?“. Atsakymas paprastas. Tai galėtų būti raudono siūlo apyrankė su deimantu.

Tokio tipo apyrankės yra itin populiarios šiomis dienomis, nes nepaprastai žvilga ir kartu jas yra patogu mūvėti. Deimantas – pagrindinis apyrankės akcentas, kuris nuolat žvilgės ant rankos. Taigi, būtent raudono siūlo apyrankė su deimantu galėtų būti ne tik išskirtinė, bet ir originali dovana jūsų artimam žmogui.

REKLAMA

Žiedai

Tai papuošalas, kuris gali subtiliai pabrėžti stilių, išryškinti rankų eleganciją ir suteikti įvaizdžiui prabangos. Vieni žmonės šio tipo juvelyrikos dirbiniui suteikia romantinę prasmę, kiti tai laiko puikia dovana tokiomis progomis, kaip gimtadienis, vestuvių metinės ar kitas svarbus gyvenimo įvykis.

Būtent romantinė prasmė yra iki šiol itin paplitusi – dovanojant žiedą yra peršamasi, susituokiama ar būna minimos vestuvių metinės. Todėl per Šv. Kalėdas savo mylimam žmogui dovanodami žiedą galite ne tik dar kartą paliudyti meilę ar išpildyti jo kalėdinį norą, bet ir pasipiršti. Geriausias pasirinkimas – iš balto, geltono arba rožinio aukso pagamintas žiedas, kuriam dar daugiau prabangos ir klasikos žaismo suteiktų deimantas. Norėdami, jog jūsų dovana būtų unikalesnė, visada yra galimybė žiedo graviravimui. Išgraviruotas auksinis žiedas su deimantu bus unikali dovana, kuri ilgą primins Šv. Kalėdas.

Būtent sužadėtuvių, vestuvių bei juvelyrikos namai „Marry Me by Ribas” siūlo itin platų sužadėtuvių žiedų pasirinkimą, kur kiekvienas atras sau artimą variantą meilei išreikšti. Pasižvalgyti po išskirtinių žiedų pasiūlymus galite čia.

Pakabukas

Kita blizganti idėja jūsų dovanoms – pakabukas. Šio tipo smulkus juvelyrikos dirbinys gali būti netgi labiausiai akį verianti aprangos detalė. Be to, dovanojamą pakabuką galėtumėte išrinkti pagal tai, kokias grandinėles turi jūsų artimas žmogus. Taip pat minėto tipo juvelyrikos dirbinį galima derinti prie pačių įvairiausių grandinėlių, todėl jei asmuo, kuriam dar nežinote, ką dovanoti turi jų daug, visada puiki mintis bus padovanoti iš geltono, balto ar rožinio aukso pagamintą pakabuką su safyrais, smaragdais ar deimantais. Galiausiai, šis smulkus juvelyrikos dirbinys, kaip Šv. Kalėdų dovana, galėtų būti pagamintas išskirtinai pagal jūsų norus.

Auskarai

Jei apyrankės, žiedai ir pakabukai yra jūsų skonio neatitinkantys papuošalai, visada Šv. Kalėdų proga galite dovanoti auskarus. Šio tipo juvelyrinis dirbinys gali būti puikus aprangos akcentas, kartu išryškinantis veido bruožus. Renkantis minėtus papuošalus, pirmiausia, reikėtų atsižvelgti į tai, kokio tipo auskarus dažniausiai segi žmogus, kuriam ir planuojate skirti dovana. Na, o siekdami, jog jūsų dovana būtų išskirtinė, nepamirškite rinktis iš geltono, balto ar rožinio aukso gaminamus auskarus kartu ir su deimantais. Tokio tipo dovana galėtų palikti neišdildomus prisiminimus, susijusius su jumis bei Šv. Kalėdomis.

REKLAMA

Sąsagos

Nepaisant to, jog apyrankė ar žiedas yra vienos iš universaliausių juvelyrikos dirbinių, tinkančių tiek vyrams, tiek moterims, yra papuošalų, kurie išskirtinai tinka tik vyrams. Vienas iš jų – sąsagos marškiniams. Šio tipo juvelyrikos dirbinys, kaip kostiumo detalė, suteiks dar daugiau žavesio, solidumo bei formalumo vyrui. Be to, sąsagos, pagamintos iš geltono aukso, galėtų išskirtinai pabrėžti žmogaus stiliaus pojūtį. Todėl, galima sakyti, jog viena iš tinkamiausių blizgių dovanų Šv. Kalėdų proga vyrams gali būti sąsagos.