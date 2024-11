Pamirškite pilvo pūtimą: štai kas padės

Pilvo pūtimas sukelia pilnumo jausmą, kartais pilvas tampa jautrus, atrodo išsipūtęs ir tai gali kelti diskomfortą. Kai kurie žmonės skundžiasi, kad pilvas taip išsipūtęs, jog atrodo, lyg būtų nėščiosios. Šis pojūtis atsiranda dėl padidėjusio spaudimo pilvo srityje, rašo osfhealthcare.org.

Pilvo pūtimo priežastys

Pilvo pūtimas po valgio

Persivalgymas dažnai lemia pilvo pūtimą, nes skrandis ištempiamas, sukeldamas pilnumo jausmą ir vangumą. Be to, per greitas valgymas skatina oro prarijimą, o tai didina dujų kiekį skrandyje. Oro perteklius taip pat gali atsirasti dėl kramtomosios gumos kramtymo ir rūkymo.

Dujos ir virškinimo problemos

Virškinimo trakte susikaupusios dujos yra viena pagrindinių pilvo pūtimo priežasčių. Dujos formuojasi virškinant tam tikrus maisto produktus arba dėl žarnyno bakterijų disbalanso. Tokios ligos kaip dirgliosios žarnos sindromas, celiakija ir gastroezofaginio refliukso liga taip pat gali sukelti šią problemą.

Maisto netoleravimas

Maisto netoleravimas, pvz., jautrumas laktozei ar glitimui, gali lemti pilvo pūtimą. Netoleruojamas maistas nepilnai suskaidomas ir patenka į gaubtinę žarną, kur susidaro dujų burbuliukai, sukeliantys pūtimą. Maisto dienoraščio vedimas gali padėti nustatyti, kurie maisto produktai sukelia pūtimą.

Pilvo pūtimo prevencija

Nevalgykite per daug

Valgykite lėtai, kruopščiai kramtykite maistą ir mažinkite porcijas. Lėtas valgymas padeda pajusti, kada esate sotus, todėl suvalgysite mažiau.

Venkite sūraus ir riebaus maisto

Maistas, kuriame gausu druskos ir riebalų, yra sunkiau virškinamas, todėl skatina dujų kaupimąsi ir pilvo pūtimą.

Gerkite pakankamai skysčių

Geriant pakankamai vandens, maistas lengviau juda per virškinimo sistemą, taip išvengiant vidurių užkietėjimo ir pilvo pūtimo.

Greitas pilvo pūtimo mažinimas

Arbata

Pipirmėtės, imbiero ir ramunėlių arbata turi pilvo pūtimą mažinančių savybių. Pipirmėtės ir imbieras atpalaiduoja skrandžio raumenis, mažina spazmus, o ramunėlės pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis. Šiluma taip pat padeda atpalaiduoti kūną.

Šiluma

Naudokite šiltą kompresą, karšto vandens buteliuką ar šildomąją pagalvėlę. Šiluma atpalaiduoja raumenis ir padeda sumažinti diskomfortą.

Judėjimas

Lengvi pratimai, pvz., pasivaikščiojimas ar tempimo pratimai, skatina virškinimą ir padeda sumažinti pilvo pūtimą.

Kada kreiptis į gydytoją?

Lėtinis pilvo pūtimas gali rodyti rimtesnę sveikatos problemą. Jei pilvo pūtimas kartojasi dažnai, būtina pasitarti su gydytoju, kuris gali padėti nustatyti priežastį ir pasiūlyti tinkamą gydymą.