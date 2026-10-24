Pamatykite, kaip legendinė TV3 vedėja Audrė Kudabienė keitėsi bėgant metams: „Žurnalisto įrankiai yra...“

A. Kudabienė TV eteryje skaičiuoja jau ne vieną dešimtmetį – pamatykite, kaip ji keitėsi bėgant metams.
Audrės Kudabienės kelias televizijoje
Net 20 metų A. Kudabienė narpliojo sudėtingiausias istorijas laidoje „Prieš srovę“. Publicistinė laida dėmesį traukė metai iš metų.
Per tiek laiko žiūrovai išvydo daugybę rezonansinių istorijų, susietų su politikais, biurokratais, žvaigždėmis, apgaulėmis, melu ir meile. Rodytos ir tokios istorijos, kurios pagreitį įgavo ne mūsų šalyje, o svetur.
Didžiulę patirtį sukaupusi žurnalistė A. Kudabienė kaskart pristatydavo aktualiausias, skaudžiausias, rezonansines istorijas. Daugybę metų ji narpliojo paprastiems žmonėms rūpinčias temas, aktualiausius visuomenės klausimus, įvykius valdžios koridoriuose.
„Nors akivaizdžiausiai matomi žurnalisto įrankiai yra akys, ausys ir kompiuteris, kiekvienas, dirbantis žiniasklaidoje, turi ir savų būdų, kaip istorijas atrasti, pastebėti bei suprasti, ar jos būtų vertos žiūrovų dėmesio. Tačiau tuo pat metu savo kelius, kaip renka informaciją, kiekvienas saugo“, – anksčiau yra sakiusi A. Kudabienė, atskleisdama savo darbo užkulisius.
Anot Audrės, didžiausias žurnalisto siekis – žiūrovams, skaitytojams ir klausytojams pateikti tokią istoriją, kurioje būtų surinkta visa įmanoma informacija, kurioje noriai pasisakytų abi konfliktuojančios pusės, o ir pateikiami faktai būtų tik patikrinti.
„Tai – ir mano pačios asmeninė siekiamybė. Tam, kad mumis pasitikėtų, savo žiūrovams visuomet pateikiame maksimalų informacijos kiekį. Mes, žurnalistai, tuo ir skiriamės nuo visų viešai kalbančiųjų ar rašančiųjų – gaudami mūsų surinktą informaciją, žmonės turi būti užtikrinti, kad ji yra objektyvi.
Šiandien ne veltui vis aršiau diskutuojama apie tai, kaip suvaldyti informacijos srautus, o ypač tokius, kuriais, viso labo, siekiama žmonėmis manipuliuoti, juos kurstyti ir kiršinti, pateikiant ne visą informaciją, o suklastotą.
Mes, žurnalistai, čia gaunam didžiulę atsakomybę, ir bent jau savo laidoje stengiamės dirbti taip, kad nenuviltume žiūrovų pasitikėjimo“, – tąkart apie darbą laidoje „Prieš srovę“ ir svarbų žurnalistų vaidmenį kalbėjo ji.
TV3 žinių vedėjos kėdę išbandė ir anksčiau
Ne vieną dešimtmetį televizijos eteryje matoma A. Kudabienė per tą laiką spėjo išmokti daug naujų dalykų bei išbandyti save ir kitose rolėse.
Dar 2016 metais ji išbandė savo jėgas žinių vedėjos kėdėje, o 2024 metais paskelbus, kad eteryje nebelieka laidos „Prieš srovę“, dabar A. Kudabienė sveikinasi su žiūrovais iš TV3 žinių studijos.
Anksčiau, pasklidus žiniai apie pokyčius jos karjeroje, žurnalistė sakė: „Iššūkį pasitinku labai susikaupusi. Iš vienos pusės būtų labai neatsakinga sakyti, kad jau vieną kartą buvau, tai atseit viską jau žinau.
Bet, iš tiesų, keičiasi visos technologijos, žinios, darbas, sistema, kaip renkamos žinios, kaip jos keliauja į montažines ir yra apdorojamos. Su viskuo reikia iš naujo susipažinti, iš naujo išmokti.
Vienintelis dalykas, kuris mane iš tiesų guodžia, tai žinojimas, kad dirbsiu geroje komandoje. Kai praeitą kartą susidraugavome, atrodo, kad nieks mūsų nesugebės išskirti.
Neabejočiau, kad čia viena geriausių Lietuvos informacinių laidų. Tai komanda, kuri moka dirbti susiklausiusi.
Kai prieš kelerius metus atėjau ten dirbti jauna ir žalia, man buvo didelis smagumas stebėti, kaip ten žmonės dirba. Toks jausmas, kad ten ošimo daug, bet viskas puikiai sustyguota, kad darbas vyksta labai sklandžiai ir visi žino savo vietas.“
A. Kudabienė neslėpė, kad nors televizijoje dirba ilgą laiką, ją iki šiol stebina puikiai kartu gebanti dirbti komanda, randanti sprendimus viskam. O pati žurnalistė įsitikinusi, kad visada galima atrasti kažką, ko dar nemoki, ir mokytis.
„Yra dalykai, kuriuos per patirtį supranti – kokie jie yra ir kaip jie veikia. Visgi banaliąja, tiesiogine prasme tiesiog keičiasi technologijos. Gali pykti, burnoti, kad pasikeitė tam tikri dalykai, bet pasaulis juda tolyn, viskas keičiasi, tiesiog reikia prie to priprasti.
Labiausiai džiaugiuosi, kad atėjus dirbti į žinias manyje nedingsta smalsumas, noras sužinoti, pamatyti, kad neatsiranda rutina. Sakyčiau, kad šis darbas gan nervingas, nuolat jaudiniesi, ar šiandien pavyks, ar rytoj – ne. Visada esi judėjime, tėkmėje“, – kalbėjo moteris.
A. Kudabienė žiūrovams puikiai atpažįstama ir iš kitų žinomų, ilgaamžių TV3 projektų, tokių kaip „Lietuvos garbė“ ar „Išsipildymo akcija“. Nors jos darbų laukas platus ir projektai skirtingi, Audrė anksčiau yra sakiusi – sau visada kelia tą patį reikalavimą.
„Niekuomet nesistengiu būti „vaidmenyje“. Nepaisant to, kad vienais atvejais viskas vyksta tiesiogiai, kitais – rodome iš anksto parengtus reportažus, mano siekiamybė yra išlikti visa galva panirus į tai, ką darau.
Nors kartais dėl to gaunu pamokančių kolegų pastabų – kad įsijautusi kalbu per greitai, per garsiai ar per daug mosikuoju rankomis – man vis tiek atrodo, kad geriau nuoširdžiai, o ne suvaidintai“, – teigė A. Kudabienė.
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