Pamačiusi pagrobtos dukros vaizdo įrašą mama ėmė klykti: to nelinkėtų niekam

K. Schem sakė, kad šeimą pasiekė gandai, jog Mia buvo pašauta į petį arba koją, tačiau iš vaizdo įrašo matyti, kad ji buvo pašauta į petį ir jai buvo atlikta operacija.

„Mačiau, kad ji labai išsigandusi, kenčia didelius skausmus, mačiau, kad ji sakė tai, ką jai buvo liepta sakyti“, – sako mama.

Moteris kreipėsi į visus pasaulio lyderius, kad jie padėtų grąžinti namo visus belaisvius, rašo timesofisrael.com.

„Išgyvename siaubingus teroristinius išpuolius, kurie rytoj gali įvykti Prancūzijoje ar JAV. Šis priešas yra blogis“, – sako K. Schem.

Al-Qassam Brigades troops provide medical aid to Israeli Prisoner of War Mia Schem. She gives message to Israel that she is in #Gaza and hopes to reunite with her family. #Palestine pic.twitter.com/pvRgl3sKtH