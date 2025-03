Paaiškino, kaip kava veikia inkstus: nustebino net mokslininkus

Kaip savo tinklaraštyje rašo dr. Tori Hudson, natūropatinės medicinos gydytoja, kavoje yra įvairių junginių, įskaitant kofeiną, diterpenus ir chlorogeninę rūgštį, kurie visiškai išsiskiria skrudinant pupeles.

Kasdienis vidutinis kavos vartojimas, kaip išsiaiškina mokslininkai, teikia nemažai naudos – mažina 2 tipo diabeto, kepenų ligų, krūties vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų riziką. O neseniai atliktas tyrimas parodė netikėtus rezultatus, nustebinusius net mokslininkus.

Kavos poveikis inkstams

Vis tik, kaip kava veikia inkstus? Gydytoja apžvelgė neseniai atliktą tyrimą, kurio išvados pateikė netikėtų įžvalgų. Sergamumas šia liga dažnai apibrėžiamas kaip apskaičiuotas glomerulų filtracijos greitis, kuris yra mažesnis nei 60 ml/min., ir kurį lydį 25 proc. ar didesnis glomerulų filtracijos greičio sumažėjimas, lyginant su ankstesniais rodikliais, su lėtine inkstų liga susijusi hospitalizacija ar mirtis arba galutinė inkstų ligos stadija.

„Atherosclerosis Risks ir Communities Study“ (ARIC) tyrimo duomenimis, saikingas kavos vartojimas, kuris gali sumažinti 2 tipo diabeto riziką ir yra lėtinės inkstų ligos pirmtakas, gali būti lėtinės inkstų ligos prevencijos priemonė.

ARIC tyrime dalyavo 14 209 45-69 metų amžiaus dalyviai. Kavos vartojimo įpročiai nustatyti naudojant jos gėrimu dažnumo klausimyną.

Per vidutiniškai 24 metus trukusį stebėjimo vertinimą užfiksuoti 3 845 lėtinės inkstų ligos atvejai. Vis tik pastebėta, kad asmenys, kurie priklausė didesnio suvartojamo kavos kiekio kategoijai, rečiau sirgo šia liga nei tie, kurie niekada nevartojo kavos.

Su kiekvienu puodeliu kavos – nuo vieno iki trijų ar daugiau per dieną – lėtinės inkstų ligos rizika sumažėjo trimis procentais. Asmenų, kurie vrtojo bet kokį kiekį kavos, bendras inkstų pažeidimų dažnis buvo 11 proc. mažesnis.

Be to, pastebėta, kad vyrai, baltaodžiai, rūkantys ir neturintys gretutinių ligų usvartoja didesnį kiekį kavos per dieną.

Buvo atlikta daug tyrimų apie kofeino naudą. Dažniausiai tiriamas kavos junginys yra kofeinas, metilaksantino alkaloidas ir adenozino receptorių antagonistas, kuris keičiai inkstų funkciją, įskaitant poveikį renino-angiotenzino-aldosterono sistemai, inkstų plazmos tėkmei, hemodinamikai, natriurezei ir natrio reabsorbcijos slopinimui.

Kiti mažiuau ištirti kavos junginiai taip pat gali prisidėti prie inkstus apsaugančio poveikio. Tai chlorogeninės rūgštys, chlorogeninės rūgšties laktonai, p-kumaro rūgštis, nikotino rūgštis, teobrominas ir trigonelinas.

Taip pat yra ir kitų svarbių ne inkstų sistemos mechanizmų, kurie gali paaiškinti apsauginį kavos vartojimo poveikį inkstams, įskaitant mažesnį uždegimą, geresnę endotelio funkciją ir geresnį jautrumą insulinui.