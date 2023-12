„Novaturas“ pristatė keliautojams tvaresnių viešbučių pasirinkimo galimybę

REKLAMA

Tvarių viešbučių paklausa auga

Atrinkdamas atsakingai veikiančias apgyvendinimo vietas, „Novaturas“ rėmėsi trečiųjų šalių sertifikavimo ir ženklinimo sistema. Tai reiškia, kad „Tvaraus pasirinkimo“ viešbučiai turi „Pasaulinės tvaraus turizmo tarybos“ (GSTC) pripažintą tvarumo ženklinimą.

„Mūsų tikslas pirmiausia yra suteikti galimybę keliautojams pasirinkti tokius viešbučius, kurie tausoja gamtinę aplinką, rūšiuoja ir mažina atliekas, padeda vietos bendruomenėms bei skatina kultūros paveldo išsaugojimą. Nors tai kartais atrodo maži žingsniai, nuo jų viskas ir prasideda, be to, tai padeda kurti gerovę aplinkoje, kurioje viešbutis veikia. Tikimės, kad ši naujovė prisidės prie mūsų strateginio tikslo didinti kelionių tvarumą, nes leis klientams daryti atitinkamus pasirinkimus“, – sako „Novaturo“ tvarumo vadovė Audronė Alijošiutė-Paulauskienė.

Šiuo metu tokie viešbučiai, kurie siekia mažinti savo neigiamą aplinkosauginį bei socialinį poveikį, jau sudaro virš 30 proc. kelionių organizatoriaus viešbučių pasiūlos grupės mastu. Skaičiuojant 2023-2024 m. žiemos ir 2024 m. vasaros sezono asortimentą, bendrovė siūlo daugiau nei 950 tvaraus pasirinkimo apgyvendinimo vietų.

„Kaip rodo šiais metais atliktas „Euromonitor International“ tyrimas, beveik 80 proc. keliautojų už tvaresnes keliones sutiktų mokėti 10 proc. daugiau. Vadinasi, vis didesnė dalis keliautojų rūpinasi aplinka, domisi ir ieško būdų keliauti tvariau – galime tai patvirtinti ir iš savo praktikos, nes pastebime, kad domėjimasis auga“, – sako A. Alijošiutė-Paulauskienė.

Tvarumo ekspertė pažymi, jog visose bendrovės siūlomose šios žiemos ir kitos vasaros sezono kryptyse galima rasti aplinkai draugiškų viešbučių, be to, asortimentas nuolat atnaujinamas. Šiuo metu siūlomose žiemos kryptyse daugiausia tokių viešbučių klientai ras Maldyvų, Jungtinių Arabų Emyratų, Mauricijaus, Indonezijos (Balis) kryptyse, o kitų metų vasaros asortimente – Indonezijos (Balis), Portugalijos, Ispanijos kurortuose.

Turizmas neatsiejamas nuo tvarumo

Pasak A. Alijošiutės-Paulauskienės, tvaresnis keliavimas – tai sąmoningas ir atsakingas būdas pažinti naujas vietas, pirmiausia geriau suprantant galimus būdus mažinti poveikius aplinkai, o taip pat ir imantis iniciatyvos tai daryti. Nors tvaraus turizmo sąvoka nėra naujiena, šiuo metu susidomėjimas tvariais viešbučiais bei kitais tvaresniais sprendimais keliaujant dar labiau auga. Be to, draugiškesnis aplinkai elgesys nėra susiję vien su klimato kaita, o apima ir kitas sritis: pavyzdžiui, santykį su gamta, vietos žmonėmis bei požiūrį į jų gyvenimo kokybę.

„Tvarumo pokyčiai turizme matomi, tačiau kol kas jie dar nėra žymūs visose srityse. Neabejoju, jog ateityje atsiras daugiau alternatyvių būdų keliauti, be to, tobulinamas tvarus aviacinis kuras, kuriami elektra varomi lėktuvai, o vis daugiau viešbučių siekia įgyvendinti tvarumo pokyčius ir įtvirtinti tai patikimu tvarumo ženklu. Žinoma, ryškesniems pokyčiams reikia laiko ir kryptingo bendradarbiavimo tarp keliautojų bei kelionių programas kuriančių“, – teigia ekspertė.

Šiemet „Novaturo“ grupė pristatė strategiją 2023-2025 metams, o viena jos krypčių yra būtent tvarios kelionės. Be tvarių viešbučių, bendrovė siekia sumažinti veiklos poveikį klimato kaitai bei plėsti bendradarbiavimą su partneriais, kurie įsipareigoja siekti tvarių tikslų. Be to, dėmesio bus skiriama keliautojų švietimui apie tvaresnius pasirinkimus keliaujant.

Keliauti tvariau gali kiekvienas

Norintiems žengti pirmuosius žingsnius ir mažinti savo poveikius, A. Alijošiutė-Paulauskienė pataria į oro uostą vykti viešuoju transportu arba jungtis į bendrus ekipažus su kitais. „Rinkitės tiesioginius skrydžius ekonomine klase, o atvykę atostogauti, kuo daugiau judėkite pėsčiomis, ne motorinėmis transporto priemonėmis. Jei skrendate į tolimą kelionę, nusiteikite ilgiau likti vienoje vietoje – taip ne tik sumažinsite savo pėdsaką, bet ir geriau pailsėsite“.

Keliaujant rekomenduojama rinktis vietinių gamintojų produkciją, išbandyti vietinę virtuvę ir kitaip paremti tos šalies verslus: „Tai pagyvina vietos ekonomiką ir sumažina importo poreikį, tokiu būdu mažinant poveikį klimato kaitai ir aplinkai.“

„Taupykite vandenį ir kitus gamtos išteklius, venkite veiklos, kuri galėtų pakenkti augmenijai ar išgąsdinti gyvūnus. Jei pastebite triukšmą ar judėjimą ribojančius nurodymus, laikykitės jų, nes galbūt konkrečioje vietoje jauniklius augina itin retos gyvūnijos rūšys. Venkite ekskursijų su laukiniais gyvūnais nelaisvėje. Be to, turėkite daugkartinio naudojimo gertuves, puodelius, pirkinių krepšius ir venkite vienkartinio plastiko“, – primena „Novaturo“ tvarumo vadovė.

Taip pat rekomenduojama rinktis mažesnį poveikį aplinkai turinčias veiklas, pavyzdžiui, žygius, stovyklavimą, pažintines vietos kultūros ir istorijos ekskursijas, lankymąsi tvariuose ūkiuose, paukščių stebėjimą, savanorystę saugomose teritorijose ir kitas.

Daugiau informacijos, kaip bendrovės tinklapyje rasti tvarų viešbutį, pateikiama čia: https://www.novaturas.lt/tvaraus-pasirinkimo-viesbuciai

Taip pat informaciją apie tvarių viešbučių pasirinkimą suteiks ir agentūros, su kuriomis „Novaturas“ bendradarbiauja.