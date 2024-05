Netyčia nufilmavo praskriejantį meteoritą: įrašas plinta masiškai

Socialinės žiniasklaidos vartotojai dalinosi vaizdo įrašais, kuriuose užfiksuotas neįtikėtinas vaizdas, matomas naktiniame danguje virš Ispanijos ir Portugalijos.

Dangaus objektui skrendant virš galvų, maždaug septynias sekundes buvo galima pamatyti nuostabią neoninę mėlyną šviesą, sklindančią per visą atmosferą.

Europos kosmoso agentūros (ESA) duomenimis, meteoras atrodė kaip kometos dalis, kuri nurūko ir skriejo per Žemės atmosferą maždaug 56 kilometrų aukštyje. Nors keli žmonės nufilmavo įvykio vaizdo įrašus ir pasidalijo jais socialinėje žiniasklaidoje, vienas ypač išsiskiria, rašo republicworld.com.

This girl captured the COOLEST video of the meteor that fell in Portugal ☄️ pic.twitter.com/NrunWrVGcS