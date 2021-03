Nešiojate auskarus? Tikriausiai šio fakto tikrai nebūsite girdėję

Daugelio jų gyvenimo eigoje galima išvengti laikantis tinkamos ausų higienos, vengiant stiprių garsų ir laikantis sveikos gyvensenos principų.

Ausys yra matomiausia žmogaus klausos sistemos dalis. Jų priežiūra apima ne tik valymą, bet ir infekcijų gydymą ir prevenciją bei nereikalingo triukšmo vengimą. Gerai ausų higienai yra keletas patarimų:

Ausis valykite atsargiai. Dažniausiai rekomenduojama valyti ausis tiek giliai, kiek telpa žmogaus mažylio pirštas. Geriausia vengti kosmetinių pagaliukų, plaukų segtukų ar kitų priemonių, kurios gali būti įkištos per giliai ir pažeisti ausies kanalą ar ausies būgnelį.

Ausų siera yra ausies būdas valytis. Jei ausyje susidarė vaško kamštis, nereikia mėginti jo išsivalyti patiems – geriausia kreiptis į gydytoją.

Jei ausį niežti ar skauda, geriausia kreiptis į gydytoją. Konsultacijos metu būsite apžiūrėtas ir gydytojas skirs geriausią gydymą, jei reikės – nukreips pas otolaringologą, rašoma pranešime spaudai.

Nešiojate auskarus? Jei ausyse turite įsivėrę auskarą, auskarus ir skyles auskarams reikėtų reguliariai valyti izopropanolio pagrindu pagamintu alkoholiu.

Be tinkamos ausų higienos, reikia nepamiršti triukšmo mažinimo priemonių. Visų pirma žmonėms, mėgstantiems klausytis muzikos per ausines, reikėtų laikytis 60/60 taisyklės: klausytis muzikos ne didesniu nei 60 proc. garsu ir tai daryti ne ilgiau nei 60 min. per dieną. Ausinės, kurias reikia įsikišti į ausies landą, yra pavojingesnės nei uždedamos ant viso ausies kaušelio.

Jei triukšmo negalite išvengti, pvz., dirbate triukšmingoje aplinkoje, reikia naudoti asmens apsaugos priemones – ausines arba ausų kištukus. Jei kurį laiką praleidote triukšmingoje aplinkoje, pvz., lankėtės koncerte ar bare, klube, jūsų ausims reikia pailsėti: mokslininkai yra nustatę, kad po praleistos klube nakties ausims prireikia 16 valandų poilsio atsigauti.

Be to, po maudynių ausis reikia gerai išvalyti rankšluosčiu, kad jose neliktų drėgmės. Jei ausys nėra gerai nusausinamos, gali išsivystyti ausies landos uždegimas, dar vadinamas „plaukiko ausimi“, nes jiems šis sutrikimas yra ypač dažnas.

Klausos praradimas neigiamai veikia daugelį gyvenimo sričių: bendravimą, pažinimą, mokymąsi, įsidarbinimą, psichinę sveikatą ir kalbos vystymąsi (tarp vaikų). Vaikams apie 60 proc. klausos praradimo priežasčių galima išvengti taikant tokias priemones kaip imunizacija, neonatalinė ir postnatalinė priežiūra, visuotinė naujagimių klausos patikra. Suaugusiesiems triukšmo prevencija, saugus klausymasis, ototoksinė priežiūra yra veiksniai, galintys padėti išlaikyti gerą klausą.

Prevenciniai veiksmai visuomenės sveikatos požiūriu yra apibūdinami HEARING akronimu:

Hearing screening and intervention – klausos patikrinimai ir intervencijos;

Ear disease prevention and management – ausų ligų prevencija ir valdymas;

Access to technologies – technologijų pasiekiamumas;

Rehabilitation services – reabilitacijos paslaugos;

Improved communication – komunikacijos gerinimas;

Noise reduction – triukšmo mažinimas;

Greater community engagement – didesnis bendruomenės įtraukimas.

Gera klausa ir to sąlygota komunikacija yra svarbi visą žmogaus gyvenimą. Klausos silpnėjimas (ir su tuo siejamos ausų ligos) gali būti išvengiamos imantis prevencinių priemonių – stiprių garsų vengimas, gera ausų priežiūra ir imunizacija. Be to, tokios universalios prevencinės priemonės kaip fizinis aktyvumas ir streso valdymas puikiai padeda išsaugoti ausų sveikatą.

Klausos praradimo galima išvengti laiku nustatant klausos silpnėjimą ir skiriant tam reikiamą dėmesį, o žmonės, kuriems gresia prarasti klausą, turėtų reguliariai tikrintis.