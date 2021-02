Nesineškite telefono į tualetą: pasakė, kas gresia

Remiantis britų apklausa, vidutinis britas tualete praleidžia šiek tiek daugiau nei 3 valandas per savaitę. Tai gerokai viršija rekomenduojamas 10-15 minučių per dieną, tai yra apie 1 valandą ir 45 minutes per savaitę. Ir jei jums įdomu, kaip praeina tas laikas, mobilieji telefonai yra jūsų atsakymas. Nenuostabu, kad 75% amerikiečių prisipažino naudoję savo telefoną būdami tualete.