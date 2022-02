Naujausias Naglio Šulijos horoskopas: štai, ką jums žada žvaigždės

Sužinokite, kas laukia jūsų.

Avinas. Atrodo, bus daug darbo darbe, profesijos srityje. Viską reikės daryti greitai, efektyviai, bet tai ir pavyks, maža to, kai kada pavyks sublizgėti ir tam tikru žavesiu, šarmingumu. Geras metas kartu su kolegomis ar bendraminčiais aptarti ateities planus.

Jautis. Būsite energingi ir veiklūs. Nestigs darbų darbe, profesijos srityje, bet čia viskas vyks linksmai, žaismingai ir kūrybingai, todėl nuveikti pavyks išties nemažai. Palankus metas kelionei, ypač tokiai, kurios metu dera ir aktyvi veikla, ir ramus malonus poilsis.

Dvyniai. Būsite energingi, norėsis veiklos. Vis dėlto kur, kam pritaikyti savo veiklumą kol kas nelabai aišku, mat darbe darbų bus nedaug, o namie įprastos tvarkos niekas griauti neketina. Palankus metas kelionėms, ypač jei jas tenka tęsti, geras metas tiems, kurie susiję su akademine veikla.

Vėžys. Vos ne viskas dabar priklausys ne nuo jūsų, o nuo aplinkos – kitų ar kito žmogaus, nuo išorinių aplinkybių – tai jos stengsis diktuoti ir šokdinti. Atrodo, tai, kas tarsi eis į jus, gali būti ir įdomu ir naudinga, tad verta bus apsvarstyti atsiveriančias galimybes ir galbūt jomis pasinaudoti.

Liūtas. Nedidelių darbų, kasdienių reikalų, pareigų gali būti ne taip jau mažai, teks imtis visko iš eilės ir nemurmėti. Geras metas rūpintis sveikata, sveikatingumu – nebūtinai vien savu. Taip pat dabar gali būti svarbi ir partnerystė, pirmiausia dalykinė – geras metas megzti ir palaikyti ryšius šioje srityje.

Mergelė. Pareigų, darbų, kuriuos teks nuosekliai atlikti tikrai nestigs, bet kliūčių būti neturėtų, viskas vyks sklandžiai ir per daug nevargins. Taip pat dabar nestigs progų smagiai pasilinksminti, būsite labai kūrybiški, norėsis džiuginti ir save, ir esančius kartu.

Svarstyklės. Dėmesys kryps namų, šeimos reikalų link – čia tikrai bus ką veikti ir dėl ko suburti namiškius. Atrodo, tai bus ir rimti darbai, ir smagūs, malonūs dalykai. Taip pat pamažu atsiras vis daugiau smagių, malonių aplinkybių ir galimybių smagiai pasilinksminti.

Skorpionas. Būsite atviri naujoms idėjoms, judrūs, linkę plėsti akiratį ir judėdami, ir bendraudami. Palankus metas ir dalykiniams susitikimams bei pokalbiams. Taip pat rūpės namų, šeimos reikalai – veiklos šioje srityje bus vis daugiau, o vyks ji sklandžiai ir produktyviai.

Šaulys. Rūpės piniginiai, turtiniai reikalai – ir dėl to, kad taip norėsis, ir dėl to, kad aplinkybės šioje srityje klostysis vis palankiau. Palankus laikas ir greitiems, energingiems veiksmams siekiant greitos naudos, ir strateginę reikšmę turintiems skaičiavimams. Daug bendrausite.

Ožiaragis. Būsite apdovanoti visokiausiais talentais – būsite puikios sportinės formos, patiks daug judėti, maža to, darysite tai su tam tikru žavesiu. Panašiai ir bent dalį reikalų tvarkysite. Be to, dabar daug bendrausite dalykinėmis temomis. Galbūt dėl to ir piniginiai reikalai klostysis vis geriau.

Vandenis. Būsite energingi, vis veiklesni, puikios nuotaikos ir atrodys, kad viskas vyksta vis sklandžiau. Tačiau kur, kam pritaikyti šią energiją – nelabai aišku, mat darbe vyraus įprasti darbai, o namie – įprasta tvarka. Palankus metas apgalvoti piniginius reikalus. Veiklai šioje srityje palankus laikas ateis vėliau.

Žuvys. Darbe darbų nedaug, namie – viskas kaip visuomet. Vidinė būsena bus puiki, bet tik tiek ir galima pasakyti, viskas vyks daugmaž įprastai. Neapkerpėti ir prasiblaškyti padės artimi draugai – visiems kartu bus lengva ir susigalvoti, ir net imtis bendros smagios veiklos.