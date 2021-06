Naudojate šiuos ausų krapštukus? Turi jums liūdnų žinių

Sakoma, kad vatos pagaliukus žmonės į ausis kiša gerokai per giliai, taip rizikuodami pašalinti iš landos jai taip reikalingą sierą, be to, gali pažeisti ir pačią ausį. Ar tikrai mokame rūpintis savo ausimis ir kaip tai daryti saugiai pataria vaistininkė.