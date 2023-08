Namuose neliks nė vienos musės: mamos gudrybė veikia 100 proc.

Vaisinės muselės tampa tikru galvos skausmu atšilus orams. Vasarą vaisiai ir daržovės noksta greičiau, tad tai puikus metas muselėms dėti kiaušinėlius ant pūvančio ar rūgstančio maisto ir daugintis.

Nors jos yra nedidelės, tačiau gali būti neįtikėtinai erzinančios, ypač, jei apsigyvena jūsų virtuvėje, rašo mirror.co.uk.

Laimei, viena švaros mylėtoja pasidalijo genialia gudrybe, kuri padės užtikrinti, kad jūsų namuose nebūtų vaisinių muselių – geriausia tai, kad tai kainuos labai pigiai.

Tai labai paprastas būdas ir, pasak Lindos Lundstrom, kuri save vadina „tavo mama „TikTok“ platformoje“ ir dalijasi įvairiomis gudrybėmis šiame tinkle, tai yra geriausias ir veiksmingiausias jos atrastas būdas.

Naudoja actą

Iš Kanados kilusi mados dizainerė savo paskyroje @lifehackslinda dalijosi: „Šią vasarą mano virtuvėje nėra nė vienos vaisinės muselės.“

Tada ji atskleidė savo paslaptį, kaip jų atsikrato – ji išdavė, kad naudoja paprasčiausią actą. Ji pademonstravo, kaip žingsnis po žingsnio kovoja su vaisinėmis muselėmis.

Linda pirmiausia į virtuvės kriauklės kanalizaciją supylė tris puodelius – apie 700 mililitrų – acto, paliko jį minutę pastovėti, o po to užpylė pilną virdulį verdančio vandens.

Pabaigoje ji pridūrė: „Šis metodas man pasiteisino geriausiai. Daugiau nebereikia visur statyti dubenėlių su obuolių actu, kuriuose plaukioja vaisinės muselės. Ši gudrybė – tikras stebuklas.“

Linda paaiškino, kad apie šią gudrybę sužinojo iš vieno iš savo sekėjų, o komentarų skiltyje buvo daugybė kitų, kurie suskubo pasidalinti savo naudojamais būdais.

Vienas žmogus rašė: „Aš naudoju šią gudrybę, be to, kartą per mėnesį įberiu ir kelis kupinus šaukštelius sodos. Tai praktikuoju jau 50 metų.“