Močiutės poelgis su anūke įsiutino: atleisti nežada

Anonimiškai istorija pasidalinusi moteris teigė, kad jos motina ruošiasi ištekėti dar kartą ir norėjo, kad anūkė būtų gėlių mergaite, tačiau kilo problema.

Vyriausiai moteriai nepatiko nenatūrali plaukų spalva, o anūkės plaukai buvo mėlyni, tačiau mergaitės mama pažadėjo, kad iki didžiosios dienos plaukai bus rudi. Vieną dieną dukrą palikusi prižiūrėti mamai, grįžus jos pasiimti liko šokiruota – dukros plaukai buvo nušviesinti.

Mamos poelgis įsiutino

Moteris rašė: „Dažome dukros plaukus pusiau reguliariai su „Arctic Fox“ dažais, kurie yra saugūs vaikams. Maždaug prieš savaitę nudažėme jai plaukus labai gražia mėlyna spalva. Mano mama bjaurisi nenatūraliomis plaukų spalvomis ir vis reikalavo, kad iki vestuvių „sutvarkyčiau“. Mano dukra sutiko trumpam pabūti brunete, kai to paprašiau.

Ketinau palaukti, kol mėlyna spalva natūraliai išbluks ir prieš vestuves nudažyti tamsiai rudai. Aš spėju, kad mamai tai buvo per vėlu. Niekada nešviesinau vaiko plaukų, tačiau mama nusprendė, kad tai puikus laikas „sutvarkyti“ dukros plaukus už mane. Ši moteris anksčiau buvo plaukų stilistė, bet jai nederėjo to daryti.

Aš įsiutusi. Jos plaukai yra tokie sausi ir pažeisti, o mėlyna spalva niekur nedingo. Tai panašu į tai, kad plaukai išbluko žalia/mėlyna spalva su šviesiomis dėmėmis. Aš pasakiau mamai, kad mes neisime į jos vestuves, o tai kelia šurmulį.

Žmonės elgiasi taip, lyg aš reaguočiau per stipriai, kad mano mamos geriausi ketinimai palengvina man darbą. Aš žinau, kad žmonės jau teisia mane dėl to, kad leidžiu vaikui turėti spalvotus plaukus, bet jie nesupranta, kad šviesinimas nuo to labai skiriasi.“

Po to, kai moteris pasidalino savo istorija internete, kiti „Reddit“ vartotojai skubėjo komentuoti savo nuomonę ir, panašu, visi yra moters pusėje ir sutinka, kad jos mama buvo neteisi, rašo „Mirror“.

„Plaukų šviesinimas ne tik kenksmingas, bet ji sugadino plaukus ir jie atrodo netvarkingai vien dėl mamos savanaudiškų idealų“, – komentavo vienas vartotojas.

„Mėlynos neįmanoma nušviesinti, tai labai sunkiai išimama spalva. Reikia daug darbo, kad ją pašalinti ir aš turėjau nusikirpti dalį plaukų, kai nusidažiau juos mėlynai ir norėjau spalvą pašalinti. Jai nederėjo taip sugadinti plaukų, ypač nepasitarus. Plaukų šviesinimo priemonės yra labai kenksmingos ir reikės daug priežiūros plaukams. Greičiausiai net teks keliauti į kirpyklą, kad tai sutvarkytų“, – dalinosi „Reddit“ vartotojas.