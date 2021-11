Mirties rizika ir sveikata: kodėl 7 000 žingsnių per dieną yra nauji 10 000?

Šį skaičių pasirinko Japonijos žingsniamačio rinkodaros kampanija, tačiau dabar jį įtraukia populiarūs išmanieji laikrodžiai, pavyzdžiui, „Fitbit“, į kasdienės veiklos tikslus.

Kai bandote būti aktyvesni, jus dažnai gali demoralizuoti nueitų žingsnių skaičius, ypač, jei nepasiekite „dienos tikslo“ – 10 000 žingsnių. Tiesą sakant, tai gali net demotyvuoti, ypač dabar, kai daugelis iš mūsų vis dar dirba iš namų ir vaikšto tik iki šaldytuvo ir atgal, rašo theconversation.com.

Turime gerų naujienų. Atsiranda vis daugiau įrodymų, teigiančių, kad nuėjimas mažiau nei 10 000 žingsnių vis tiek yra naudingas jūsų sveikatai. Naujausiame dideliame tyrime, kuriam vadovavo Masačusetso universitetas, 11 metų buvo stebimi daugiau nei 2000 vidutinio amžiaus suaugusiųjų iš skirtingų etninių grupių.

Mokslininkai nustatė, kad tie, kurie nueina mažiausiai 7000 žingsnių per dieną, turėjo nuo 50 iki 70 proc. mažesnę tikimybę numirti tyrimo laikotarpiu, palyginti su tais, kurie nuėjo mažiau nei 7 000 žingsnių per dieną.

Kitas įdomus tyrimo atradimas buvo tas, kad mirties rizika nebuvo susijusi su ėjimo intensyvumu. Jei du žmonės nuėjo tą patį žingsnių skaičių, asmuo, nueinantis juos mažu intensyvumu, neturėjo didesnės mirties rizikos, palyginti su asmeniu, nueinančiu juos vidutiniu intensyvumu.

Turėdami visus tyrimus, turime apsvarstyti tyrimo planą ir nustatyti tyrimo apribojimus, kad galėtume padaryti tikslias išvadas. Masačusetso universiteto vadovaujamas tyrimas buvo skirtas nagrinėti duomenis už maždaug 11 metų. Tačiau žingsnių skaičius buvo matuojamas tik vieną kartą per tris dienas, nuo 2005-ųjų iki 2006-ųjų. Mirtingumas ir kiti sveikatos rodikliai buvo įvertinti 2018 m. rugpjūčio mėn.

Žingsnių skaičius nebuvo stebimas per visą tyrimo laikotarpį, nes dalyviams tai būtų per daug sunku. Todėl buvo didelė prielaida, kad žmonių kasdienis žingsnių skaičius per visą tyrimo laikotarpį nesikeitė. Tačiau tai, kiek žmonės gali vaikščioti, gali keistis dėl įvairių priežasčių, tokių kaip mažų vaikų gimimas, laikas, praleistas vykstant į darbą ir atgal, traumos ir daugelis kitų priežasčių, todėl sunku padaryti daug išvadų iš tokio tipo duomenų.

Ankstesni tyrimai nurodė tą pačią kryptį

Masačusetso universiteto tyrimo rezultatai remiasi Harvardo medicinos mokyklos rezultatais, kurie parodė, jog vidutiniškai maždaug 4400 žingsnių per dieną pakanka, kad tyrimo metu gerokai sumažėtų vyresnio amžiaus moterų mirtingumas. Tačiau šie dalyviai buvo vyresni nei Masačusetso tyrime (vidutinis amžius – 72 metai), o tai gali paaiškinti, kodėl mažesnis žingsnių skaičius sumažino mirtingumą. Galbūt vyresnio amžiaus žmonėms užtenka mažo aktyvumo, kad gautų panašios naudos sveikatai.

Nors turime būti atsargūs dėl to, kaip interpretuojame šių įvairių tyrimų duomenis, akivaizdu, kad nueiti ir mažiau nei 10 000 žingsnių per dieną yra naudinga sveikatai.

Nors Pasaulio sveikatos organizacija suaugusiems rekomenduoja bent kartą per savaitę užsiimti 150 minučių vidutinio intensyvumo fizine veikla (arba 75 minutes energingai mankštintis), nėra gairių, susijusių su lengvai išmatuotu žingsnių skaičiumi. Taip yra dėl riboto skaičiaus tyrimų, rodančių ryšį tarp žingsnių skaičiaus (ir intensyvumo) ir naudos sveikatai.

Akivaizdu, kad reikia daugiau tyrimų, padedančių apibrėžti dienos žingsnių apimtį ir intensyvumą, kad žmonėms būtų suteikta lengva priemonė veiklos lygiui nustatyti. Tai gali padėti padidinti bendrą fizinio aktyvumo lygį visuomenėje. Šiuo metu kas ketvirtas pasaulio gyventojas nepasiekia rekomenduojamo lygio.

Kitą kartą, kai pamatysite, kad nepasiekėte 10 000 žingsnių tikslo, nesijaudinkite ir atminkite, kad nuėję maždaug 7 000 žingsnių jūs prisidėsite prie savo gerovės. Jei norite pagerinti savo sveikatą didindami žingsnių apimtį, tyrimai parodė, kad kasdienių žingsnių padidinimas 1 000 per dieną turi didelę naudą.