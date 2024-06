Sulaukusi 96 metų mirė Jeannette Charles, aktorė, išgarsėjusi savo stulbinamu panašumu į karalienę Elžbietą II ir vėliau vaidinusi filmuose „Nuogas ginklas“ („Naked Gun“) ir „Ostinas Pauersas“ („Austin Powers“).

Ikoniškoji antrininkė sekmadienį mirė slaugos namuose, esančiuose Great Beddow, Esekse, apsupta šeimos. Pažymėtina, kad Jeannette mirė sulaukusi tokio pat amžiaus kaip Jos Didenybė Karalienė, rašo mirror.co.uk.

Mirė karalienės antrininkė: parodė, kaip ji atrodė

Jos nepaprastas panašumas į karalienę pirmą kartą buvo pastebėtas dar 1971 m. ir tai padėjo jos sėkmingai karjerai televizijoje ir kine, trukusiai iki 2014 m. Ji buvo plačiai pripažinta viena geriausiai įžymybes įkūnijančia aktore.

Jos dukra Carol Christophi išplatino emocingą pareiškimą. „Mama buvo didi asmenybė ir gamtos jėga. Ji nugyveno nuostabų gyvenimą“, – teigė ji. Carol pridūrė, kad Jeannette gerbė karališkąją šeimą ir ja žavėjosi. „Ji visada gerbė karalienę ir dievino karališkąją šeimą. Mums jos labai trūks.“

2022 m. gegužę, likus keliems mėnesiams iki karalienės Elžbietos II mirties, dienraščiui „Guardian“ Jeannette papasakojo, kaip ji pradėjo savo karjerą kaip monarchės antrininkė. Ji sakė vietiniame laikraštyje pastebėjusi skelbimą apie dailininkės Jane Thornhill portretų tapymo paslaugą.

„Man patiko baigtas portretas ir Jane paklausė, ar galėtų jį pateikti Karališkosios akademijos vasaros parodai, – tęsė Jeannette. – Jie manė, kad paveiksle nutapyta karalienė ir susisiekė su Bakingamo rūmais, kurie tvirtino, kad monarchė paveikslui nepozavo. Kadangi parodoje eksponuojami portretai turėjo būti nutapyti iš natūros, dailininkė buvo diskvalifikuota.“

„Kai Jane Thornhill atvyko į galeriją atsiimti savo darbo, ją apspito žurnalistai. Po to jie ėmė skambinti man – daviau interviu laikraščiams, žurnalams ir radijui, o agentas pasakė, kad panašumas į karalienę gali man atnešti finansinę sėkmę“, – pridūrė ji.

Jeannette toliau pasakojo skaitytojams, kaip sekančius 40 metų ji dalyvavo pokalbių laidose, filmavosi reklamose visame pasaulyje ir net nusifilmavo muzikiniuose vaizdo klipuose. „Kartu su Liberace‘iu dalinau apdovanijimus ir įteikiau sidabrinį diską grupei „Queen“, o Muhammadas Ali netgi paprašė nusifotografuoti su manimi“, – rašė ji.

„Didžiuojuosi, kad pasirodžiau laidoje „Mėlynasis Piteris“, – išdidžiai pridūrė ji. – Pozavau „Spitting Image“ dailininkams kuriant karalienės lėlę, prisidėjau prie „Goodies“, „Rutles“ ir Spike‘o Milligano laidų.“

Per savo aktorinę karjerą Jeannette ne kartą vaidino karalienę Elžbietą II, taip pat pasirodė tokiuose filmuose kaip „Queen Kong“, „All You Need is Cash“, „National Lampoon‘s European Vacation“, „Naked Gun“ ir „Austin Powers in Goldmember“. Be vaidmenų kine, Jeannette taip pat vaidino ir televizijoje, įskaitant 1977 m. pasirodymą „Saturday Night Live“ laidoje. 2009 m. ji taip pat buvo užsukusi į „Big Brother“ namus ir nustebino vieną dalyvį, kuris manė, kad susitinka su tikra monarche.

2014 m. Jeannette išėjo į pensiją ir apsigyveno Danberyje, Esekse.