Miego treneris apie pratimų naudą ir blogas naktis: tai visiškai normalu

Laidoje pašnekovas pasakojo, kaip dirbdamas intensyvų ir daug streso sukeliantį darbą jis susigadino gyvenimo būdą, taip pat ir miegą.
„Buvau batsiuvys be batų. Miegodavau po 4–5 valandas, nes dirbdavau po 14–16 valandų per parą, bet man atrodė, kad miegu normaliai. Galėdavau išgėręs daug kofeino užmigti, tuo metu vartojau alkoholį.
Kai pradėjau daryti [miego] eksperimentus, supratau, koks didelis skirtumas yra tarp galvojimo, kad normaliai miegi, ir tarp gero miego. Tai labai pasireiškė kasdienybėje per proto aštrumą, energijos resursus. Tai, kas atrodė normalu, po to jau nebebuvo“, – pasakojo V. Majorovas.
Kokybiško miego metodas – „10-3-2-1“
Pašnekovas pasakojo, kad susiimti jį paskatino netikėtai prasidėjusios panikos atakos. Tada jis pradėjo eksperimentuoti, kokie metodai veikia ir neveikia, jei nori susitvarkyti miego režimą, o kartu su juo – ir geresnę gyvenimo kokybę. Šiuo metu jis kasdienybėje pritaiko „10-3-2-1“ metodą. Kiekvienas skaičius atitinka valandų iki miego skaičių, kurių metų jis užsiima tam tikromis veiklomis miegui padėti.
Likus 10 valandų iki miego V. Majorovas stengiasi nevartoti alkoholio ir kavos. 3 valandos iki miego sumažina kambario temperatūrą, nes ideali temperatūra yra 18–19 laipsnių šilumos. Vitalijus nurodė, kad likus 2 valandoms iki miego jis sumažina visas šviesas namuose.
Retkarčiais blogai išsimiegoti yra normalu
O likus valandai iki miego specialistas užsiima bet kokia streso mažinimo veikla – tai gali būti kvėpavimo pratimai ar fizinė veikla, knygos skaitymas.
„Jūs turite atrasti savo veiklą. Ir penkių minučių kvėpavimo pratimai, susitelkimas į kvėpavimą per nosį, kvėpavimo tempo lėtinimas – yra labai puikus būdas.
Šios rutinos tikrai nedarau kiekvieną dieną. Ją darau kokius tris kartus per savaitę. Dažniausiai tai būna dviem atvejais: arba kai manęs laukia labai svarbi diena ir noriu būti gerai išsimiegojęs, energingas, produktyvus. Pavyzdžiui, kitą pirmadienį manęs laukia tikrai labai sunki diena – nuo 7 ryto iki 7 vakaro, dvylika valandų darbo, daug susitikimų, reikės būti labai budriam. Todėl sekmadienį tikrai investuosiu laiko ir pasiruošiu.
Kita priežastis yra tada, kai blogai išsimiegu. Ir aš taip pat blogai išsimiegu – tai yra normalu. Beje, supraskite, kad turėti vieną, dvi ar tris blogas naktis per mėnesį yra visiškai normalu. Ko nesinori – tai turėti jas iš eilės. Pavyzdžiui, vieną naktį miegojau keturias valandas, kitą dieną vėl keturias ir taip penkias dienas iš eilės“, – gero miego paslaptimis dalijosi V. Majorovas.
Ar tikrai pistacijų ir kivių valgymas gali padėti užmigti? Iš kokių Vitalijaus miego eksperimento dalių juokėsi net žmona? Apie visa tai išgirsite laidoje „Sveikatos DNR“.
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Apie ką kalbėjome laidoje:
00.00 Laidos ir pašnekovo pristatymas
02.00 Sertifikuotas miego treneris – kas tai?
03.40 Ankstesnė miego rutina
05.00 Panikos atakos – postūmis keisti gyvenimo būdą
07.15 Ieškojo būdų padėti sau pagerinti miegą
10.15 Kas buvo išbandyta miego eksperimento metu?
14.45 Miego gerinimui išmėginti maisto produktai
17.15 „10-3-2-1“ miego gerinimo rutina
19.30 Streso mažinimo veiklos prieš miegą
21.10 Kokiais atvejais blogai išsimiegoti – normalu?
22.10 Miego valandų kiekio reikšmė
24.00 Miegas savaitgaliais – ar gali atpirkti neišmiegotas darbo dienų valandas?
27.30 Pagrindiniai akcentai norintiems išsimiegoti