Mergina kasdien suvalgydavo 10 morkų: negalėjo patikėti, kas nutiko po to

21 metų Dena Rendall iš Edinburgo, Škotijos, pasakojo, kad artimieji iš pradžių pamanė, kad ji turi problemų su kepenimis, nes jos odos spalva pasikeitė. Tačiau po daugybės tyrimų paaiškėjo, kad odos spalva pasikeitė dėl jos meilės vienai daržovei.

Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotoja per dieną suvalgydavo net dešimt morkų, tris paprikas ir saldžiąją bulvę, kad pagerintų sveikatą. Tačiau dėl tokio mitybos raciono jai išsivystė karotenemija, kai dėl didelio karoteno kiekio kraujyje pasikeičia odos pigmentacija.

Ji nusprendė sumažinti morkų vartojimą, kai jos veidas tapo toks oranžinis, kad jo spalva skyrėsi nuo kaklo spalvos, nors nuo 13 metų ji visiškai nenaudoja makiažo.

Morkose esanti medžiaga pakietė odos atspalvį

Dena sakė, kad gatvėje ją dažnai stabdydavo žmonės, norintys sužinoti, kokio prekės ženklo dirbtinį įdegį naudoja, rašo mirror.co.uk.

Dena pasakojo: „Esu šviesiaplaukė, blyški, mano oda labai šviesios spalvos, tačiau dėl to, kad valgau daug morkų, atrodau įdegusi visus metus. Mėgstu valgyti morkas ir beveik kiekvieną dieną valgau tą patį. Man jos niekada nepabosta.

Kai žmonės manęs klausia, kokį dirbtinį įdegį naudoju, atsakau, kad tiesiog valgau daug morkų – visi galvoja, kad juokauju. Kai kuriomis dienomis oda atrodo oranžinė, kitomis dienomis oda atrodo gražiai įdegusi ir švytinti, tad vaizdas vis keičiasi.“

Denos meilė morkoms prasidėjo, kai jai buvo 12 metų, tada ji suvalgydavo maždaug vieną-dvi morkas per dieną, pamažu suvartojamas kiekis vis daugėjo ir išaugo iki 10 morkų per dieną. Ji skaičiuoja, kad per savaitę suvalgo apie šešis kilogramus morkų.

Tačiau 21-erių mergina pasakoja, kad pradėjo jaustis nepatogiai, kai aplinkiniai mokykloje pradėjo galvoti, kad ji serga gelta arba nesėkmingai panaudojo dirbtinį įdegį, nes veidas buvo itin oranžinis, lyginant su kaklu.

„Žmonės mokykloje pradėjo pastebėti ir klausinėti, ar nenaudojau dirbtinio įdegio, dėl to jaučiausi kiek nepatogiai. Keli žmonės manęs klausė, ar nesergu gelta. Tuomet sunerimo ir mama, nes galvojo, kad tai – kepenų problemų požymis.

Tuo metu dar nė nepagalvojau, kad dėl to gali būti kaltos morkos. Mama papasakojo, kad jos pusseserės, kuri jaunystėje valgydavo daug morkų, oda kartais atrodydavo oranžinė. Pagalvojome, ar tai nebus panašus atvejis.

Pradėjau ieškoti informacijos internete ir sužinojau, kad turiu šią ligą – ji nėra kenksminga, taip įvyksta, kai kraujyje susikaupia per daug beta karotino ir jis pakeičia odos pigmentą.

Tai nebūtinai įvyksta dėl morkų valgymo, tai gali sukelti ir paprikos, žalios lapinės daržovės, kurių kasdien suvalgau daug, bet manau, kad pagrindinės kaltininkės yra morkos. Dažniausiai ši būklė paveikia padus, delnus ir veidą, ypač aplink burną“, – pasakoja mergina.

Dena nusprendė sumažinti suvalgomų morkų kiekį iki šešių per dieną, kai prieš 18-ąjį gimtadienį darytoje nuotraukoje pamatė, kaip skiriasi jos veido ir kaklo spalva.

Pradėjus valgyti mažiau morkų, ji pastebėjo akivaizdžius skirtumus, sulaukdavo vis mažiau replikų dėl odos atspalvio.