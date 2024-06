Meksikietiški takai su žuvimi – pigus patiekalas, dėl kurio einama iš proto: kaip jį paruošti grilyje?

REKLAMA

„Oficiali statistika rodo, kad lietuviai vis dar valgo per mažai žuvies, tačiau kasmet yra ir kuo pasidžiaugti – žuvies nuperkama vis daugiau. Be to, mūsų patirtis rodo, kad plečiant šviežios žuvies asortimentą bei užtikrinant geras kainas, auga ir pirkėjų noras išbandyti naujas įvairias rūšis. Silkė, karpis, skumbrė visais laikais populiaru, tačiau jau ir lašiša, upėtakis dažnam tapę įprasto meniu dalimi. Juo labiau tai pasistebi vasarą, kai žuvis keliauja ir ant grilių“, – sako G. Kitovė.

Matant tokį įvairesnių šviežios žuvies rūšių poreikį, „Iki“ kas mėnesį be įprasto pasirinkimo pristato ir „Mėnesio laimikį“. Tai būna žuvis ar jūros gėrybės, kurių paprastai reguliariame asortimente nebūna arba jos siūlomos ypač gera kaina. Birželio mėnesį šis titulas atiteko nilinei tilapijai, kurios filė su „Iki“ kortele visą mėnesį kainuoja 7,99 Eur/kg. Ją pirkėjai ras šviežios žuvies ledo vitrinose.

Įdomūs faktai apie tilapijas

Tilapija pasižymi švelniu, subtiliu ir nepretenzingu skoniu, kuris puikiai dera su įvairiais prieskoniais, padažais ir priedais. Todėl iš jos greitai ir paprastai galima paruošti skanių patiekalų tiek kasdienai, tiek ypatingoms progoms, pasakoja „Iki“ mėsos technologas Gintaras Bačkovas ir dalijasi mažiau žinomais faktais apie šią žuvį.

Tinka sveikai ir subalansuotai mitybai. Žuvis – sveikas ir lengvai virškinamas produktas, todėl vertėtų įsiklausyti į specialistų rekomendacijas jos valgyti bent dukart savaitėje. Pasak G. Bačkovo, tilapija taip pat tinka sveikatai palankiai ir pilnavertei mitybai. Jos mėsoje gausu aukštos kokybės baltymų ir mažai kalorijų. Tilapijoje nedaug riebalų ir ji yra geras vitamino B3 ir B12, seleno šaltinis.

Valgoma jau tūkstantmečius. Dar senovės egiptiečiai tilapijas augino dideliuose aptvertuose tvenkiniuose, panašiai kaip mes šiandien, todėl jos vadinamos vienomis pirmųjų auginamų žuvų. Be to, Senovės Egipte jas vertino dėl tariamų vaisingumo galių. Egiptiečiai šioms žuvims netgi sukūrė savo hieroglifą, rasta daugybė amuletų ir talismanų su tilapijų atvaizdais, jos nupieštos net ant faraonų kapų sienų. Be to, plačiai paplitusi nuomonė, kad būtent tilapija galėjo būti žuvis, kuri Biblijoje vaizduojama kaip ta, kurią Jėzus per savo pamokslą padaugino miniai žmonių. Tilapijų privalumus netruko pastebėti ir likęs pasaulis. Ilgainiui jos pradėtos auginti įvairiose šalyse ir tapo viena populiariausių valgomų žuvų pasaulyje.

Vadinama „vandenų vištiena“. Šios žuvys lengvai prisitaiko prie aplinkos sąlygų, jų auginimas nereikalauja daug priežiūros, jas šerti nėra brangu, o jų skonis yra neutralus, tad dera su pačiais įvairiausiais priedais. Lygiai kaip ir vištienos, tad ji gavusi būtent tokią pravardę.

Jų oda netgi naudojama medicinoje. Brazilijos gydytojai pirmieji panaudojo tilapijų odą, kad padėtų gydyti antrojo ir trečiojo laipsnio nudegimus patyrusius žmones. Pradėjus eksperimentuoti su sterilizuota žvynuota baltosios žuvies oda, pasirodė, kad ji padeda malšinti skausmą ir, atrodo, skatina greitesnį gijimą. Tilapijų oda taip pat buvo pasitelkta padedant per Kalifornijos gaisrus apdegusiems lokiams.

Greiti ir nebrangūs tilapijos takai – neatsispirs nei vaikai, nei suaugusieji

„Tilapija mėgstama dar ir todėl, kad ją labai lengva ir greita paruošti. Liesa mėsa greitai iškepa, todėl ilgai vargti kepant ant grotelių nereikės. Nenorintys grilinti, ją gali kepti keptuvėje ar orkaitėje, ruošti garuose. Norint ją pateikti įdomiau, verta labai paprastai paruošti pasaulyje, ypač JAV ir Meksikoje, mėgstamus žuvies takus. Tereikės tilapiją prieš tai paskaninti prieskoniais, ir, regis, tokiai įprastai žuviai suteiksite visai naują amplua. Vakarienė bus greita, skani, kupina ryškaus skonio ir nebrangi“, – sako „Iki“ kulinarijos technologė Gailė Urbonavičiūtė.

Porcijos: 4

Gaminimo laikas: 45 min.

Reikės: 1 kg tilapijų filė, 1 šaukštelio kumino, 1/2 šaukštelio aitriosios paprikos miltelių, 1 šaukštelio maltos rūkytos paprikos, ½ šaukštelio česnako miltelių, žiupsnelio druskos. Takams: 8 kukurūzų tortilijų, šviežių ridikėlių, šviežio kopūsto, grietinės, žaliosios citrinos sulčių, šviežios kalendros arba petražolių, prinokusio avokado, 1 aitriosios paprikos.

Gaminame:

1. Žuvies filė gerai nusausinkite popieriniu rankšluosčiu. Dubenėlyje sumaišykite kuminą, aitriosios ir rūkytos paprikos miltelius, pagardinkite česnako milteliais ir druska. Mišiniu iš abiejų pusių tolygiai įtrinkite tilapiją.

2. Kepant keptuvėje: į įkaitintą keptuvę įpilkite aliejaus, sudėkite žuvį ir kepkite vieną kartą apversdami, apie 4 minutes iš vienos pusės.

Kepant orkaitėje: žuvį lengvai apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 10-12 min. Jei norite, kad ji labiau apskrustų, pabaigoje 3-5 min. įjunkite grilio režimą.

Kepant grilyje: tilapiją iš abiejų pusių patepkite aliejumi ir dėkite ant švarių, aliejumi pateptų bei įkaitintų grotelių. Kepkite, kol ji įgaus auksinę spalvą ir šiek tiek apskrus (3-4 min.), tuomet atsargiai apverskite mentele ir dar pakepkite 3-4 minutes.

3. Bet kuriuo būdu iškeptą žuvį palikite 5 min. pailsėti, tada susmulkinkite gabalėliais šakute.

4. Ridikėlius, aitriąją papriką supjaustykite riekelėmis, kopūstą sutarkuokite ir pagardinkite druska bei šiek tiek citrinos sulčių. Susmulkinkite žalumynus, o avokadą supjaustykite riekelėmis arba kubeliais.

5. Kol žuvis kepa, greitai pašildykite tortilijas sausoje keptuvėje, orkaitėje ar ant grilio.

6. Konstruokite takus – į tortilijas dėkite plėšytos tilapijos, daržovių, žalumynų ir apšlakstykite šviežiomis žaliosios citrinos sultimis.