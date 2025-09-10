Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Medikamentinis drėgno kosulio gydymas

REKLAMA / 2025-09-10 09:00 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Drėgnas kosulys gali užklupti bet kuriuo metų laiku ir bet kokio amžiaus asmenį. Prieš gydant kosulį visuomet reikia nustatyti tikrąją jo priežastį (nes kosulys – ne liga, o simptomas). Dažniausios kosulio priežastys susijusios su peršalimu, bronchitu, laringitu, astma, plaučių uždegimu bei kitomis kvėpavimo takų ligomis; vis dėlto kosulys gali atsirasti ir dėl kitų priežasčių, nebūtinai susijusių su kvėpavimo sistema.

Medikamentinis drėgno kosulio gydymas (nuotr. Shutterstock.com)

Drėgnas kosulys gali užklupti bet kuriuo metų laiku ir bet kokio amžiaus asmenį. Prieš gydant kosulį visuomet reikia nustatyti tikrąją jo priežastį (nes kosulys – ne liga, o simptomas). Dažniausios kosulio priežastys susijusios su peršalimu, bronchitu, laringitu, astma, plaučių uždegimu bei kitomis kvėpavimo takų ligomis; vis dėlto kosulys gali atsirasti ir dėl kitų priežasčių, nebūtinai susijusių su kvėpavimo sistema.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Produktyvų kosulį galima gydyti ir sintetiniais vaistiniais preparatais, ir natūralesnėmis (augalinėmis) priemonėmis – pateikiame dažniausiai rekomenduojamų pavyzdžių, kuriuos galima derinti ir tarpusavyje, jei tik taip rekomenduoja gydytojas arba vaistininkas.

REKLAMA

Šiaip ar taip, svarbiausia pakankamai ilsėtis, gerti daug skysčių ir daugiau dėmesio skirti sau. Kosėjant ilgiau kaip dvi savaites ar pajutus nerimą keliančių simptomų, pavyzdžiui, dusulį, karščiavimą, krūtinės spaudimą ir t.t., būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Gamtos dovanotos galimybės

Augaliniai vaistiniai preparatai – puiki alternatyva sintetiniams vaistams ir yra ypač tinkami tuomet, kai problema nėra labai gili. Rekomenduojama vartoti vaistinę svilarožę, kuri padeda skystinti gleives, raminti ir minkštinti sudirgusią gleivinę.  Kitas populiarus pasirinkimas – gebenių ekstraktas, kuris turi ne tik gleives skystinantį, bet ir bronchus lengvai plečiantį (spazmolitinį) poveikį. Gebenių ekstraktas neretai derinamas su čiobrelio ekstraktu, kuris veikia atsikosėjimą skatinančiai, antiseptiškai. Naudingas ir gysločio ekstraktas, kuris pasižymi kvėpavimo takus raminančiu poveikiu, uždegimą mažinančiu ir atsikosėjimą lengvinančiu efektais. Augaliniai vaistiniai preparatai dažnai papildomi anyžiais, saldymedžiu, pankoliais ir pan. – ne tik pagerina skonines vaistinių preparatų savybes, bet ir pasižymi lengvu atsikosėjimą gerinančiu poveikiu. Vartojant augalinius vaistinius preparatus taip pat labai svarbu išgerti kuo daugiau skysčių, geriausia – šiltų. Tik taip bus sulaukiama maksimalaus poveikio ir tik tokiu būdu tirštos gleivės efektyviai skystės.  

REKLAMA
REKLAMA

Mokslo dovanotos galimybės

Drėgnam, šlapiam arba dar produktyviu vadinamam kosuliui dažniausiai rekomenduojami nereceptiniai vaistiniai preparatai, pavyzdžiui, mukolitikai. Jie padeda skystinti gleives ir tokiu būdu palengvinti atsikosėjimą. Ypač tinkami tuomet, kai gleivės tirštos ir jas atkosėti itin sunku. Vartojant mukolitikus labai svarbu vartoti pakankamai skysčių, nes tik tuomet jie bus veiksmingi. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Įvairiais tyrimais įrodytas gleivių sekreciją ir išsiskyrimą skatinantis mukolitikų, pavyzdžiui, ambroksolio hidrochlorido poveikis. Išgėrus vaistinio preparato, efekto gali būti tikimasi vidutiniškai po 30 minučių. Poveikis trunka apie 6-12 valandų, priklausomai nuo to, koks vienkartinės dozės dydis. Teigiama, kad dėl mažinamo kvėpavimo takų sekreto klampumo ir padidėjusio bronchuose esančio virpamojo epitelio gaurelių judrumo veiksmingai pasišalina daugiau gleivių. Žinoma, kad ambroksolio hidrochloridas efektyviai  aktyvina surfaktanto sistemą. Puikus ambroksolio hidrochlorido pavyzdys – nereceptinis vaistinis preparatas Flavamed

REKLAMA

Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.

Kitos galimybės

Labai padėti gali ir inhaliacijos, kai pasitelkiamas fiziologinis tirpalas – tokios procedūros padeda skystinti kvėpavimo takuose susidarančias gleives. Inhaliacijų garai taip pat veiksmingai drėkina kvėpavimo takų gleivinę, todėl kosulys palengvėja. Karštos, garuojančios vonios su eteriniais aliejais (pavyzdžiui, eukaliptų, pipirmėčių ir pan.) taip pat gali būti labai naudingos, nes jų metu atsipalaiduoja kvėpavimo takai, pagerėja kvėpavimo funkcija, palengvėja atsikosėjimas ir pats kosulys. 

REKLAMA

Jei kartu su kosuliu pasireiškia ir dusulys, bronchų spazmas ir kiti panašūs simptomai, gali būti rekomenduojami ir bronchus plečiantys vaistai. Kai kosulio priežastis – alerginė, gali būti naudingi antihistamininiai vaistiniai preparatai. Tik tuomet, kai tai būtina ir kai infekcija tikrai yra bakterinė, skiriama antibiotikų (mat virusų, kurie dažniausiai ir sukelia viršutinių kvėpavimo takų infekcijas antibiotikai tiesiog neveikia).

Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų