Medikamentinis drėgno kosulio gydymas

Produktyvų kosulį galima gydyti ir sintetiniais vaistiniais preparatais, ir natūralesnėmis (augalinėmis) priemonėmis – pateikiame dažniausiai rekomenduojamų pavyzdžių, kuriuos galima derinti ir tarpusavyje, jei tik taip rekomenduoja gydytojas arba vaistininkas.
Šiaip ar taip, svarbiausia pakankamai ilsėtis, gerti daug skysčių ir daugiau dėmesio skirti sau. Kosėjant ilgiau kaip dvi savaites ar pajutus nerimą keliančių simptomų, pavyzdžiui, dusulį, karščiavimą, krūtinės spaudimą ir t.t., būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Gamtos dovanotos galimybės
Augaliniai vaistiniai preparatai – puiki alternatyva sintetiniams vaistams ir yra ypač tinkami tuomet, kai problema nėra labai gili. Rekomenduojama vartoti vaistinę svilarožę, kuri padeda skystinti gleives, raminti ir minkštinti sudirgusią gleivinę. Kitas populiarus pasirinkimas – gebenių ekstraktas, kuris turi ne tik gleives skystinantį, bet ir bronchus lengvai plečiantį (spazmolitinį) poveikį. Gebenių ekstraktas neretai derinamas su čiobrelio ekstraktu, kuris veikia atsikosėjimą skatinančiai, antiseptiškai. Naudingas ir gysločio ekstraktas, kuris pasižymi kvėpavimo takus raminančiu poveikiu, uždegimą mažinančiu ir atsikosėjimą lengvinančiu efektais. Augaliniai vaistiniai preparatai dažnai papildomi anyžiais, saldymedžiu, pankoliais ir pan. – ne tik pagerina skonines vaistinių preparatų savybes, bet ir pasižymi lengvu atsikosėjimą gerinančiu poveikiu. Vartojant augalinius vaistinius preparatus taip pat labai svarbu išgerti kuo daugiau skysčių, geriausia – šiltų. Tik taip bus sulaukiama maksimalaus poveikio ir tik tokiu būdu tirštos gleivės efektyviai skystės.
Mokslo dovanotos galimybės
Drėgnam, šlapiam arba dar produktyviu vadinamam kosuliui dažniausiai rekomenduojami nereceptiniai vaistiniai preparatai, pavyzdžiui, mukolitikai. Jie padeda skystinti gleives ir tokiu būdu palengvinti atsikosėjimą. Ypač tinkami tuomet, kai gleivės tirštos ir jas atkosėti itin sunku. Vartojant mukolitikus labai svarbu vartoti pakankamai skysčių, nes tik tuomet jie bus veiksmingi.
Įvairiais tyrimais įrodytas gleivių sekreciją ir išsiskyrimą skatinantis mukolitikų, pavyzdžiui, ambroksolio hidrochlorido poveikis. Išgėrus vaistinio preparato, efekto gali būti tikimasi vidutiniškai po 30 minučių. Poveikis trunka apie 6-12 valandų, priklausomai nuo to, koks vienkartinės dozės dydis. Teigiama, kad dėl mažinamo kvėpavimo takų sekreto klampumo ir padidėjusio bronchuose esančio virpamojo epitelio gaurelių judrumo veiksmingai pasišalina daugiau gleivių. Žinoma, kad ambroksolio hidrochloridas efektyviai aktyvina surfaktanto sistemą. Puikus ambroksolio hidrochlorido pavyzdys – nereceptinis vaistinis preparatas Flavamed.
Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.
Kitos galimybės
Labai padėti gali ir inhaliacijos, kai pasitelkiamas fiziologinis tirpalas – tokios procedūros padeda skystinti kvėpavimo takuose susidarančias gleives. Inhaliacijų garai taip pat veiksmingai drėkina kvėpavimo takų gleivinę, todėl kosulys palengvėja. Karštos, garuojančios vonios su eteriniais aliejais (pavyzdžiui, eukaliptų, pipirmėčių ir pan.) taip pat gali būti labai naudingos, nes jų metu atsipalaiduoja kvėpavimo takai, pagerėja kvėpavimo funkcija, palengvėja atsikosėjimas ir pats kosulys.
Jei kartu su kosuliu pasireiškia ir dusulys, bronchų spazmas ir kiti panašūs simptomai, gali būti rekomenduojami ir bronchus plečiantys vaistai. Kai kosulio priežastis – alerginė, gali būti naudingi antihistamininiai vaistiniai preparatai. Tik tuomet, kai tai būtina ir kai infekcija tikrai yra bakterinė, skiriama antibiotikų (mat virusų, kurie dažniausiai ir sukelia viršutinių kvėpavimo takų infekcijas antibiotikai tiesiog neveikia).
Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.