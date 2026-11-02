Lietuvoje plinta pavojinga infekcija: užfiksuota jau daugiau nei 200 atvejų

NVSC duomenimis, 2024 metais buvo registruoti 95 šios infekcijos atvejai, o mirčių nefiksuota. Visgi pernai susirgimų skaičius šoktelėjo daugiau dvigubai – iki 210 atvejų, dar keturi žmonės mirė.
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras skelbia, kad Haemophilus influenzae B tipo bakterija yra pagrindinė meningito sukeliama mirties priežastis tarp nepasiskiepijusių žmonių. Išsivysčiusiose šalyse mirtingumas siekia 5 proc., o besivystančiose šalyse gali siekti net 40 proc.
NVSC: Lietuvoje per metus užregistruota 210 B tipo Haemophilus influenzae infekcijos atvejų
Sveikatos specialistų teigimu, veiksmingiausia priemonė, padedanti apsisaugoti nuo pavojingos infekcijos ir jos sukeliamų sunkių komplikacijų, yra skiepai. Pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių Lietuvoje vaikai skiepijami kombinuotąja vakcina, apsaugančia nuo kokliušo, difterijos, stabligės, poliomielito ir Haemophilus influenzae B tipo infekcijos. Vakcinos dozės skiriamos vaikams sulaukus 2, 4, 6 ir 18 mėnesių amžiaus.
Vis dėlto skiepijimo aprėptis Lietuvoje nesiekia 90 proc. NVSC duomenimis, vienerių metų vaikų trečiąja kombinuotos vakcinos doze pernai buvo paskiepyta 88,8 proc. vaikų, 2024 metais – 88,7 proc.
Didžiausia vienerių metų vaikų skiepijimo aprėptis buvo pasiekta 2009 metais, kai trečiąja vakcinos doze buvo paskiepyta 99 proc. vaikų. Nuo 2010-ųjų skiepijimo aprėptis kasmet mažėjo.
Haemophilus influenzae B tipo bakterijos gali sukelti bakteremiją, gyvybei pavojingą antgerklio uždegimą, pneumoniją ir meningitą. Taip pat retesnes, tačiau sunkias infekcijas, kaip endokarditas, osteomielitas ar peritonitas.
Infekcija plinta oro lašeliniu būdu, kosint ir čiaudint, taip pat esant glaudžiam kontaktui. Užsikrėtimo rizikai įtakos gali turėti imuninės sistemos būklė, gretutinės ligos, ypač virusinės kvėpavimo takų infekcijos.
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