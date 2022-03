Lietuvių šeima išvažiavo gyventi į Kretą: atskleidė, kas ten kitaip

Kreta, jos gamta ir istorija Audrius su Jurgita domėtis pradėjo dar prieš 2000-uosius metus. Pirmą kartą saloje jie apsilankė 1999 metais ir kasmet grįždavo į salą atrasti ir patirti daugiau.

„Viskas prasidėjo nuo to, kad mes su žmona Jurgita pradėjome domėtis Kreta. Aišku, viena yra domėtis per atstumą, o kita gyvai. Per vienas atostogas gali kažką pamatyti ir daugelis įsivaizduoja, kad Kreta yra labai nedidelis kraštas ir jį galima labai greitai apvažiuoti bei pamatyti visus svarbiausius objektus.

Ištyrinėti visus Kretos istorijos laikotarpius ir pajausti, suprasti, kas yra Kreta, reikia laiko. Mes su žmona domėjomės ne tik Kretos gamta ir kalnais, bet ir istorija. Ta istorija čia yra gyva. Čia nėra muziejų, bet istoriją gali pačiupinėti nuvažiavęs į kaimą ir kalnus bei suradęs Romos imperijos kelio ar pastato liekanas. Yra tokių kelių, kuriems yra daugiau nei 3 tūkst. metų“, – pasakoja vyras.

Gavo pasiūlymą Kretoje

Dar gyvendami Lietuvoje Audrius ir Jurgita ėmė mokytis graikiškai, nes ši kalba atveria dar platesnius žinių klodus apie Kretą nei bet kuri kita užsienio kalba. Vėliau šeima sulaukė pasiūlymo persikelti į Kretą ir jį priėmė. Dabar meilė Kretai ir noras pažinti šį kraštą išaugo ir į judviejų verslą – kelionių agentūrą „Mano Kreta“.

„Vėliau susiklostė taip, kad žmonai buvo pasiūlytas darbas Kretoje. Ji pasakė, kad gal pabandome ir taip atsidūrėme Kretoje. Čia įsitvirtinome 2011 metais, tuo metu interneto greitis ir darbas internetu, buvo kur kas lengvesnis. Iki 2015 metų, rašiau įvairiausius straipsnius Lietuvos spaudai ir dirbau per atstumą, kol galiausiai atsirado kelionių agentūra.

Kai pradėjau daryti ekskursijas, pasakodamas ką žinau apie istoriją, vietas, tuomet mane įtraukė kelionių vadovo darbas, nes yra žmonių, kurie nori ne tik atvažiuoti pasišildyti saulutėje, bet nori sužinoti daugiau apie salą. Labai džiaugiuosi, kad tokių žmonių daugėja ir galiu jiems pasiūlyti tokias ekskursijas. Labai džiugina, kad žmonės vis daugiau domisi, nes dėl to galiu ir pats atrasti dar naujų sau nežinomų faktų“, – džiaugiasi jis.

Vyras sako, kad išvykstant į kitą šalį dažnai susiduriama su stereotipu, kad žmonės bėga ieškoti lengvesnio gyvenimo, tačiau svečioje šalyje užsieniečiams nebūna lengva.

„Atvažiavęs čia neturi jokių pažįstamų, negali niekuo pasikliauti. Pirmiausiai reikia sau ir aplinkiniams įrodyti, kad jie gali tavimi pasitikėti. Vietiniai atsargiai stebi, kas esi, iš kur atvykai, ar stengiesi įsilieti ir suprasti juos, o gal tiesiog bandai įvesti savo žaidimo taisykles“, – aiškina Audrius.

Įkūrė turizmo verslą tautiečiams

Kreta populiari atostogų kryptis, tad ir įvairių turizmo paslaugas siūlančių įmonių taip pat netrūksta. Audrius sako, kad įsitvirtinti šios salos turizmo rinkoje nebuvo lengva, tačiau jų privalumas yra tai, kad jie dirba tik išskirtinai su lietuviais turistais.

„Mes patys kol kas dirbama tik su lietuviais ir nelendame į kitas rinkas, kurios yra didesnės. Aišku, konkurencijos yra, bet vis dėlto mes orientuojamės į kokybišką paslaugą ir žiūrime, kad ji būtų kuo geresnė. Mes turime atvirkštinį variantą – mes klausiame individualių norų ir poreikių, o tada pagal juos parengiame ekskursiją, o siūlomose jau paruoštose ekskursijose dažniausiai maršrutai suplanuoti ir nieko negalima keisti.

Čia kaip drabužių eiti siūti pas siuvėją yra viena, o eiti jų pirkti į parduotuvę pirkti jau visai ką kitą. Šiuo atveju mes esame siuvėjai. Įsilieti į tą rinką sunku, bet mes sugebėjome surasti savo nišą, kuri patinka tiek mums patiems, tiek mūsų keliautojams“, – džiaugiasi jis.

Visgi, pasak Audriaus, gyvenimas Lietuvoje ir saloje išties skiriasi. Kreta yra Graikijos provincija – sala atskirta nuo žemyno, joje nėra didelių miestų, todėl išvykas reikia itin planuoti.

„Čia nėra taip, kaip Lietuvoje, kai gyvendamas nedideliame mieste, pavyzdžiui, Vievyje ar Elektrėnuose, gali labai greitai pasiekti Kauną ar Vilnių bei nueiti į koncertą ar spektaklį. Šiuo klausimu Kreta yra labai ribota. Norint patekti į kultūrinį renginį ar praplėsti akiratį, mums reikia važiuoti į žemyną. Vis dėlto neseniai Kretoje buvome operoje – tai buvo milžiniškas įvykis, nes įprastai dėl operos reikia plaukti ar skristi į Atėnus.

Kretiečiai yra labai tradiciniai žmonės, labai vertinantys savo tradicijas.Mėgstu juokauti, kad jeigu į Kretą atskristų koncertuoti Taylor Swift ar Katy Perry, jos koncertuotų bare, o jeigu atvyktų Giannis Haroulis – koncertuotų tik stadionuose. Jis atlieka liaudies muziką ir kuria savo dainas liaudiškų dainų motyvais. Įsivaizduokite, jeigu Veronika Pavilionienė dainuotų tik stadionuose, nes kitur netilptų jos žiūrovai.

Per vestuves čia neišgirsi šiuolaikinės pop muzikos, visi šoka liaudiškus šokius ir groja liaudišką muziką. Tačiau norėdami „pasikultūrinti“ skrendame į žemyną, kur visko pilna. Aišku, tai darome tik žiemą, nes vasarą mes dirbame“, – šypsosi vyras.

Labiausiai pasiilgsta rasos

Audrius su žmona Jurgita rengia ir Kretoje gyvenančių lietuvių susitikimus. Vieno iš jų metų, jie svarstė, ko trūksta gyvenant saulėtoje saloje:

„Kartą su Kretos lietuviais darėme susitikimą ir diskutavome, ko labiausiai pasiilgtame būdami čia. Vieni sakė, kad berželių, nes čia jų neturi. Kažkas kitas sakė, kad juodos duonos labai pasiilgsta, tad skrisdamas iš Lietuvos įsidedu juodos duonos ir žinau, kam ją vežti. Kažkas pasiilgsta varškės, nes čia ją galima įsigyti tik egzotinių prekių parduotuvėse.

Man labiausiai gaila, kad čia nebūna rasos. Prisimenu, kai vasaromis Lietuvos kaime bėgdavau ryte basomis per žolę ir jausdavau rasos vėsą. Kažkodėl esu išsaugojęs šį jausmą. Vienu momentu pagalvojau, kad čia praktiškai nebūna rasos, tik labai retais atvejais pavasarį. Čia ir tos žolės nedaug, prie kokios mes esame įpratę, nebent ji būna pasodinta. Kartais mums pavyksta rugpjūtį ištrūkti į Lietuvą, tad būna vienas malonumas įmerkti kojas į rasotą žolę“, – pasakoja Audrius.

Visgi paklausus, ar kada nors su žmona planuoja grįžti į Lietuvą, vyras sako, kad kol kas to planuose nėra, tačiau sakyti, kad niekada negrįš irgi negali:

„Mes sakome, kad niekada negali sakyti niekada. Lietuvoje buvome įsikūrę, turėjome ir vis dar turime būstą, sakėme, kad tikrai niekur nebekeliausime. Rimtai su žmona nesėdime ir nesvarstome, kad gal reikia grįžti, nes čia yra įdėtas nemažas įdirbis. Mano akimis dar yra ir darbų, kuriuos reikia padaryti. Su Lietuva nesame ryšių nutraukę tikrai nesame nutraukę, todėl nesakome, kad niekada negrįšime“.

