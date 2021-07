Lietuvis gydytojas įspėja atostogaujančius: nekartokite kelių klaidų

Gydytojas psichiatras nurodo, kad du kartus per metus rekomenduojama turėti bent dviejų savaičių nepertraukiamas atostogas. J. Fugalis priduria, kad „nepertraukiamos atostogos“ reiškia, kad atostogos turi būti skirtos poilsiui, o ne užsilikusių „reikaliukų“ tvarkymui.

„Jei reikalų ministerija reikalauja didesnio jūsų indėlio, paskirkite tam papildomo laiko ne šių dviejų savaičių metu“, – nurodo jis.

Taip pat net ir „trumpas palėkimas“ iki darbo jau yra trūkis atostogose. O tiems, kurie mano, kad vienas trumpas apsilankymas darbe nieko nereiškia, gydytojas atsako, kad „biški“ nėščių žmonių nebūna“.

„Telefoniniai „reikalų derinimai“ irgi yra darbas. O tai kaip man susireguliuoti tą ar aną, galite klausti. Nežinau, atsakyčiau“, – savo facebooke rašo gydytojas.

Tačiau jis priduria, kad darbo neatlikimas ir išėjimas atostogų nekeliant ragelio yra atsakomybės vengimas, o ne rūpinimasis savo poilsiu.

Tinkamas fizinis poilsis

Gydytojas psichiatras skatina tinkamai įvertinti ir fizinį krūvį: „Arklių paleidimas arba plaukų nusirovimas taip pat yra fizinis krūvis organizmui – tai apsunkina kūno gebą pailsėti“.

Jis priduria, kad kraujagyslės lėčiau per atostogas nekalkėja, kepenys riebėja tokiu pat greičiu, kaip ir visais likusiais mėnesiais: „Tiesa, savęs prievartavimas bėgti ant bėgtakio ar „pumpuoti štangą“ nebūtinai yra poilsis, tačiau galima sugalvoti įvairių prasmingų veiklų – 10 ir daugiau kilometrų per dieną pėsčiomis, hike'inimas kalnais ar važiavimas dviračiu į gražias vietas“.

Taip pat nepamirškite ir miego. Jeigu svajojate per atostogas išsimiegoti už visus metus, reikėtų sugalvoti naujų svajonių: „Paros ritmas turėtų būti maksimaliai panašus į jūsų gyvenimo ritmą. Jei jūsų miego ciklas padrikas visus metus, to kompensuoti per 2 savaites, deja, nepavyks, reikėtų pasvarstyti apie gyvenimo būdo korekcijas.

REKLAMA

Taipogi, ėjimas 3 valandą nakties miegoti ir kėlimasis 13 valandą poilsio „nepriduoda“. Miego higienos taisyklės sako, kad net atostogų ar savaitgalių metu kėlimasis neturėtų būti 1 ar 2 valandomis vėlesnis nei kasdien“.

Gydytojas priduria, kad miegui kokybės alkoholis ne tik neprideda, bet ir jam kenkia.

Mokykitės nuobodžiauti

Pasak J. Fugalio labai svarbu mokėti pabūti su savimi, pasvajoti, o kartais ir panuobodžiauti. Atostogos tam išties puikus metas: „To mokytis galima pradėti atostogų metu. Būtų verta neprisiplanuoti tiek veiklų, kiek neįmanoma suspėti bei tiek, jog neliktų laiko ramiam pasibuvimui.

Gebėjimas atsipalaiduoti ir savęs nenuplakti už to ar ano pliuso neužsidėjimą atostogų metu yra esminis dalykas, nes poilsis turėtų būti ne check list'as.

Būtų verta pamąstyti apie laiko skyrimą sau artimiems žmonėms. Mokymasis kalbėtis ne tik apie buitinius dalykus ir rutiną gali padėti jūsų santykiams“.

Taip gydytojas sako, kad kartais gražios vietos stebėjimas plika akimi kelia daugiau pasitenkinimo nei per fotoaparato objektyvą.