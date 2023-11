REKLAMA

Geriausiais pasiūlymais suskumba pasinaudoti iš anksto

Didžiausio Baltijos šalyse kelionių organizatoriaus „Novaturo“ produkto vystymo specialistė Vaida Kacucevičienė pastebi, kad susidomėjimas kelionių į kalnus pasiūlymais kiekvienais metais auga, tad laimi tie, kurie keliones rezervuoja iš anksto – jie gali rinktis iš didžiausios kelionių datų bei viešbučių pasiūlos ir užsitikrinti geriausios kainos garantiją.

Nors vietos į artėjančio žiemos sezono slidinėjimo keliones sparčiai tirpsta, neatidėliojantys atostogų planų dar spės surasti patrauklių pasiūlymų. Ketinančius keliauti į Austriją V. Kacucevičienė ragina ypatingai suskubti ir savo svajonių atostogomis pasirūpinti jau dabar. Slidinėjimo sezonas čia nėra ilgas, o norinčių atostogauti būtent šioje kryptyje kasmet vis daugėja.

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Lietuviai graibsto slidinėjimo atostogas – norinčius pramogauti geriausiuose Austrijos kurortuose ragina paskubėti

„Puiki naujiena mūsų klientams, jog praplėtėme savo pasiūlą ir šiai žiemai pristatėme dar vieną slidinėjimo kryptį – Austriją, kurią lojalūs mūsų klientai jau yra atradę ir anksčiau. Pirmieji lėktuvai į Austrijos Zalcburgo regioną iš Lietuvos pakils 2024 metų vasario 3 dieną ir keleivius kartą per savaitę skraidins tik iki vasario 17 dienos. Skubantiems žiemos atostogomis pasimėgauti anksčiau, siūlome ir skrydžius iš Latvijos – iš čia pirmieji keliautojai bus skraidinami jau nuo sausio 6 dienos“, – sako V. Kacucevičienė.

Austrija – kalnų rojus ne tik patyrusiems slidininkams

Grožiu paperkantys ir nuostabias slidinėjimo trasas bei pramogas siūlantys Italijos ir Prancūzijos kurortai jau turi savo ištikimų gerbėjų ratą, tačiau galimybė šiais metais aplankyti Austrijos slidinėjimo kurortus tarp „Novaturo“ klientų sulaukė išskirtinio lietuvių dėmesio –vietos lėktuvuose ir populiariausiuose viešbučiuose greitai tirpsta.

„Lietuvos slidininkai Austriją jau seniai pamėgę dėl netolimo atstumo, puikiai paruoštų ir prižiūrėtų trasų bei gerai apgalvoto modernių keltuvų tinklo. Austrijos slidinėjimo kurortuose dažniausiai įrengtos raudonos ir mėlynos trasos, tačiau slidinėjimo malonumą čia atras ir juodų trasų gerbėjai, ieškantys ekstremalesnių pojūčių. Be to, Austrijos slidinėjimo kurortuose gausu restoranų ir barų, kuriuose organizuojami „Apre Ski“ vakarėliai, o norintieji gali ne tik paslidinėti, bet ir geriau pažinti šalį – šalimais populiariausių kurortų įsikūrę nuostabūs Zalcburgo ir Insbruko miestai bei daugybė mažesnių, tačiau autentiškumu žavinčių miestelių“, – pasakoja V. Kacucevičienė.

Tvarka ir švara išsiskiriantys Austrijos kurortai pritaikyti ne tik patyrusiems, bet ir pradedantiesiems slidininkams, todėl šią kryptį žiemos atostogų metu neretai renkasi ir šeimos su vaikais. Čia visuomet būsite apsupti vietinių gyventojų svetingumo ir galėsite įvertinti aukštos kokybės paslaugas.

Be to, Austrija garsėja išvystyta slidinėjimo abonementų sistema. Pavyzdžiui, įsigijus „Super Ski card“ abonementą, galima slidinėti 22-juose slidinėjimo kurortuose ir mėgautis net 2815 kilometrų besidriekiančiomis trasomis. Apsistojusiems Zell am See kurorte verta pasidomėti „Ski Alpin Card“ abonementu, suteikiančiu galimybę papildomai slidinėti Kaprune bei Saalbach kurorte.

Viešbučių kokybei skiriamas ypatingas dėmesys

Slidininkams, kuriems nereikia ekstremalių slidinėjimo trasų, ar šeimoms su vaikais „Novaturo“ atstovė rekomenduoja apsistoti Zell am See, Kapruno ar Bad Gasteino kurorte. Pastarasis visoje Austrijoje garsėja ir kaip sveikatingumo oazė, tad čia pasimėgauti atostogomis galės ne tik slidininkai.

Ekstremalesnį slidinėjimą mėgstantiems slidininkams, norintiems plataus trasų pasirinkimo, turėtų patikti kalnų peizažais užburiantis Mayrhofeno kurortas. Stiprių pojūčių mėgėjams čia įrengtas nusileidimas „Harakiri“ trasa – pačia stačiausia Austrijoje ir reikalaujančia rimto pasirengimo bei sportinės ištvermės.

Nežinantiems, nuo ko pradėti rinktis viešbutį, V. Kacucevičienė pataria pirmiausia atkreipti dėmesį į jo lokaciją: koks atstumas nuo keltuvo, kiek teks keliauti iki „skibus“ stotelės ar yra „ski in-out“ galimybė. Pagalvoti verta ir apie papildomus viešbučio privalumus, juk po slidinėjimo tikrai būtų smagu atsigauti viešbučio sveikatingumo centre ar pasikaitinti pirtyje.

„Gali būti, kad konkretus jūsų pasirinktas viešbutis sezono įkarštyje laisvų vietų neturės, tačiau galite drąsiai rinktis siūlomas alternatyvas, nes visi viešbučiai savo kategorijoje išlaiko panašius standartus, tarp jų nėra kokybinės atskirties. Mūsų specialistai kruopščiai atrinkę geriausius variantus. Austrijos kalnuose vasaris – pats aktyviausias, tad dėl nuolatos augančios paklausos viešbučių pasirinkimas tuo metu sparčiai mažėja. Planuojantiems slidinėjimo atostogas dar šią žiemą, siūlome nedelsti ir viešbutį užsisakyti jau dabar“, – sako produkto vystymo specialistė.

Tarp rekomenduojamų viešbučių V. Kacucevičienė išskiria saulėtoje Bad Gasteino kurorto pusėje įsikūrusį 3 žvaigždučių „boutique“ tipo viešbutį „Lindenhof“. Keliautojų puikiai įvertintas viešbutis siūlo gerą kainos ir kokybės santykį bei skirtingo dydžio jaukiai įrengtus kambarius, tad čia apsistoti gali ne tik poros, bet ir šeimos su vaikais.

Tarp patrauklių pasiūlymų, kuriais verta pasinaudoti dar šiais metais – centrinėje, ramioje Brucko kurorto vietoje įsikūręs 3 žvaigždučių viešbutis „Sporthotel Kitz“. Viešbutis siūlo modernius ir patogius kambarius su balkonais arba terasomis, o slidininkų autobusų stotelė įrengta vos 50 metrų nuo viešbučio.

Ketinantys apsistoti Bad Hofgasteino kurorte tikrai įvertins 4 žvaigždučių „Sonnenhotel Zum Stern“ viešbučio privalumus. Prie pat viešbučio įkurta autobusų stotelė slidininkams, o atsipalaiduoti vakare galėsite viešbutyje įrengtame dengtame baseine.

Patrauklių pasiūlymų dar likę ir Kapruno kurorte. 4 žvaigždučių viešbutis „Tauern Spa“ turi vieną moderniausių Austrijos SPA centrų, o savo svečius stebina kokybiškai įrengtais jaukiais kambariais ir puikiu maistu garsėjančiu restoranu.