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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

„Lidl“ skelbia savaitgalio akcijas: kai kurių produktų kainos maloniai nustebins

REKLAMA / 2026-09-18 11:06 / šaltinis: tv3.lt
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Šio savaitgalio pirkiniams žemų kainų prekybos tinklas „Lidl“ paruošė išskirtinių pasiūlymų. Rugsėjo 19-20 dienomis pagrindiniu „Supersavaitgalio“ akcentu taps lietuviškos morkos už ypatingą kainą. Sutaupyti bus galima ir renkantis kitus savaitgalio pirkinius – sviestą, greitai paruošiamą lazaniją ar ledus.

Apsipirkimas LIDL

Šio savaitgalio pirkiniams žemų kainų prekybos tinklas „Lidl“ paruošė išskirtinių pasiūlymų. Rugsėjo 19-20 dienomis pagrindiniu „Supersavaitgalio“ akcentu taps lietuviškos morkos už ypatingą kainą. Sutaupyti bus galima ir renkantis kitus savaitgalio pirkinius – sviestą, greitai paruošiamą lazaniją ar ledus.

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Lietuviškų morkų kilogramas pasinaudojus „Lidl Plus“ programėle kainuos net 43 proc. pigiau – 0,39 euro. Morkos pirkėjų krepšeliuose populiarios ištisus metus, tačiau ankstyvą rudenį galima mėgautis šviežiu vietiniu jų derliumi.

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Norintiems savaitgalį prie viryklės praleisti kuo mažiau laiko „Lidl“ pasiūlys „Chef Select“ lazaniją „Bolognese“ su kiauliena. Su „Lidl Plus“ programėle ją bus galima įsigyti vos už 3,19 euro, arba 41 proc. pigiau.

Kepiniams, pusryčiams ar kitiems savaitgalio patiekalams pravers ir 82 proc. riebumo „Pilos“ sviestas. 300 gramų pakuotė kainuos tik 1,45 euro. O desertui „Lidl Plus“ naudotojai galės rinktis įvairių skonių „Gelatelli“ ledus, kuriems bus taikoma net 30 proc. nuolaida. 

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Šie „Supersavaitgalio“ pasiūlymai – tik dalis galimybių sutaupyti naudojantis „Lidl Plus“ programėle. Jos naudotojų kiekvieną savaitę laukia nauji pasiūlymai ir nuolaidų kuponai, o pasiekus mėnesio apsipirkimo tikslus galima gauti ir papildomų nuolaidų. Programėlėje taip pat galima rasti skaitmeninius pirkinių kvitus ir jų istoriją, savaitinius kainų leidinius bei specialius „Lidl“ partnerių pasiūlymus.

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Rudeniška idėja – kreminė keptų morkų sriuba

Atėjus rudeniui norisi vis daugiau šiltų patiekalų, o sezoninės daržovės suteikia daugybę galimybių juos paruošti paprastai ir nebrangiai. Vienas iš būdų panaudoti morkas – iš jų išvirti tirštą kreminę sriubą. Orkaitėje iškeptos morkos įgauna sodresnį skonį, o sviestas ir imbieras jį dar labiau paryškina.

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4 porcijoms reikės:

  • 800 gramų morkų;
  • 1 svogūno;
  • 2 česnako skiltelių;
  • maždaug 20 gramų šviežio imbiero;
  • 30 gramų sviesto;
  • 700 mililitrų daržovių sultinio;
  • 100 mililitrų grietinėlės;
  • 1 valgomojo šaukšto aliejaus;
  • druskos ir pipirų;
  • mėgstamų žalumynų.

Gaminimas:

Morkas nulupkite, supjaustykite stambesniais gabalėliais ir kartu su ketvirčiais supjaustytu svogūnu sudėkite į kepimo skardą. Apšlakstykite aliejumi, pagardinkite druska bei pipirais ir kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 25–30 minučių, kol daržovės suminkštės ir lengvai apskrus.

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Puode ištirpinkite sviestą, trumpai pakepinkite smulkintą česnaką ir tarkuotą imbierą. Sudėkite iškeptas morkas bei svogūną, supilkite sultinį ir pavirkite apie 10 minučių. Sriubą sutrinkite iki vientisos konsistencijos, supilkite grietinėlę ir dar kartą pašildykite. Jei reikia, pagardinkite druska ir pipirais.

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Patiekdami sriubą galite pagardinti šlakeliu grietinėlės, žalumynais ar skrudintomis sėklomis. Prie jos taip pat puikiai tiks traškios duonos riekelė.

Skanaus!

Ypatingas savaitgalio kainas pirkėjai ras visose 87 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Raseiniuose, Molėtuose, Jurbarke ir Garliavoje.

Gairės:
Vilnius
Klaipėda
lidl
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Gairės:
Vilnius
Klaipėda
lidl
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