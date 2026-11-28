Kviečiame ne tik pamatyti, kaip R. Šakalytė-Jakovleva keitėsi bėgant metams, bet ir prisiminti jos kelią į televiziją!
O jau šį lapkričio 28-osios, šeštadienio, vakarą R. Šakalytė-Jakovleva kartu su kitais vedėjais sveikinsis su TV3 žiniasklaidos grupės projekto „Išsipildymo akcija“ paramos koncerto žiūrovais. Įsijunkite ir stebėkite jį tiesiogiai nuo 19.30 val. per TV3 televiziją!
Renatos Šakalytės-Jakovlevos kelias į televiziją
Kaip anksčiau apie savo kelią TV3 televizijoje yra pasakojusi pati R. Šakalytė-Jakovleva, jis prasidėjo prabėgus nedaug laiko po studijų pabaigos.
„Atėjau į televiziją neseniai pabaigusi žurnalistikos institutą Vilniaus universitete, komunikacijos fakultete. Prieš tai trejus metus dirbau radijuje. Taigi pakliuvau į visiškai man naują sritį, nes televizijoje neturėjau jokios patirties – nei kaip reporterė, nei kaip vedėja.
Viskas buvo vienu ypu, viskas nauja, viską galėjau kabinti tiesiog saujom, glėbiais. Ta patirtis buvo didžiausias variklis, didžiausia motyvacija daryti viską negailint nei savęs, nei laiko. Iki šiol vis atrandu ką nors naujo“, – yra pasakojusi moteris.
Atėjusi į televiziją ji išbandė ne vieną rolę: „Iš pradžių dirbau vakaro žinių vedėja, vėliau taip pat rengiau žinių reportažus – man buvo įdomu.
Kiekviena patirtis man labai svarbi, labai vertinga – džiaugiuosi, kad televizijoje dirbu išbandžiusi daug dalykų.
Kaip renginių vedėja atsiskleidžiau per visišką atsitiktinumą. Vienam projektui jau buvo numatyti vedėjai, tačiau netikėtai prireikė vieną jų pakeisti – tą vietą užėmiau aš. Tada tai buvo netiesioginis eteris, tačiau streso užteko mėnesiui.“
Per daugybę metų R. Šakalytė-Jakovleva jau tapo puikiai atpažįstamų TV3 žiniasklaidos grupės projektų „Išsipildymo akcija“ ir „Lietuvos garbės“ vedėja.
Dabar TV3 televizijos žiūrovai ją kiekvienos darbo dienos vakarą mato „TV Pagalbos“ studijoje, kur ji padeda narplioti sudėtingiausias gyvenimo istorijas.
O naujienų portalo tv3.lt laidoje „Pasikalbėkim“ su R. Šakalyte-Jakovleva susėda pasikalbėti patys įdomiausi pašnekovai.
Paramos projekto „Išsipildymo akcija“ koncertas – jau šiandien, šeštadienį, nuo 19.30 val. per TV3.
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16.30 val. per TV3 televiziją!
Tinklalaidę „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Antradieniais 19 val. – ir TV3 „YouTube“ kanale!
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