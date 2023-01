Kelionių planavimo metas: ekspertai pataria, kaip sutaupyti renkantis atostogas

REKLAMA

„Novaturo“ pardavimų direktorės R. Barisienės teigimu, šiuo metu poilsiui keliautojai dažniausiai renkasi sezonines slidinėjimo kryptis, taip pat egzotines šalis bei artimesnius šiltuosius kraštus. Planuojantiems atostogas ekspertė pataria gerai apgalvoti, kokių pramogų ieškosite pasirinktoje kryptyje, o norintiems ne tik gerai praleisti laiką, bet ir sutaupyti, ji siūlo pasinaudoti paskutinę sausio savaitę jau tradiciškai siūlomomis įvairiomis kelionių nuolaidomis.

Sausio pabaiga – specialių pasiūlymų laikas

Pasak R. Barisienės, sausio pabaigoje vykstančios kelionių mugės – puikus metas susiplanuoti norimas atostogas ir susipažinti su naujomis kryptimis. Be to, norint susiplanuoti kelionę tai galima patogiai padaryti ir internetu.

„Jei šiuo metu planuojate atostogas, sausio paskutinę savaitę turėtumėte pasižymėti kaip tą, kurios metu neabejotinai išsirinksite sau tinkamą pasiūlymą ir norimą kelionę pigiau. Ir patys esame parengę specialių pasiūlymų poilsinėms, egzotinėms bei pažintinėms kelionėms tiek lėktuvu, tiek autobusu. Turime ir įvairių unikalių paketų, pavyzdžiui, skirtų poroms, šeimoms ar mėgstantiems aktyvų poilsį“, – sako kelionių ekspertė.

Ieškantys būsimų kelionių „Novaturo“ klientai gali rinktis iš 30 skirtingų pasaulio šalių, o artėjančios vasaros planuose – 15 krypčių paletė. „Norinčių aktyvių atostogų laukia daugiau nei 100 pažintinių kelionių maršrutų, kuriuose keliautojais rūpinasi solidžią patirtį sukaupę atstovai užsienyje. Nuolaidos taikomos ir šiuo sezonu itin aktualioms slidinėjimo bei darbostogų kryptims, taip pat grupinėms kelionėms“, – sako R. Barisienė.

Poilsinės kelionės – ir pabėgimui nuo žiemos, ir vasaros atostogoms

Kaip pastebi didžiausio lietuviško kapitalo kelionių organizatoriaus „Novaturas“ pardavimų direktorė, poilsinės kelionės metų pradžioje išlieka vienos populiariausių, be to, jas lietuviai iš anksto užsisakinėja ir vasaros laikotarpiui. „Dar spalio mėnesį pradėjome šių metų vasaros sezono išankstinius pardavimus ir pristatėme visas kryptis. Daug dėmesio skyrėme tiems kraštams, kurie keliautojams dėl kainos ir kokybės santykio yra patraukliausi, be to, juos pasiekti galima vos per tris valandas. Tai – Turkija bei Graikija. Nors išankstinių pardavimų rezultatai rodo, kad šios kryptys išliks vienos populiariausių, fiksuojame didelį susidomėjimą ir kitomis kryptimis, tokiomis kaip Juodkalnija, Bulgarija, Tunisas, Portugalija, Italija. Po pertraukos šiais metais į poilsinių kelionių paketus sugrįžo ir kultūrinius potyrius žadanti Barselona“, – populiariausias kryptis vardija R. Barisienė.

Žiemos metu keliautojai mielai renkasi Egiptą, Tenerifę, Madeirą bei egzotines kryptis. „Norintys pabėgti nuo lietuviškos žiemos dažnai keliauja į vulkanines salas – Tenerifę bei Madeirą, kuriose kiekvieną sužavi įspūdinga gamta. Čia galima ne tik ilsėtis prie vandenyno ar baseino, bet ir leistis į kalnų žygius bei grožėtis atsiveriančiais horizontais“, – priduria „Novaturo“ pardavimų direktorė.

Išsiilgusiems egzotinių kraštų – nuo Bali iki Seišelių

Renkantis iš egzotinių kelionių R. Barisienė pataria apgalvoti, kokių pramogų bei poilsio norėtumėte – tai padės lengviau apsispręsti ir išsirinkti geriausią atostogų kryptį. „Keliautojų, kurie renkasi ilgesnes atostogas egzotiniuose kraštuose, daugėja. Jei pandeminiu laikotarpiu ir dar metus po jo keliautojai nesiryžo vykti į tolimiausius žemynus, šiuo metu jaučiamas didelis susidomėjimas būtent egzotinėmis kryptimis. Tokiems keliautojams siekiame pasiūlyti vis platesnį krypčių asortimentą.“

Šiuo metu „Novaturas“ siūlo keliones į Tailandą, Balį, Kubą, Maldyvus, Seišelius, Meksiką, Mauricijų, Zanzibarą ir Šri Lanką, o sausio mėn. pradėti skrydžiai į Karibų jūros regione esančią Dominikos respubliką. Šiais metais keliautojai taip pat bus skraidinami į Indiją, JAV bei Australiją.

Planuojantiems vykti į egzotinę kelionę R. Barisienė rekomenduoja pasitikrinti paso galiojimo laiką, pasidomėti reikiama vakcinacija bei įsigyti kelionės draudimą. „Be to, keliaujant į egzotinę kryptį svarbu iš anksto pasidomėti ir tos šalies kultūra, kad atvykus nebūtų stipraus kultūrinio šoko, o kartu pavyktų pasigilinti į unikalius skirtumus. Taip pat reikėtų nusiteikti ir ilgesniam skrydžiui, tačiau po to laukiantys įspūdžiai atperka ilgesnę trukmę – tuo dalinasi ir mūsų keliautojai“, – pasakoja R. Barisienė.

Slidinėjimo kelionės – iki kovo pabaigos

Norinčių pasimėgauti aktyvesnėmis atostogomis ir žiemos sportu kalnuose šiais metais laukia net trys slidinėjimo kryptys: Prancūzijos Alpės (Lionas), Italijos Alpės (Bergamas) bei Pirėnų kalnai (Andora). „Nuo sausio mėnesio slidininkai jau keliauja į Italijos bei Prancūzijos Alpėse įsikūrusius kurortus, o visą vasario mėnesį slidinėjimo keliones vykdysime ir į Andorą. Tai – ypač romantiška kryptis, norintiems kalnuose atšvęsti Valentino dieną. Tuo tarpu į Italiją slidinėjimo entuziastus skraidinsime net iki kovo pabaigos“, – sako R. Barisienė ir pastebi, jog slidinėjimo kelionių apimtys šiais metais didesnės nei buvo iki pandemijos.

Slidinėjimo kurortą „Novaturo“ pardavimų direktorė pataria rinktis pagal savo slidinėjimo lygį: „Vienuose slidinėjimo kurortuose rasite daugiau trasų patyrusiems slidininkams, kituose – daugiau trasų ir veiklų pradedantiesiems ar šeimoms su mažais vaikais. Vykstantiems slidinėti pirmą kartą labiausiai tinka tie kurortai, kurie turi daugiau mėlynų trasų, tinkamų saugiai mokytis čiuožti ir nepatirti traumų. Italijoje slidinėjimo kurortai įsikūrę Klintinėse ir Dolomitinėse Alpėse. Klintinėse Alpėse rasite Bormio ir Livinjo kurortus, o Dolomitinėse – Val di Fassa, Val Di Sole ir Madonna di Campiglio. Andoros slidinėjimo kurortai vertinami kaip vieni geriausių Europoje mokytis slidinėti, tuo tarpu baltu sniegu padengtos Prancūzijos Alpės – viena gražiausių slidinėjimo vietų pasaulyje.“

Pažintinėse kelionėse – naujas požiūris į pažįstamų šalių kultūrą

Šių metų atostogų sezonui „Novaturas“ siūlo plačią pažintinių kelionių lėktuvu ir autobusu pasiūlą: „Keliautojams siūlome įspūdžių pasisemti populiariose Europos kryptyse: Juodkalnijoje, Ispanijoje, Kroatijoje, Egipte, Portugalijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Maltoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Turkijoje. Taip pat aktyviems keliautojams, turintiems kelionei daugiau laiko, rekomenduojame aplankyti Madeirą, Jordaniją, Izraelį, Maroką, Indiją ar Šri Lanką.“

R. Barisienė pastebi, jog pažintinės kelionės vis labiau populiarėja, nes keliautojai lengviau randa laiko trumpoms, dažniausiai ilgojo savaitgalio trukmės kelionėms. Jų metu iš didelę patirtį turinčių kelionių vadovų galima sužinoti įdomiausius faktus apie lankomas šalis.

Trumpiems pabėgimams keliautojai dažnai renkasi Romą, Paryžių, Stambulą ir kitus Europos miestus. Populiarios ir tos šalys, kurios garsėja ne tik puikiu poilsiu, bet ir turtinga istorija. „Pavyzdžiui, Egipte ištisus metus vyrauja šiltas klimatas, o šalis yra vos už keturių valandų skrydžio nuo Lietuvos. Tokios atostogos gali būti turtingos ne tik poilsio, bet ir kultūrine prasme, nes Egiptas siūlo pažinti istorinius miestus, piramides bei kruizą Nilu. Išplaukę į tokią kelionę keliautojai aplanko šalies sostinę Kairą, kuriame galima pamatyti įspūdingas Gizos piramides, taip pat Aleksandro Makedoniečio įkurtą miestą Aleksandriją, svarbų turizmo centrą – Asuaną bei kitas istorines Egipto vietas“, – pasakoja ekspertė.

Darbostogos – ne tik motyvuoja, bet leidžia atsipūsti

„Novaturo“ pardavimų direktorė patvirtina, kad pandemijos metu ypač išpopuliarėjo darbostogos, kai komandos iš 10-12 ar daugiau asmenų į užsienį vyksta derinti darbo bei poilsio.

„Pastebėjome, jog po pandemijos vis daugiau įmonių darbostogas įtraukia į darbuotojų motyvacines programas. Darbuotojai, kuriems suteikta tokių kelionių galimybė, jaučiasi labiau įvertinti bei motyvuoti, dėkingi darbdaviui už suteiktą galimybę pabėgti nuo kasdienės rutinos ir darbą derinti su poilsiu. Trumpoms motyvacinėms kelionėms įmonės dažnai renkasi populiariausias šiltų atostogų kryptis. Dažniausiu pasirinkimu tampa Graikija, Turkija, Egiptas, Tenerifė, Madeira, Italija, Ispanija, Bulgarija, Juodkalnija, tačiau populiarios ir egzotinės kryptys“, – dalinasi R. Barisienė.

Populiarios išlieka ir kelionės grupėms

R. Barisienė priduria, jog šiuo metu sparčiai populiarėja ir gamtos pažinimo kelionės grupėms. Į tokias aktyvias keliones dažnai vyksta ne tik įmonės, bet ir neformalioje aplinkoje bendruomenes kuriantys žmonės, pavyzdžiui, įvairūs kolektyvai, turintys bendrą hobį.

„Po pandemijos, kai daug laiko praleidome gamtoje, išryškėjo tendencija, jog žmonės vis labiau atsisuka į gamtą ir ieško žygių galimybių kalnuose. Aktyviam poilsiui lauke žmonės keliauja į Sakartvelą, Norvegiją, Juodkalniją, Italiją, Austriją, Madeirą. Pastebime, kad ūkininkai kelionės metu nori užsukti į vietinius ūkius, verslus, dalyvauti vynuogių nuėmime, kur pamato visą procesą iš šalies. Kelionių grupėms metu programą papildome įvairiausiomis edukacinėmis veiklomis“, – sako „Novaturo“ pardavimų direktorė, kviečianti rinktis asmeninius lūkesčius atitinkančių kelionių patirtis.

