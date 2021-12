Kaunietė nebežino kur kreiptis: pelės lipa per langus, baisu ir koją bute padėti

„Matot, aš gyvenu Šilainiuose ir jau metus laiko mes kenčiam nuo pelių. Pelės puola butus, rūsį, puola laiptinę. Skambinta ir administruojančiai kompanijai „Mano būstas“, ir policiją kvietėm, bet nieks nieko nepadaro“, – įsisenėjusią problemą pradėjo pasakoti moteris.

„Esmė yra tokia, kad antrame aukšte gyveno jauna šeima, bet mama mirė ir sūnus pradėjo gerti. Pradėjo gerti ir nežinau kažkas atsitiko su psichika ir pernai visus žiemos mėnesius gyvenom su atidarytais langais. Jo langai buvo atidaryti, laiptinėj irgi, nes buvo didelė smarvė iš to buto.

Nuo tos smarvės esu kvietusi ir policiją, nes galvojom kad jis numirė. Policija ir gaisrinė atvažiavo, lipo per langus, nes tie langai visus metus atidaryti, ir žiemą, ir vasarą. Ir jie lipo su dujokaukėm, nes nuo tos smarvės neįmanoma buvo kvėpuot ir eit į butą“, – nosį riečiantį scenarijų dėliojo ji.

Tiesa, vyras rastas gyvas, o dėl kvapą gniaužiančios smarvės policijos pareigūnai nieko padaryti negalėjo, nes veiksmas vyksta esą privačioje teritorijoje. Moters teigimu, su smarve gyventi tenka iki šiol, bet nutiko dar blogesnis dalykas – iš apleisto buto pradėjo veistis pelės, kurios kopia namo sienomis ir lenda į kitus butus, graužia daiktus ir laksto žmonėms po kojomis.

„Vasario mėnesį atsirado pelės. Atėjau į savo balkoną ir čia visos mano gėlės buvo apgraužtos. Pelės paliko ir išmatų, ir jų čia tiek daug, kad tiesiog per kojas bėgioja. Visur išdėjau nuodus, pelėkautus. Kaip supratau, tos pelės bėga iš to vyro buto, nes kai atidarai langus, jog tiesiog lipa per juos, bėga į kambarius, laksto balkone, o prasivėdinti tai reikia, nes ir smarvė toliau išlikusi.

Šiaip ne taip aš atsikračiau su nuodais ir kitais dalykais tų pelių, bet žinot, ateini namo ir guli pelė prie sofos pavyzdžiui, nes numirė nuo nuodų. Bute smarvė, nes jos kažkur nudvėsusios“, – apie nepavydėtiną kasdienybę pasakojo kaunietė.

Prieš gerą mėnesį keturkojai graužikai ir vėl užpuolė šilainiškės butą. Nors moteris pasitelkė įvairias priemones, kad graužikus išnaikintų, jos teigimu, prisivalgiusios nuodų pelės po butą vaikšto leisgyvės ir kaip naminiai gyvūnėliai sekioja ją po namus.

„Einu į tualetą, o šalia durų tupi pelė. Aš labai jautri tokiems dalykams, aš geriu vaistus raminančius, nes negaliu žiūrėt, aš ją uždengiu su sloiku (stiklainiu – aut. past.), aš gyvenu viena, nežinau ką daryt su ja. Negaliu šito dalyko pakęsti ir bijau stoti kur nors, kad neatsistočiau ant tos pelės. Jos gi ligas nešioja. O peles randu net spintutėje, kur laikau kavą, maistą, prie kruopų. Nu visur jų pilna“, – pasakojo išsigandusi moteris.

Tęsiasi jau metus

Kaunietė esą kreipėsi ir į pastatą administruojančią įmonę „Mano būstas“, paaiškino, kad yra higieninės normos ir kad į privačią valdą turėtų kas nors nueiti, jei situacija yra nevaldoma ir tampa ekstremali, kad policija turėtų tvarkyti tokią betvarkę, tačiau pagalbos daug nesulaukė. Anot kaunietės, įmonė teigė išsiuntusi įvairioms institucijoms užklausas, tačiau per metus laiko niekas nepasikeitė.

„Mano būstas“ pasakė, kad išsiuntė į savivaldybę laišką, į seniūniją, bet klausė, gal mes patys galim surinkt kaimynų parodymus. Ar gali negali užeiti ir panašūs susirašinėjimai. Tai tęsiasi jau metus laiko, atseit rūsy vyko kažkokia dezinfekcija, bet pelės veisiasi tai antram aukšte, toj landynėj ir tos pelės vaikšto per sienas į kitus butus“, – nusivylimo neslėpė moteris.

Problemos kyla ne tik dėl pelių ir baisios smarvės, bet, anot kaunietės, visam namui tenka ir už šildymą brangiau mokėti, nes apsileidęs gyventojas laiko atvirus langus ištisus metus.

„Jis viską neša iš konteinerių, kiek sakė kaimynai, tai ten durų neįmanoma atidaryt, kiek yra prinešta visko. Patalų, dėžių, ten landynė gryna. Maža to, kad mes kenčiam nuo tos smarvės, bet dar kenčiam ir nuo to, kad mokam daugiau, nes jis visą laiką laiko langus atidarytus, tai visas namas už šildymą turi mokėt daugiau“, – aiškino moteris.

Pelių problemą neva pastebėjo ir pats vyriškis – pasak moters kaimynų, jis kvietėsi pagalbą, jog pareigūnai padėtų dėl pelių invazijos.

„Tas žmogus jau į žmogų nepanašus ir jis pats vieną kartą išsikvietė greitąją, policiją ir rėkė, kad jį puola pelės. Čia kaimynai pasakojo, kurie virš jo gyvena, kurie kenčia nuo kvapų ir nuo pelių. Vienu žodžiu, pelės realiai užpuolė visą mūsų laiptinę. Mes bijom, kad toliau eis tarakonai, ne pelės“, – nuogąstavimais pasidalijo moteris.