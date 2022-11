Kaunietė įkūrė Kalėdų senelio namą: čia apsilankyti norės ne tik vaikai, bet ir tėvai

Kaune gyvenanti Evelina Naujokienė pasakoja, kad rudens pradžioje jai kilo idėja Kauno gyventojams žiemos švenčių periodą padaryti dar smagesnį bei linksmesnį. Stovėjęs ilgą laiką tuščias jos šeimos pirties namelis šiemet virs tikru „Kalėdų senelio nameliu“.

„Mintis įkurti „Kalėdų senelio namelį“ kilo visai netikėtai. Vieną vakarą paprasčiausiai pagalvojau, kad reikia geram tikslui išnaudoti mūsų turimą namelį, įgyvendinti „Kalėdų senelio namo“ idėją.

Be to, mintis kilo ir todėl, kad pirties namas iš tiesų kažkuo primena savo interjeru tikrą, esantį Laplandijoje, senelio namą. Tad pati aplinka viską pamažu ir pradėjo diktuoti“, – nusišypso pasakodama ji.

Moteris sako, kad ruoštis Kalėdoms ji pradėjo nuo pat rugsėjo mėnesį. Įvairiausius rekvizitus ir dekoracijas įvairiausiuose sendaikčių parduotuvėse jai padėjo atrasti šeimos nariai. Į darbus kibo ir tėvai, ir uošviai, ir kitos giminės:

„Rinkdami dekoracijas vis žiūrėjome, kad interjeras būtų kuo labiau panašus į Kalėdų senelio namą Laplandijoje. Stengėmės atkartoti ir šviestuvus, ir krėslą bei kitus daiktus. Daug daiktų atkeliavo ir iš Danijos, o eglutėmis pasirūpinome Lietuvoje.“

Visą mėnesį svečiuose lauks Kalėdų senelis

„Kalėdų senelio namą“ aplankyti bus galima Kauno mieste, Daublio gatvėje. Evelina pasakoja, kad pasiekti jį nekils jokių sunkumų, kadangi jis yra nutolęs nuo miesto centro vos 7 minutėmis kelio.

„Namelis yra Panemunėje, gyvenamųjų namų rajone. Čia turime didžiulį mišką, prie kurio namelis ir yra. Aplinka yra iš tiesų labai patraukli šiai idėjai“, – priduria ji.

Apsilankyti ir pamatyti Kalėdų senelį bus galima nuo gruodžio 1 dienos iki pat Naujųjų metų. Kalėdų senelis vaikus priims nuo 14 iki 19 valandos kiekvieną dieną.

„Žinoma, svarbu žinoti tai, kad bus reikalinga registracija. Kaip tik nuo šiandien bus galima pamažu registruotis vizitams. Vienam vizitui bus skiriamas pusvalandis, o jo metu galės lankytis grupė iki 8 vaikų.

Be to, bus ir tam tikrų niuansų, su kuriais bus galima susipažinti registracijos formoje. Priimsime ir didesnes vaikų grupes, tačiau dėl to reikės susitarti iš anksto“, – pasakoja apie techninius aspektus E. Naujokienė.

Svarbiausias – artimas bendravimas

Pasiteiravus, ko apsilankymo metu galės tikėtis „Kalėdų senelio namo“ lankytojai, Evelina teigia, kad šis apsilankymas nebus panašus į tai, ką dažniausiai tenka patirti vaikams mokyklose ar darželiuose, kuomet atvykęs Kalėdų senelis rodo savo programą.

„Idėja yra visai kitokia. Apsilankymo metu Kalėdų senelis nerodys kažkokios programos ar mini spektaklio. Čia daugiausiai dėmesio skirsime bendravimui. Kalėdų senelis ir jo elfai papasakos lankytojams apie jo rutiną, buitį, kaip jam sekasi.

Taip pat bus galima su juo ir pabendrauti, pasakyti savo norus, perduoti laišką, padeklamuoti eilėraštį arba prisipažinti, kokias išdaigas iškrėtėte šiais metasi bei pasižadėti, kad būsite geresni (nusišypso).

Norime suteikti galimybę tiesiog leisti lankytojams pabendrauti su Kalėdų seneliu, pasifotografuoti ar pavalgyti kartu su juo kalėdinių skanumynų: sausainių, mandarinų, kakavos. Be to, kiekvienas vaikas asmeniškai gaus ir po dovanėlę. Mums svarbu perduoti jaukų, natūralų bendravimą“, – pasakoja „Kalėdų senelio namo“ idėjos autorė.

Apsilankymo kaina vienam asmeniui „Kalėdų senelio name“ – 12 eurų. Evelina teigia, kad į ją įeina ir 30 minučių trukmės apsilankymas, kalėdinių skanėstų vaišės bei dovanėlė.