Kasdien geriate kokakolą? Štai kas gali nutikti jūsų inkstams

Šie komponentai gali būti susiję su didesne tam tikrų sveikatos problemų, įskaitant inkstų akmenis ir lėtinę inkstų ligą, rizika. Tačiau svarbu pabrėžti, kad tyrimai daugiausia rodo ryšius tarp didelio saldintų gėrimų vartojimo ir sveikatos problemų, o ne įrodo, kad būtent gazuotas gėrimas tiesiogiai sukelia inkstų ligas. Tad kas vyksta organizme, kai kasdien renkamės šį gėrimą?
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
Fosforo rūgštis gali tapti papildomu krūviu
Tamsios spalvos gėrimuose dažnai naudojama fosforo rūgštis. Ji suteikia gėrimui būdingą rūgštoką skonį ir veikia kaip konservantas, rašoma verywellhealth.com.
Fosforas organizmui yra reikalingas – jis dalyvauja kaulų ir dantų struktūroje, energijos apykaitoje bei kituose procesuose. Vis dėlto organizmas turi palaikyti tinkamą fosforo ir kalcio pusiausvyrą.
Kai su maistu gaunama daug fosforo, inkstai padeda pašalinti jo perteklių su šlapimu. Sveiki inkstai paprastai su šia užduotimi susitvarko, tačiau žmonėms, kurių inkstų funkcija jau sutrikusi, fosforo perteklius gali tapti papildoma problema.
Todėl ypač atsargiai į didelį kokakolos kiekį turėtų žiūrėti žmonės, sergantys lėtine inkstų liga, diabetu ar padidėjusiu kraujospūdžiu.
Daug cukraus – dar viena priežastis sunerimti
Įprastoje saldintos kokakolos porcijoje gali būti apie 30–40 gramų pridėtinio cukraus. Reguliariai vartojant tokius gėrimus, per dieną suvartojamo cukraus kiekis gali greitai išaugti.
Ilgainiui per didelis cukraus kiekis mityboje gali prisidėti prie svorio augimo, atsparumo insulinui ir didesnės 2 tipo diabeto rizikos. O diabetas yra vienas svarbiausių lėtinės inkstų ligos rizikos veiksnių.
Nuolat padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje gali pažeisti smulkias inkstų kraujagysles ir filtravimo struktūras. Ilgainiui tai gali sutrikdyti inkstų gebėjimą tinkamai filtruoti kraują.
Dėl šios priežasties problema nėra vien pati kokakola – svarbu tai, kiek saldžių gėrimų žmogus apskritai suvartoja ir kokia yra jo visa mityba.
Kokakoloje taip pat yra kofeino. Jis turi lengvą diuretinį poveikį, tačiau įprastai kofeino vartojantys žmonės prie šio poveikio iš dalies pripranta, todėl saikingas kofeino kiekis savaime nebūtinai sukelia dehidrataciją.
Problema gali kilti tuomet, kai gėrimas tampa pagrindiniu žmogaus gėrimu ir ja pakeičiamas vanduo. Tokiu atveju žmogus gali suvartoti daug cukraus, kofeino ir kitų medžiagų, tačiau nepakankamai gauti paprasto vandens.
Pakankamas skysčių vartojimas svarbus ir inkstų akmenų prevencijai, todėl vanduo turėtų išlikti pagrindiniu kasdieniu gėrimu.
Kiek jos galima išgerti?
Sveikam žmogui retkarčiais išgerta kola greičiausiai nesukels pastebimos žalos inkstams. Daug daugiau klausimų kyla tuomet, kai saldinti gėrimai vartojami kasdien ir dideliais kiekiais.
Dideliuose stebėjimo tyrimuose nustatyta, kad žmonėms, kurie per dieną išgerdavo daugiau nei vieną saldintą gėrimą, buvo nustatoma didesnė lėtinės inkstų ligos rizika. Tačiau tokie tyrimai parodo sąsajas, o ne įrodo tiesioginę priežastį.
Todėl svarbiausia – ne viena stiklinė kokakolos, o reguliarus įprotis. Ypač verta riboti saldintus gazuotus gėrimus, jei žmogus serga diabetu, lėtine inkstų liga, turi aukštą kraujospūdį ar anksčiau yra turėjęs inkstų akmenų.
Jeigu kokakola tapo kasdieniu įpročiu, nebūtina jos atsisakyti per vieną dieną. Pirmiausia galima dalį gėrimų pakeisti sveikesniais pasirinkimais:
- paprastu arba gazuotu vandeniu;
- nesaldinta šalta arbata;
- vandeniu su citrina, uogomis, mėtomis ar agurkais;
- nesaldintu kokosų vandeniu.
Tokie pasirinkimai padeda palaikyti skysčių balansą ir leidžia sumažinti suvartojamo cukraus kiekį. Galiausiai, inkstų sveikatai svarbus ne vienas konkretus produktas, o visas kasdienis gyvenimo būdas.
Jei kokakola geriama retkarčiais, panikuoti dėl vienos skardinės tikrai nereikėtų, tačiau kasdienis didelių kiekių vartojimas nėra įprotis, kurį verta laikyti nekenksmingu.
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