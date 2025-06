Kartu su Mariumi Laurinavičiumi lėktuve buvęs Simonko atskleidė, ką matė: štai kas vyko iš tikrųjų

Tačiau šis skrydis neapsiėjo be incidentų – prieš pat pakilimą iš orlaivio buvo išprašytas apžvalgininkas Marius Laurinavičius, kuris liko Jordanijoje.

Visgi, kaip teigė Nacionalinio krizių valdymo centro vyriausiasis patarėjas Darius Buta, M. Laurinavičiui pagalbos nedelsiant ėmėsi teikti Jordanijoje dirbantys Lietuvos diplomatai. Jie, bendradarbiaudami su kitomis šalies institucijomis, padės apžvalgininkui kuo greičiau sugrįžti į Lietuvą.

„Kalbėjau ką tik asmeniškai su Mariumi, perdavėme, kad padėsime visais įmanomais būdais kuo greičiau grįžti į tėvynę. Pas jį jau važiuoja mūsų diplomatai“, – anksčiau pabrėžė D. Buta.

Taip pat šiandien ryte Lietuvos kariuomenė socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kaip į Lietuvą planuojama pargabenti M. Laurinavičių.

„Planuojama, kad Jordanijoje iš lėktuvo neaiškiomis aplinkybėmis išlaipintas Lietuvos pilietis į šalį grįš su regione palikta Lietuvos kariuomenės evakuacijos vykdymo grupe. Šiuo metu organizuojamas piliečio skraidinimas iki taško, kuriame laukia kariai ir „Spartanas“, tuomet – namo.

Daugiau žinių – evakuacijos vykdymo grupei pakilus į Lietuvą“, – rašoma įraše.

Atskleidė, kaip iš orlaivio išlaipino M. Laurinavičių

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Lietuvos gėjų lygos (LGl) vadovu, LGBTIQ aktyvistu Vladimiru Simonko, kuris atskleidė daugiau detalių apie M. Laurinavičiaus išlaipinimą iš orlaivio.

V. Simonko teigimu, jis buvo lėktuve kartu su M. Laurinavičiumi ir matė, kaip įvyko jo išlaipinimas.

„Kai buvo saugumo instruktažas, stiuardas paprašė pagalbos vienos iš keleivių, nes jis negalėjo ištarti Laurinavičiaus pavardės, kas buvo labai įdomu, nes įgula buvo ne iš Lietuvos. Ta mergina atsistojo ir ji pranešė pavardę“, – pasakoja V. Simonko.

LGI vadovo teigimu, vėliau M. Laurinavičius priėjo prie orlaivio įgulos kabinos, tačiau V. Simonko, sėdėjęs toliau nuo šio veiksmo vietos, negalėjo aiškiai girdėti pokalbio turinio.

„Jis sugrįžo prie savo vietos, bet buvo toks jausmas, kad kažkas negerai su jo lagaminu. Niekas nesuprato iki galo, kad jis yra išlaipinamas. Kadangi jis sėdėjo toliau man už nugaros, aš prisimenu, kad buvo nemažai tautos atstovų, supratau, kad jis dar spėjo duoti trumpą interviu žiniasklaidai“, – priduria pašnekovas.

Pasak V. Simonko, vėliau M. Laurinavičius paliko orlaivį, tačiau jį labiausiai nustebino tai, kad tikėjosi, jog pokalbis su įgula vyks prie pat lėktuvo. Vis dėlto, vos M. Laurinavičiui išėjus, durys buvo nedelsiant uždarytos, o įgula pradėjo ruoštis skrydžiui.

„Buvo momentinis dalykas. Niekas nesuprato kodėl jį išlaipino, kas atsitiko. Mes buvome strese visi ir taip, bėgome nuo karo ir buvo ilga kelionė namo.

Mums buvo visiems per daug viso to streso ir galbūt neadekvačiai reagavome į tai, kas vyko. Po to mes supratome, kad jį paliko“, – teigia jis.

V. Simonko priduria, kad tikrųjų priežasčių, kodėl M. Laurinavičius buvo išlaipintas iš orlaivio, jis nežino.

Apie M. Laurinavičiaus išlaipinimą pasisakė ir G. Žiemelis

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad po to, kai Jordanijoje iš lėktuvo buvo išlaipintas apžvalgininkas Marius Laurinavičius ir kilo viešas skandalas, situaciją pakomentavo bendrovės savininkas Gediminas Žiemelis.

Vėlų trečiadienio vakarą jis apie tai parašė įrašą „Facebook“.

„Sveiki visi. Netikėtai man rašo įvairūs Lietuvos žurnalistai, dėl įvykio, kuris šiuo metu plačiai Lietuvos žiniasklaidoje aptariamas. Esu air show ir net nežinojau, kas konkretaus šio skrydžio organizavimo metu įvyko. Paprašiau informacijos.

Pirminė išvada – galimas keleivio grasinimas susprogdinti lėktuvą (Žiemelio jis ar nesvarbu kieno) yra rimtas aviacijos saugumo taisyklių pažeidimas. Nesvarbu, žmogus tai padarė juokaudamas, ar padauginęs alkoholio ar dar kitos nepateisinamos priežastys. Pavyzdžiui JAV toks žmogus butu sulaikytas. Bet ne man moralizuoti, čia tegu aiškinasi tarnybos“, – rašė jis.

Maždaug šimto žmonių evakuaciją iš Izraelio Lietuvos institucijos buvo pradėta antradienio rytą. Pirmiausia lietuviai ir kartu tuo pačiu maršrutu vykusiais kitų šalių piliečiais autobusais buvo pervežti iki Jordanijos sienos. Tačiau, paskutinis evakuacijos etapas – žmonių parskraidinimas į Lietuvą – užtruko dėl vis nukeliamo skrydžio.

Trečiadienį pranešta, kad tiesioginis evakuotų lietuvių skrydis iš Jordanijoje esančio Akabos oro uosto į Vilnių turėtų įvykti 12.30 val. vietos laiku. Visgi vėliau informuota, kad dėl užsitęsusio orlaivio gedimo likvidavimo skrydis buvo nukeltas dar pusdieniui.

Akabos oro uostą iš Izraelio evakuotus lietuvius į Vilnių gabenantis orlaivis paliko tik trečiadienio vakarą, kiek po 20 val. vietos laiku.

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vyriausiojo patarėjo D. Butos, teigimu, prieš skrydį į lėktuvą buvo priimti penki amerikiečiai ir vienas Bulgarijos pilietybę turintis keleivis. Kaip jau anksčiau nurodė NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas, tarp kartu su lietuviais keliauvusių asmenų buvo ir devyni latviai, penki estai bei septyni izraeliečiai. Taip pat – kitų šalių piliečiai.