Karalienės replika princo vestuvėse pribloškė visus: parodė savo charakterį

Kritišką karalienės komentarą per princo Viljamo ir Kate Middleton vestuves patvirtino skaitymo iš lūpų ekspertė. Karališkosios poros dešimtosios vestuvių metinės – jau šią savaitę. Dabar paaiškėjo, kad bent viena šventės detalė karalienei nelabai patiko.

Norėjo mažesnės karietos

Pasak skaityti iš lūpų mokančios Tinos Lannin karalienės replika buvo tokia: „Aš norėjau, kad jie pasiimtų mažesnę karietą.“ Tuomet Camilla Parker Bowles jai atsakė pozityvesne nata, sakydama: „Viskas praėjo labai gerai.“ Į tai karalienė atsakė: „Labai gerai.“

Kate ir Viljamas susituokė Vestminsterio abatijoje 2011 metų balandžio 29 dieną – ši proga buvo minima visame pasaulyje. Pasakiškose karališkose vestuvėse dalyvavo daugybė žvaigždžių ir įžymių žmonių, o tobulai suplanuota diena praėjo be mažiausio nesklandumo, rašoma dailystar.co.uk.

Po ceremonijos karalienė atsisukusi į princą Filipą ją įvertino taip: „Viskas praėjo nuostabiai.“

Skaitymo iš lūpų ekspertė taip pat peržiūrėjo filmuotą medžiagą su Kate ir Viljamu, kurioje jie karieta važinėjasi po Londoną, mojuodami gerbėjams, kurie laukė daugelį valandų, kad galėtų bent akimirką pamatyti karališkąją porą.

Netrūko ir ašarų

Viljamas sakė: „Tikiuosi, kad nepamiršiu. Tai neįtikėtina, neįtikėtina! O dieve tai.. Šitie žmonės ploja labai garsiai.“ Tuomet Kate jo perklausia: „Tikrai?“ Vėliau Viljamas pasisuka į žmoną ir sako: „Tu atrodai laiminga.“

Po oficialios ceremonijos pora su šeima ir draugais ėjo pietauti į Bekingemo rūmus, vėliau vakare vyko šventė. Anot liudininkų, tas vakaras buvo nepamirštamas. Pasakojama, kad princas Čarlzas savo kalba, skirta naujajai marčiai, ne vienam išspaudė ašarą. Apie Kate jis kalbėjo taip: „Mums pasisekė, kad tu esi su mumis.“

Teigiama, kad vakaro pažiba buvo Viljamo ir Kate šokis ir daina pagal žymųjį garso takelį iš filmo „Grease“ – „You‘re The One That I Want“. Pora šoko ir dainavo ne prasčiau, nei Johnas Travolta ir Olivia Newton–John dabar jau klasika tapusiame filme – sužavėti svečiai plojo iš laimės švytintiems jaunavedžiams.

Sužavėjo poros pasirodymas

Vienas iš vestuvių svečių pasakojo: „Jų „Grease“ pasirodymas visiems padarė neišdildomą įspūdį. Jie tiesiog stovėjo šokių aikštelėje šypsodamiesi, o tada staiga pasigirdo pirmieji dainos akordai. Visų reakcija buvo nuostaba. Visi pradėjo ploti pagal muziką. Viljamas ir Kate pradėjo šokti, rodyti vienas į kitą ir dainuoti pagal žodžius. Buvo nuostabu. Kai daina baigėsi, jie apsikabino ir šypsojosi iki ausų.“

Kate dabar link pabaigos eina pirmasis karališkojo gyvenimo dešimtmetis – pora jau susilaukė trijų vaikų, princo Džordžo, princesės Šarlotės ir princo Luiso.

Karališkosios šeimos reikalų ekspertas Duncanas Larcombe apie jų santuoką sakė: „Viljamas su Kate 10 santuokos ir karališkųjų pareigų metų išgyveno be mažiausio skundo. Kaip ir bet kuriai kitai porai, ir jiems būna tiek sunkesnių, tiek lengvesnių dienų, kyla įtampų, būna kivirčų. Bet jų pasišventimas karalienei ir mūsų šaliai buvo nepalenkiamas – Hario ir Megan išvykimas iš Didžiosios Britanijos tai dar aiškiau parodė.“